Con una importante asistencia, se llevó a cabo el debate de candidatos en la UNRC

El pasado viernes, los diez candidatos a intendente de la ciudad de Río Cuarto participaron del debate que se desarrolló en una repleta Aula Mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Las y los candidatos compartieron sus propuestas en los bloques Desarrollo Humano, Seguridad, Desarrollo Urbano y dos bloques libres, uno de los cuales fue utilizado para el cierre. Hubo hinchada, cantitos de cancha y algunos “palitos” entre candidatos.

En orden de aparición, el primero en exponer fue Pablo Carrizo (Conciencia Desarrollista) quien enfocó sus intervenciones apelando al voto de los que apuestan por espacios no tradicionales. “Si fuimos capaces a nivel nacional de decirle basta al radicalismo y al peronismo, ¿por qué no somos capaces de hacerlo en Río Cuarto? Démosle la oportunidad a otra fuerza política porque nada va a mejorar si seguimos con los de siempre”, dijo.

Nicolás Forlani (Respeto-Viva Río Cuarto) apuntó: “No queremos volver a la ciudad chata del radicalismo, tampoco nos conformamos con la ciudad estancada del PJ”. Habló de “construir una ciudad productiva, innovadora y pujante”.

“Traemos las ideas para liberar a Río Cuarto”, cerró en sus intervenciones Mario Lamberghini (Partido Libertario), quien destacó la propuesta de bajar impuestos y reducir el gasto “para quitarle los privilegios a la casta”.

Por su parte, el candidato del PRO, Rolando Hurtado, indicó: “Necesitamos un intendente que se comprometa la honestidad y el trabajo, honrando la decisión de votar por algo distinto”.

Lorena Rojas, del FITU, pidió “construir una ciudad más justa e igualitaria” y concluyó: «Podemos cambiar la historia, dar un giro hacia la izquierda y hacer de Río Cuarto una sociedad inclusiva donde quepamos todos”.

A su turno, Guillermo De Rivas (Hacemos Unidos por Río Cuarto) aseguró que “siempre me van a encontrar transpirando la camiseta”. En ese sentido, destacó el trabajo en equipo “con los vecinos, los médicos, los agentes de seguridad, los docentes y los estudiantes, y con el gobernador, para que sigamos transformando Río Cuarto”.

Por su parte, Adriana Nazario (La Fuerza del Imperio del Sur) volvió a insistir en la campaña sucia que -acusa- se hizo en su contra y resaltó: “El 23 se vota continuidad o transformación. A mí no me da lo mismo todo y me duele el alma cuando veo a la gente que necesita ayuda, que está encerrada y muere por la inseguridad”. Y cerró: “Quiero que volvamos a ser el Imperio del sur”.

Gonzalo Parodi, de Primero Río Cuarto, expresó que “la única forma de volver a ser Río Cuarto es pensando una ciudad eficiente y desarrollada”. Asimismo, señaló que “del otro lado nos encontramos con la saga del ‘no se puede'” y enfatizó: “Si pudieron poner la elección en la semana más larga del año porque no quieren que la gente vote y les saque sus privilegios”.

En el cierre de su exposición, Gustavo Dovis (Partido Humanista) indicó: “Tenemos que dejar de ser la ciudad que pierde oportunidades”. Asimismo, planteó “volver a ser el foco del sur cordobés” y concluyó: “Queremos una ciudad humana”.

La última en exponer fue Andrea Casero (Encuentro Vecinal). “Tengo el honor de representar al Encuentro Vecinal en Río Cuarto. Nos identifica la transparencia, la honestidad y la coherencia. No prometemos nada y siempre trabajamos con lo que tenemos”, señaló.