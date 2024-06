Bajo bandera del campo, encuentro friendly Llaryora-Milei

Por Bettina Marengo

El gobernador Martín Llaryora volvió a pedir al gobierno nacional la eliminación de las retenciones al sector agropecuario y, en una jornada intensa en la expo Agroactiva que se realiza en Armstron, Santa Fé, indicó que fue el accionar de los gobernadores lo que evitó que el presidente Javier Milei aplicara el gravamen no solo a la producción primaria sino al valor agregado, como se pretendió en el primer borrador de la ley Bases.

El reclamo fue expresado en la segunda jornada de la principal muestra del agro del país, donde Milei estuvo presente con su propia agenda para el sector. El jefe de la Rosada mandó señales a los agroexportadores para que liquiden los granos, y de esa manera ingresen dólares al país y se mantenga a raya la divisa, y se dirigió a los mercados que ayer estuvieron más que nerviosos con promesas de promover el superávit fiscal “hasta que le duela a la política” y a puro veto de leyes que apruebe el Congreso, como la movilidad jubilatoria.

Aunque no estaba claro si iba a suceder, Milei y Llaryora se encontraron y se saludaron amigablemente en “La Invencible”, con abrazo y todo, pero las fuentes del Panal no confirmaron si conversaron a solas o no. Sí hubo tiempo para que el cordobés le avisara, nobleza obliga, que ya está trabajando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el reencause de la obra pública nacional que está en la provincia y se mantiene paralizada. Aunque parte de la “casta inmunda”, “degenerados fiscales” y “ratas” que dieron media sanción en Diputados al proyecto de movilidad jubilatoria son los cinco de Córdoba Federal que están en el bloque Hacemos Coalición Federal, desde muy cerca de Llaryora destacaron que no hubo reproches del libertario al mandatario. “Todo muy bien, todo muy bien”, afirmaron mientras volvían a esta ciudad. Está en juego la negociación por la obra pública “grande”, como la autopista 19, la autovía Río Cuarto-Holmberg y la circunvalación de Villa María, que quedaría para la Nación, y la obra pública “chica”, como salas cuna en el interior, obras de saneamiento, etc, que quedarían cargo de la provincia. Ambas partes aseguran que el acuerdo, que Francos ya firmó con varias provincias no peronistas, está cerca.

Hubo gestos en Cordoba, sí, para evitar profundizar el enojo de Milei, como la decisión del oficialismo en la Legislatura de no acompañar el proyecto de la radical Ariela Szpanin para instruir a los senadores nacionales (Luis Juez, Carmen Alvarez Rivero y Alejandra Vigo, ninguno radical) para que voten y conviertan en ley (¿la semana posterior a la que viene?) la ampliación de los aumentos a los jubilados. “Los legisladores no instruyen a los senadores, el que instruye es el Gobernador”, argumentó una fuente alta de Hacemos Unidos por Córdoba, aunque la Constitución Provincial no prohíbe nada al respecto, aunque el artículo 104 inciso 5 haya quedado como reliquia luego de la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

En Armstrong, Llaryora volvió al viejo y políticamente seguro reclamo en contra las retenciones, que es parte de la “plataforma” del cordobesismo, es también una bandera de las otras provincias de la Región Centro, tal como lo expresaron el santafesino Maximiliano Pullaro y el entrerriano Rogelio Frigerio, ambos presentes en la muestra, y es parte de las promesas libertarias y anti estado de Milei, junto a la eliminación del Impuesto País. El gobernador cordobés usó hasta un giro de su predecesor Juan Schiaretti -“malditas retenciones”- para referirse al tema. Aprovechó y pidió avanzar en una nueva ley de Biocombustibles, que pese al intento del bloque Córdoba Federal en Diputados, no fue incluida en la media sanción de la ley Bases en la cámara baja y podría tener chances luego de que el proyecto regrese a la cámara baja tras pasar por el Senado, en el marco de los nuevos vínculos con La Libertad Avanza. "Argentina va a crecer con el campo, nunca sin el campo, y menos contra el campo. El campo, en su gran expresión, es producción, innovación y tecnología. El campo siempre le da un valor agregado a nuestro país”, sostuvo. De cerca lo miraban el diputado nacional Ignacio García Aresca, su mano derecha en el Congres y los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, además de legisladores provinciales como el muy cercano Miguel Siciliano, jefe del bloque en la Legislatura. “Cuando empiecen a bajar los impuestos, también empecemos a bajar las retenciones", remarcó en relación a la promesa del presidente, y recordó que durante el año 2023 Córdoba aportó 3.500 millones de dólares en retenciones y más de 40 mil millones de dólares desde que este impuesto se impuso en el país.

A su turno, Frigerio afirmó que "hay que estar completamente loco para pensar que el campo es el enemigo de la Argentina". Pullaro fue más allá. "Argentina no va a salir adelante de la mano del capital financiero ni del extractivismo, sino que va a salir adelante si mejora el desarrollo productivo. Y el desarrollo productivo está en el campo". Un tiro por elevación a los beneficios a la actividad minera y al sistema financiero.