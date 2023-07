Por Yanina Soria

El escenario político que se abrirá para el oficialismo provincial desde el próximo 10 de diciembre es inédito. En parte, el peronismo se viene preparando para un proceso de trasvasamiento generacional excepcional con nuevos emergentes en el tablero interno y el fin de un ciclo administrado por la sociedad entre José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Con Martín Llaryora gobernador arranca una nueva etapa y forma de hacer política.

Hasta ahí, lo esperable.

Sin embargo, el resultado del 25 de junio fue un cachetazo a la suficiencia de una fuerza acostumbrada a gobernar con la suma del poder político y público. Así, desde hace 24 años.

El triunfo de Llaryora alcanzó para retener el poder provincial pero lejos quedó de colmar las expectativas propias. Lo que nadie se esperaba fue que ajustado margen de 3,3 puntos que separaron la lista de Hacemos Unidos por Córdoba de la de Juntos por el Cambio, le significara al peronismo perder el control legislativo y el Tribunal de Cuentas.

El escenario de paridad que se abre en la Legislatura de Córdoba obliga al oficialismo a resetearse y pensar necesariamente en la construcción de nuevos consensos para garantizar la gobernabilidad. Y allí es donde toma especial relevancia una figura institucional que no siempre fue protagónica en la política cordobesa: la de la vicegobernación.

En este caso, con la particularidad de que ese lugar será ejercido por primera vez por una mujer radical como es Myriam Prunotto. La vicegobernadora electa, la primera que rompió el cerco y se sumó al “partido provincial” que propone Llaryora, se prepara para encarar una etapa legislativa compleja, pues el nuevo recinto no será pan comido para Hacemos Unidos.

De hecho, hace algunos días en una especie de “sincericidio” según algunos peronistas, en diálogo con Radio Pulxo, Prunotto dijo sobre la nueva composición legislativa: “no hay mal que por bien no venga, esto va a enriquecer la política y va a dejar de tener esta escribanía en donde los únicos proyectos que se trataban eran los que venían del Ejecutivo y vamos a tener una Legislatura más abierta”.

Lo cierto es que la radical sabe muy bien qué lugar quiere ocupar en el nuevo esquema oficialista y que perfil buscará imprimirle a la Legislatura que comandará desde la presidencia. Sin embargo, qué juego real le habilitará el gobernador electo y hasta dónde le permitirá construir poder, es toda una incógnita por ahora.

Mientras tanto, la mujer que se prepara para resistir los embates de viejos conocidos de la UCR con los que se verá cara a cara en la Cámara y que la consideran “traidora”, avisó que defenderá hasta el final su afiliación partidaria.

La vicegobernadora electa sabe muy bien que su pertenencia formal a las filas de la UCR es un activo político altamente valorado por Llaryora que, cada vez que puede, presume amplitud recordando que tiene una compañera de fórmula de otra procedencia partidaria. Por lo tanto, cambiar esa condición, no está en los planes de Prunotto.

Por eso, en las últimas horas, la radical dejó en claro defenderá su afiliación con uñas y dientes. De esa manera le contestó a sus correligionarios quienes dejaron trascender que luego de las elecciones en Capital, el próximo 23 de julio, se iniciará un “operativo destierro” para los “traidores”, entre ellos mencionan su nombre, el del legislador Orlando Arduh y el del intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti. Los tres que hoy son parte de la coalición oficialista.

“De existir motivos para mi desafiliación del partido, son muchos los que se deberían irse antes y, con más razón, ya que hay una larga historia de dirigentes que integraron otras coaliciones en elecciones anteriores y que encima no llegaron al objetivo de formar parte de un gobierno, como es mi caso”, respondió ayer Prunotto tras citar como ejemplo “casos como los de Mario Negri, que fue por fuera de la lista 3 en 2019; o Benigno Antonio Rins, que fue como candidato a vicegobernador del Frente Cívico en 2007”. En rigor de verdad, el riocuartense fue expulsado del partido precisamente por acompañar a Luis Juez, aunque años después pidió su reincorporación y en 2019 se convirtió en el jefe de la bancada de legisladores radicales.

“¿Por qué a ellos no les dijeron nada y a mí me cuestionan ahora? siguió, “quiero creer que no se trata de una cuestión de género”. La actual presidenta del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana consideró que actual dirigencia radical de Córdoba “no tiene autoridad moral ni legitimidad para desafiliar a nadie, toda vez que ellos, por primera vez en 132 años de historia del partido, decidieron no llevar a un candidato a gobernador radical y apoyaron a un peronista, como es Luis Juez”.

Es más, Prunotto está dispuesta a seguir ampliando la base de Radicales Auténticos sumando nuevos boinas blanca. En cuanto al funcionamiento de la Cámara, la radical confía en “la institucionalidad” que le aportarán al próximo recinto el gran bloque de intendentes UCR que formarán parte la bancada de Juntos por el Cambio. Apuesta a la buena relación que con muchos de ellos mantiene desde hace años, dijo.

Mapeo y campaña

En el mientras tanto, la vicegobernadora electa trabaja por doble vía: por un lado, se sumó activamente a la campaña municipal de Daniel Passerini. Como titular del Ente Metropolitano, releva los problemas que manifiestan los vecinos de los barrios de Capital que limitan con las ciudades del Gran Córdoba.

Mientras que, por el otro, parte de la preparación para conducir la Legislatura que viene supone, entre otras cosas, identificar a través de quienes se podría buscar los consensos necesarios para avanzar con los proyectos de ley que impulse Hacemos Unidos. En ese sentido, se trabaja en una especie de pre mapeo o radiografía parlamentaria con la conformación de las distintas bancadas.