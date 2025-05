Disputa judicial con Banco Nación: las 62-O defendieron a De Rivas

Por Julieta Fernández

“Las 62 Organizaciones Peronistas le damos todo el apoyo al intendente De Rivas para que siga defendiendo los intereses y políticas públicas locales”, dice el comunicado firmado por el secretario general de Las 62O Río Cuarto, Fabio Oviedo y el secretario político de la organización, Claudio Raillón. A dos semanas de que se reanude la audiencia entre el Municipio y el Banco Nación en la Cámara Federal de Córdoba, esta vertiente del sindicalismo local manifestó su apoyo a Guillermo De Rivas. El banco pide que la Justicia declare inconstitucional el cobro del tributo de Comercio e Industria a la entidad bancaria local y el gobierno local advirtió que se podrían perder cerca de $1100 millones mensuales si la Justicia acata ese pedido.

Más allá de brindar su apoyo al intendente (a quien acompañaron en la campaña y siguen acompañando en la Mesa Sindical), Las 62O apuntó también al gobierno nacional en su descargo. El intendente había expresado que la situación económica del Municipio era crítica pero evitaba confrontar fuertemente con el presidente Javier Milei. No obstante, Las 62O fue enfática en este sentido: “Queremos dejar en claro que el verdadero enfrentamiento no es entre la Municipalidad y el Banco Nación, sino que el gobierno nacional busca enfrentar a los argentinos entre sí y desfinanciar a las municipalidades, como en el caso de Río Cuarto, que perdería alrededor de $1100 millones mensuales si prospera el pedido del Banco Nación de reducir en un 90% el pago de la tasa de Comercio e Industria. No permitiremos que sigan adelante con estas políticas que perjudican a la mayoría de los argentinos y benefician a unos pocos”.

Luego de la primera audiencia ante la Cámara Federal de Córdoba (que tuvo lugar el 25 de abril), De Rivas había señalado que la sucursal local del Banco Nación es una de las que presenta mayor rentabilidad en el interior del país y que “no puede pretender no colaborar con la ciudad y las oportunidades que genera”. Se trata de una tasa que es abonada hace más de dos décadas por las distintas entidades bancarias y comercios locales y constituye uno de los ingresos más importantes que tiene la Municipalidad en cuanto a recaudación.

Las 62O profundizó el cuestionamiento a la Casa Rosada: “Hay un lineamiento a nivel nacional”, dijo Claudio Raillón, secretario político de la organización, en relación a la definición del ministro Luis Caputo de accionar judicialmente contra los municipios que cobran esta tasa. “Hay que apoyar al Municipio porque no se trata de pérdidas solo para la Municipalidad. Nos repercute a todos los ciudadanos. Si se pierden puestos de trabajo, si hay menos obras, menos programas y menos dinero para Desarrollo Social, es una gran pérdida para la ciudad”, consideró el dirigente sindical en diálogo con Alfil.

En cuanto a otros frentes sindicales, la CGT aún no ha emitido un posicionamiento oficial pero, en general, sus referentes no están de acuerdo con el accionar del Banco Nación y consideran que la suspensión o reducción de este gravamen “trae como consecuencia un perjuicio muy grande a las finanzas municipales y eso reduce la posibilidad de políticas sociales y programas que lleven mejoras a los vecinos”. No obstante, Alfil pudo conocer que en algunos gremios como La Bancaria (cuya opinión es ponderada en esta disputa) habría opiniones divididas: hay quienes piensan que “es una locura lo que los municipios le cobran a los bancos. No solo al banco Nación y no solo en Río Cuarto”.