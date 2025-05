Ruidosa salida de Dalmasso: el “ataque” de los DDHH y el apoyo libertario

Por Gabriel Marclé

La renuncia de Paula Dalmasso como coordinadora de Educación, tras la difusión de una foto junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel en Pascuas, parecía un episodio cerrado. La salida de una outsider sin historial ni militancia en agrupaciones peronistas no parecía generar un gran impacto en la gestión de Guillermo De Rivas. Sin embargo, las derivaciones políticas del hecho resultaron llamativas, al punto de despertar el interés de sectores libertarios.

Para el Gobierno, lo ideal hubiera sido que Dalmasso dejara su cargo en silencio, permitiendo que el episodio se diluyera rápidamente. Pero no fue así: la empresaria renunció con un discurso en el que responsabilizó, entre otros, a integrantes de la Comisión Municipal de la Memoria. Así reveló una grieta interna, movilizada por las distintas corrientes políticas que conviven dentro del derrivismo. De yapa, Dalmasso recibió un mensaje de apoyo de Laura Soldano, coordinadora de La Libertad Avanza en el departamento Río Cuarto. Rosca en su máximo esplendor.

La renuncia fue presentada un viernes, aunque el intendente se tomó unos días para intentar convencerla de quedarse y evaluar la situación. Finalmente, De Rivas aceptó la decisión un miércoles y, pocas horas después, se hizo pública la carta en la que la empresaria y especialista en educación explicó sus motivos. Además, responsabilizó a las organizaciones de derechos humanos por haber lanzado —según ella— “un ataque” en su contra, tras difundirse la foto con Villarruel, aclarando que se trató de “un ámbito absolutamente privado y personal”.

En el texto que publicó en redes sociales, la exfuncionaria destacó que su labor fue ad honorem y que su única intención era “aportar a la educación de Río Cuarto”. Fue allí donde dejó entrever una tensión política con otros integrantes del Ejecutivo, especialmente con quienes estaban a cargo del área de DDHH y coordinaban la Comisión Municipal de la Memoria, con quienes compartía oficina.

Fue una maniobra arriesgada: apuntar contra figuras clave de la identidad política del PJ, que —con Juan Manuel Llamosas en el poder— presentó a la Municipalidad como querellante en la causa Gutiérrez, símbolo de la lucha por los derechos humanos en el sur provincial.

“Dado que esta Comisión es financiada por el Gobierno Municipal de acuerdo a la ordenanza 188/08 y en virtud de que uno de los integrantes de la mesa coordinadora de la Comisión Municipal de la Memoria es el actual subsecretario de Educación y DDHH de Río Cuarto (ámbito con el cual les CLES deben trabajar codo a codo), es que decido dejar el nombramiento”, escribió Dalmasso al justificar su salida por la imposibilidad de trabajar con quienes habían pedido su apartamiento del cargo.

Allí apareció el nombre de Adrián Gutiérrez, actual secretario de Educación y DDHH, quien pasó de estar en la cuerda floja —según trascendidos desde el entorno del Mójica— a salir fortalecido de una disputa en la que su principal contraparte terminó renunciando. En esta interna, parecen haber prevalecido organizaciones vinculadas a la militancia kirchnerista en el ámbito local. Aunque esto podría marcar el rumbo del armado derrivista en los próximos meses: se generó un clima de incomodidad con los sectores K, algo que los sectores "anti" del PJ venían esperando.

Dalmasso decidió hacer pública su visión, en un gesto que va más allá de un retiro tardío de la actividad político-partidaria. “Aún estamos en la pequeñez de quién pertenece a qué lugar; y mientras sigamos buscando pertenencias en vez de buscar valores y el bien común, todavía no es mi lugar para participar en política”, expresó en su carta, citando a líderes como Humberto Maturana y el Papa Francisco para respaldar su llamado al diálogo entre diferentes.

Apoyo libertario

Otra reacción inesperada —aunque no tanto— llegó desde sectores de La Libertad Avanza, que se hicieron eco del episodio. En particular, Laura Soldano, coordinadora del partido en el departamento y amiga personal de Dalmasso, comentó y dio like a su carta, dejando claro que esta salida forzada podía ser capitalizada políticamente.

“Paula, todos sabemos la persona increíble que sos y tu alta vibración por el bien común. A veces, el entorno político no está a la altura de tus valores, pero no bajes los brazos. La política clásica puede alejar a personas de bien, pero el cambio ya está llegando”, expresó la influencer devenida en posible candidata de LLA para las elecciones de octubre.

Este respaldo puede interpretarse como un intento de sumar a Dalmasso a las filas libertarias, después de haber sido funcionaria del oficialismo peronista. La cercanía entre ambas, sumada al perfil outsider que busca fortalecer el mileismo, podrían convertir esta renuncia en una oportunidad para incorporar una nueva figura a las ideas de la libertad en Río Cuarto.