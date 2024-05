Por Felipe Osman

Mientras los radicales, desembarazados de una alianza que formalmente caducó en las Generales y que, en los hechos, no parece subsistir, se encuentran tensionados por dos fuerzas: La Libertad Avanza (y aliados) y la todavía informe masa opositora que resiste sus políticas; los liberales que se desprenden de la alianza parecen tener un único destino posible, y no es otro que el oficialismo nacional.

Atentos a eso, levantan el perfil y resaltan sus coincidencias el ideario que propone el presidente, a la vez que halagan el rumbo de su gobierno.

El jueves de la semana pasada Gregorio Hernández Maqueda, recientemente desafiliado de la Coalición Cívica, estrenó su fundación Mejor Futuro, que conjugará ciclos de capacitación política con producción de proyectos legislativos a ser presentados desde su monobloque homónimo.

Al evento no asistieron Rodrigo de Loredo ni Luis Juez, pero si emisarios de ambos: por la UCR estuvieron Elisa Caffaratti, Esteban Bría, Alejandra Ferrero, Matías Gvozdenovich y Soledad Carrizo, entre otros. Y por el Frente Cívico, Martín Juez, Daniel Juez, Walter Nostrala y Nancy Almada. También fueron de la partida Soher El Sukaría, del PRO, y Aurelio García Elorrio y Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal.

En su discurso, Maqueda presentó ante la audiencia un proyecto de reforma tributaria para la provincia y llenó de elogios a Milei. Y lo mismo hizo Sebastián García Díaz algunos días atrás, cuando presentó su nuevo libro “El Futuro de Córdoba”.

La tribuna de García Díaz tuvo una presencia política mucho más acotada. De hecho, el propio Maqueda no fue de la partida. Algo que no debería sorprender si se tiene en cuenta que el legislador fue uno de los cofirmantes de la última denuncia que el juecismo apuntó contra la Provincia y que tangencialmente tocó a la concesionaria Tagle. Manuel Tagle fue precisamente el anfitrión de la presentación de García Díaz, que se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Córdoba, presidida por el empresario.

Ahora bien, lo que no faltó fue soporte nacional y presencia del mundo empresarial. El ex presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich grabaron saludos que fueron transmitidos previo a la presentación de García Díaz. Y entre la asistencia estuvieron, además de Tagle, el empresario Horacio Parga (Edisur) y el economista Raúl Hermida.

El fundador de Primero la Gente presentó las ideas centrales de su libro, que propone una tesis según la cual Córdoba vive de liquidar un acervo generado al abrigo de gobierno liberales de antaño, y carece, desde hace décadas, de un proyecto real de desarrollo económico. Al igual que Maqueda, García Díaz terminó su discurso destacando sus coincidencias con el Gobierno Nacional, y recordando que, aunque en un principio no le gustaban las formas de Milei (García Díaz respaldó a Bullrich), su desempeño en sus primeros meses al frente del Ejecutivo lo ha terminado convenciendo.

Maqueda y García Díaz son dos desprendimientos de Juntos por el Cambio que se reconocen en el extremo derecho del espectro de la alianza. Pero no son los únicos elementos del espectro liberal que aparecen sueltos.

Ahí está, por ejemplo, la concejal Jessica Rovetto Yapur, que abandonó las filas del PRO en el Concejo tras quedar en el ojo de la tormenta durante la campaña municipal de Rodrigo de Loredo y bautizó a su monobloque “Cordobeses por la Libertad”. Y también aparecen desprendimientos de la primera maqueta de La Libertad Avanza que hoy, al menos formalmente, no integran el oficialismo nacional, como el legislador provincial Agustín Spaccesi (fundador del Partido Libertario de Córdoba), el ex concejal PRO Abelardo Losano u otros actores que integraron la alianza en Córdoba y que, a pesar que se autoperciben partícipes de La Libertad Avanza, no son contados como propios en la Casa Rosada.

Todos apuestan a que, tras conformarse LLA como partido, quienes definen la estrategia electoral desde Buenos Aires decidan integrarlo a una nueva alianza que les abra las puertas. La interrogante es qué incentivo tendrán los armadores locales de convocarlos. Desde la lógica política, sumar siempre es conveniente para los propósitos del colectivo. Y especialmente quienes se integran comparten posturas ideológicas similares. Pero esa es la lógica de la política. No necesariamente la de los libertarios.