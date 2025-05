Fernando Gramaglia, ex intendente de Alcira Gigena

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Gramaglia es del Partido Cordobés?

El dirigente radical compartía con el periodista un descubrimiento que surgió del acto que la vicegobernadora Myriam Prunotto realizó con la militancia radical que se integró al Partido Cordobés de Martín Llaryora.

Dirigente Radical: No sé si vio imágenes de esa fantochada que armaron los falsos radicales que siguen a Prunotto. Un locro por el día del trabajador…

Periodista: Vi imágenes. Muy efusivo todo.

D.R: Una truchada. Pero, al margen de eso, me llamó la atención un rostro que vi entre los asistentes. Un ex intendente.

P: ¿Ex intendente radical?

D.R: Claro. Vaya y busque el video que hicieron para mostrar lo que hicieron. Sale en primera plana el muchacho este.

P: Pero, dígame quién…

D.R: Fernando Gramaglia, intendente de Alcira Gigena hasta diciembre de 2023. Él decía estar muy comprometido en la campaña cuando militamos a Luis Juez para ganar la provincia. Todos nos equivocamos en esa, pero este más que nadie. Evidentemente, le ofrecieron pasarse al Partido Cordobés. El tema es que, hasta ahora, nadie advertía esa cercanía.

P: Mire usted. ¿Dónde estaba ahora?

D.R: No quiero decir mucho, pero parece que estaba en el listado de nombres de contratados en la Legislatura. Ahora reaparece en este acto, lo que nos lleva a preguntarnos si en 2023 habrá votado por Juez o por Martín Llaryora. No creo que esto le caiga bien a los radicales de Gigena.

P: Pensé que estaba sin lugar.

D.R: Está sin lugar. El tema es que hace un tiempito, hará cosa de un mes, escuché al presidente del partido en Río Cuarto (Walter Perrone) pidiendo que vayamos a buscar a los ex intendentes para recomponer el partido. Lo nombró a Gramaglia. ¡Mire si vamos a ir a buscar a los traidores! ¡Están locos!

P: ¿Y qué van a hacer entonces?

D.R: Intentar que no se nos vayan más. Hay que tener autocrítica y entender que no es atractivo bancar los trapos en este contexto. Pero, especialmente, tratar bien a los que se quedan pese a todo. Gramaglia no es uno de ellos.







Rossetto “picó en punta”

El periodista comentaba con su informante sobre el importante anuncio realizado días atrás por el intendente de Santa Catalina, Maximiliano Rossetto, durante la celebración de las fiestas patronales de la localidad.

Periodista: Tengo entendido que el intendente Rossetto se dejó un anuncio fuerte para los festejos. ¿Estuvo ahí?

Informante: Así es. Durante el acto, el intendente presentó oficialmente el programa habitacional “800 lotes, 800 sueños”. Se trata de un proyecto ambicioso que busca dar respuesta a la necesidad de acceso a la tierra para muchísimas familias.

P: ¿Y en qué consiste concretamente este programa?

I: El municipio adquirió un terreno de 58 hectáreas, que permitirá realizar el loteo más grande del sur de la provincia. La idea es urbanizar esa superficie y generar 800 lotes destinados a familias que hoy no tienen una vivienda propia.

P: ¿Plazos?

I: Por ahora, se trata de un anuncio inicial. Ayer se firmó la adquisición del terreno, lo que representa un primer paso fundamental. Próximamente se comenzará con los estudios técnicos y el desarrollo del plan de urbanización.

P: Fuerte anuncio, más en estos tiempos.

I: Claro. Los intendentes están todos cortos de plata y Rossetto sale con el plan habitacional más ambicioso de toda Córdoba. Si lo cumple, va a ser el más fuerte desarrollo en la historia del sur. Sin dudas, será el proyecto con el que este intendente buscará pasar a la historia. Esto lo pone en el mapa y, le digo, pica en punta entre los intendentes del interior que van a jugar en este año electoral.











Aumento del boleto y reacción radical

La periodista dialogaba con el analista sobre la reacción al último aumento del boleto de transporte urbano. El ticket pasó a costar $1300 a partir del sábado. Radicales apuntaron al gobierno municipal por el incremento en medio del fin de semana largo.

Analista: No me quejo cuando los radicales dan contenido en redes, me parecen bastante creativas varias de las imágenes que suben. En este caso, con el tema del aumento del boleto. “La historia sin fin (y sin vergüenza)” titularon.

Periodista: También me entretiene ver eso en redes pero no me voy a cansar de decir que extraño los debates en el Concejo Deliberante en torno a esto.

A: Coincido. Y más en este contexto, se podría dar un debate muy rico en torno a la situación que atraviesa el transporte en el país y los propios municipios. Más allá de que siempre se terminan aprobando los aumentos, sería lindo tener un debate acalorado en el Concejo como solía haber con este tema. En el último que recuerdo, hubo estudiantes de distintas agrupaciones en el hall del Concejo con cánticos bien efusivos y concejales que no salieron muy bien parados de esa situación. En fin, nuevo aumento.

P: Cerca de un 25% de aumento en los últimos dos meses dicen los radicales.

A: Si mal no recuerdo, el Ejecutivo quedó a cargo de aplicar los aumentos en diciembre del 2023. En ese momento había mucha inflación y por eso se evitaba todo el trayecto en el Legislativo. Bueno, veremos si más allá de estos posteos se ve algo de movimiento en el Concejo con este tema. Dijeron que “no hay estudios de costos pero excusas sobran”.

P: Habría que ver si se puede insistir un poco más con esto. Ojo que también son meses claves porque se supone que en el primer semestre del año se terminaba de reestructurar el nuevo sistema con el tema de los transbordos y demás.

A: Cierto. Entonces el tema no va a quedar acá…

Más allanamientos y detenciones

La cronista dialogaba con el integrante de la comunidad universitaria, luego de que se conociera que hubo más allanamientos y detenciones por parte de la Justicia Federal en el marco de la investigación sobre el uso de laboratorios de la UNRC por parte de investigadores del Conicet para un emprendimiento privado (Abagrobiotech Diagnostica). Según informó el programa Así son las cosas, se realizaron más allanamientos (luego de la detención inicial de los dos investigadores) y se detuvo a una tercera investigadora que estaría vinculada al hecho. Además, informaron que al menos uno de los implicados era docente suplente en una cátedra en la que previamente había dado clases la actual secretaria de Ciencia y Técnica de la UNRC, Marta Dardanelli.

Integrante Universidad: Días fuertes para la Uni. Uno entiende que se trate de investigadores del Conicet pero esto no deja de golpearnos un poco como comunidad. Lamentablemente, sucedió en nuestro campus e incluso hablamos de profesionales que hace mucho tiempo desempeñaban tareas ahí. Y si empieza a caer más gente, claramente no pinta nada bien.

P: El tema llegó incluso a medios nacionales. Muchísima repercusión.

I U: Inédita la situación. Por eso enterarnos de una tercera persona detenida fue muy fuerte. Además de eso, se sabe que la rectora ha sido convocada a declarar. Ella conoce muy bien la facultad de Exactas porque fue decana antes de ocupar el rol que hoy tiene y podría aportar información que ayude a esclarecer el hecho.