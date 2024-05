La Junta comprometió a los candidatos: deberían pedir licencia

Por Gabriel Marclé

Mientras la campaña avanza en su recta final hacia las urnas del 23 de junio, en las últimas horas la comunidad política riocuartense reaccionó a declaraciones que surgieron desde la Junta Electoral municipal. Mientras brindaba detalles sobre el número de electores habilitados para votar en las municipales, el titular de esta oficina lanzó una bombita que hizo ruido puertas adentro de la Municipalidad. Citando la legislación vigente, el secretario Fernando Pérez sugirió que los candidatos a intendentes debían participar de la campaña habiendo solicitado previamente una licencia. El más tocado por estas declaraciones fue Guillermo De Rivas, quien actúa como candidato a la intendencia desde su lugar como secretario de Gobierno.

En una entrevista que brindó a FM Gospel 102.9, Pérez citó el artículo nº4 de la Ordenanza 1515/07, el cual establece que “los funcionarios públicos municipales que se postulen a una candidatura política electiva, tanto en el orden municipal, provincial o nacional, deberán solicitar licencia sin goce de sueldos durante el tiempo que dure la campaña”. Si bien el titular de la Junta Electoral reveló que no recibieron reclamos para actuar en consonancia con la legislación vigente, la sola mención de este apartado puso bajo la lupa el comportamiento de quienes ostentan un cargo electivo sin soltar el cargo. “Lo correcto sería que pidan licencia”, repitió.

Por supuesto, estas palabras no iban a pasar desapercibidas por las oficinas de campaña de Guillermo De Rivas. Aunque no hubo respuesta pública, el off the record estaba incendiado. Algunos hasta se animaban a chicanear “menos mal que jugaban para nosotros”, recordando las chicanas opositoras sobre la cercanía (literal) entre la Junta y el despacho del intendente Juan Manuel Llamosas. Claramente, se habían sentido tocados por las palabras Pérez, que habían expuesto al candidato peronista por incumplir una normativa. No solo a él, sino a los actuales funcionarios (Pablo Antonetti y Ana Medina) que forman parte de su lista de concejales.

Llamativamente, el secretario de la Junta coincidió con una especie de denuncia pública surgida desde Primero Río Cuarto, con asesores como el abogado Ignacio Fernández Sardina -ex Legal y Técnica de Juan Jure- cuestionando al funcionario municipal y candidato de Hacemos Unidos por Río Cuarto. El radicalismo quiso posicionarse como paladín del cumplimiento de la ordenanza y la semana pasada Gonzalo Parodi presentó ante la presidencia del Concejo Deliberante un pedido para iniciar su licencia.

Pese al embate, el PJ derivista salió a responderle a los radicales desde el off -una vez más. “Parodi da gracia porque nos cuestiona y pidió licencia, pero hace ocho meses que es candidato. Que empiecen a fijarse en lo que hacen ellos antes de apuntarnos con el dedo”, expresaba un dirigente de Hacemos.

Nada nuevo

El juego de la mancha por incumplidores de ordenanzas vinculadas a lo electoral forma parte de un clásico de las campañas municipales. De hecho, la ordenanza de la discordia fue sancionada el 27 de octubre de 2007, cuando Juan Jure presidía el Concejo Deliberante. De hecho, cuando fue por la reelección, el propio intendente radical fue cuestionado por el peronismo por no haberse tomado licencia. El impulsor del reclamo fue Guillermo Natali, hoy candidato a concejal en la lista de Adriana Nazario y actual presidente del bloque oficialista en el Legislativo. Aun no presentó pedido de licencia.

La reanudación de este debate doce años después solo revela que la 1515/07 representa letra muerta, que el Código Electoral requiere de un tratamiento profundo para que se fortalezca y no sea ridiculizado cada cuatro años porque nadie parece obligado a cumplir con todo para competir. Más allá de lo dicho frente a los micrófonos, ningún frente político tiene la decisión concreta de cumplir con las ordenanzas denunciando las irregularidades ante la Junta.