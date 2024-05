Enroque Corto

La rebelión PRO llegó a Córdoba

Después de las fuertes tensiones que se produjeron dentro del PRO en territorio bonaerense, parece que hay réplicas en Córdoba. Por eso el informante amarillo llamó de urgencia al periodista.

Informante PRO: Oiga, ¿vio que se armó acá ahora?

Periodista: Cuente.

IP: Como era de prever, lo que pasó en Buenos Aires con la pelea entre Mauricio y Patricia tiene impacto en Córdoba y se reactivó el pedido de renuncia a Oscar Agost Carreño.

P: ¿Pero no era que eso era un invento del diputado?

IP: Es que no se puede sostener. Por eso Soher El Sukaría, los intendentes Pablo Cornet y Adela Arning, además de la senadora Carmen Álvarez Rivero, entre otros, vuelven a la carga por Oscar. Todo a raíz de que se fue con el bloque de schiarettistas y llaryoristas en el Congreso. Veremos qué pasa.

A veces sí, a veces no

El informante radical, mucho más conectado al día a día del deporte cordobés que el periodista, lo llamó para contarle sobre un interés que si comparten: la política municipal.

Informante Radical: Ya sé que recién cortamos, pero me había quedado algo por comentarle.

Periodista: Bueno, lo escucho…

I.R.: ¿Supo que Belgrano le ganó a Internacional de Brasil, y que encima fue de visitante?

P.: Amigo, me alegro por usted, pero sabe bien que yo no soy muy futbolero que digamos…

I.R.: No, no es por ahí. Lo lindo es que después del partido los hinchas hicieron notar su alegría en las redes sociales. Y entre ellos estuvo Juan Negri, que posteó felicitando al equipo por el triunfo.

P.: No veo el remate…

I.R.: El remate está tres tuits más abajo, cuando hace diez días el ex concejal le reprochaba a la conducción -de la que acababa de quedarse afuera- haber perdido “con el peor River de los últimos años”, y le apuntaba a la dirigencia del club pidiendo “que la soberbia y el personalismo no arruinen todo lo conseguido”. Ahora que el equipo ganó en Brasil, se olvidó de felicitarla.

Los radicales entran en calor...

Como para ir calentando la previa de la semana próxima que podría haber sesión, los legisladores radicales comenzaron a entrar en calor en las redes. Por eso, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: Los muchachos están con ganas de que se pique...

Periodista: Para variar.

IR: No, es una manera de decir. Pasa que ya se produjo la reunión de todo el interbloque, tipo charla de vestuario se dijeron lo que se tenían que decir y van por más críticas al oficialismo. Por ejemplo, Miguel Nicolás impulsa un proyecto para que se informe sobre el estado de las escuelas. Como ustedes vienen contando, desde Uepc Capital hicieron varios reclamos por la situación edilicias y de falta de calefacción.

P: Es cierto.

IR: Bueno, eso por un lado. Y por el otro, recuerde con lo que viene el jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich, que tildó al Gobierno provincial de 'Hacemos Impuestos por Córdoba' y pide que se bajen las tasas. Y trajo a colación algunas picardías de intendentes peronistas en el interior.

P: Lo recuerdo. Están afilados. Le mando un abrazo.

IR: Otro.

Rivarola, sobre juicios heredados

Desde el municipio de Embalse denuncian que los juicios y embargos heredados que afronta la actual gestión, comprometen el desarrollo de obras y la planificación estratégica que necesita la ciudad.

Periodista: ¿Qué pasó?

Informante: el intendente de la ciudad, Mario Rivarola, dijo que las malas gestiones de gobiernos pasados condicionaron al pueblo embalseño al estancamiento y a la falta de progreso.

P.: Uh, ¿palito para Federico Alesandri?

I.: Palazo diría yo (risas). Textual señaló: “entendemos que nunca se dio una transición ordenada porque nos negaron la información correspondiente a la economía municipal y a todo lo que tendríamos que afrontar; hoy nos siguen ejecutando juicios y embargos que terminaremos de pagar recién en cinco años”.

P.: ¿Y de qué son los juicios?

I.: Entre los juicios y embargos más notorios se encuentran los ejecutados por la obra “Camino a Los Linderos” (obra de la década del 90 compartida con otras localidades calamuchitanas), y los juicios referidos a la propiedad intelectual y los derechos de autor emprendidos por SADAIC y AADI CAPIF por el incumplimiento de pagos en distintas ediciones de festivales de Embalse, como lo son la “Fiesta de la Primavera” y “Un Canto a la Vida”.

P.: Ah, está complicada la cosa…

I.: Claro, por eso Rivarola, uno de los referentes del departamento, expone los problemas que eso acarrea ahora esa situación para los vecinos.

Todo sobre el gas

La diputada Natalia de la Sota está a full en marcar los puntos al gobierno nacional. El tema del gas y el corte de GNC fue motivo de un proyecto que presentó en la cámara de Diputados, en solitario.Informante: De la Sota, que visiblemente tiene una posición diferente al PJ Córdoba sobre el presidente Milei, solicitó informes sobre el faltante de gas que aqueja a la Argentina, donde está nada menos que Vaca Muerta.

Alfil: ¿Y esto no la deja un poco alejada del juego del cordobesismo?

Informante: ¿Ud dice que ella baila sola? No crea eh. El proyecto presentado pide a Caputo y a Chirillo, el secretario de Energía, que expliquen por qué no se realizó una adecuada anticipación del faltante de gas que por estos días aqueja a la Argentina y si efectivamente hubo demoras en la ejecución de las obras del Gasoducto Néstor Kirchner y de la Reversión del Gasoducto del Norte.

Alfil: ¿Qué más?

Informante: Costos, claro, y los motivos por los que Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Catamarca, entre otras provincias, han quedado prácticamente sin provisión de GNC. Todo lo que usted quería saber sobre el GNC pero no se atrevió a preguntar.