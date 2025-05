Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“No me quemé…’”

La cronista recibía un mensaje del militante libertarioluego de escuchar las declaraciones de la referente libertaria, Laura Soldano, en las que aseguró que la ex coordinadora de Educación, Paula Dalmasso, había fiscalizado para Javier Milei en el 2023. Lo planteó en diálogo con el programa Así son las cosas y señaló que le “encantaría” que la ex funcionaria formara parte de su espacio.

Informante: Me estoy haciendo un banquete con lo que pude escuchar de Soldano. Pero hubo algo que en particular me recordó al meme “No me quemé”. Seguro lo ubica.

Periodista: Por supuesto.

I: Soldano dijo que Dalmasso había fiscalizado para Milei en el 2023. De alguna forma, eso hace que se la asocie fuertemente a La Libertad Avanza. Y entendiendo que ella dejó la gestión después de todo el lío que se armó por la foto con Villarruel… claramente, no ayuda mucho. . Porque Dalmasso puede decir que es válido el diálogo con la vicepresidenta e incluso compartir reuniones con ella “sin pensar igual” pero…

P: No se puede “no pensar igual” que un espacio político para el cual fiscalizas.

I: Exacto. Y no está mal que lo haya hecho. Pero sí expone un poco más de qué lado de la mecha se encontraba la ex funcionaria. Eso sí, por lo que pude ver en redes, parece que Dalmasso no tiene intenciones de volver a participar formalmente en política. Veremos…

El último día de Drovandi

En busca de ampliar información respecto a los movimientos en la delegación local de ANSES, el periodista consultaba con su informante.

Periodista: ¿Cuándo es el último día de Silvina Drovandi como directora de ANSES en Río Cuarto?

Informante: ¿Estamos en el 5? Bueno, mañana. 6 de mayo (por hoy). Deja el cargo.

P: ¿Ya se sabe qué pasará después?

I: ¿Se refiere a nombramientos? Creo que la oficina puede funcionar sin director por un tiempo, aunque seguro habrá nuevo director en poco tiempo.

P: Presiento que sabe algo ya. No me dé vueltas (risas)

I: (Risas) Está sonando un nombre, pero resta confirmar.

P: ¡Hable entonces!

I: Manéjelo con precaución a esto que le cuento. Durante el fin de semana, circuló la versión de que el nuevo director ya fue notificado sobre su nombramiento, el cual sucederá en estos días. Se trata de Nicolás Berenguer.

P: Me suena. ¿De dónde viene?

I: De la militancia libertaria, obvio. Ha estado trabajando mucho en el armado de Gabriel Bornoroni. Me dicen que viene del campo.

P: ¿Experiencia en el sector público?

I: Me dicen que ninguna. Pero, bueno, no hay nada raro en esto de armar las oficinas del Estado con gente que milita en tu fuerza. Eso no borra el hecho de que los libertarios criticaban eso y venían a cambiar la política desde adentro.

P: ¿Cuánto de confirmado tiene este trascendido?

I: No me animo a ponerle porcentaje, pero confío en quien me lo contó. Salió desde adentro del sector libertario.