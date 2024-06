Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El consejo del doctor

El dirigente peronista le hacía un comentario al periodista, refiriéndose al video difundido por Primero Río Cuarto y Gonzalo Parodi donde acusaban clientelismo de parte de Guillermo De Rivas.

Dirigente: ¿No le pareció flojo de papeles el videíto de Parodi?

Periodista: Más que opinar, me interesa más escuchar por qué dice eso.

D: Cámara oculta a un dirigente cargando chapas a una chata.

P: Chata que muestra afiche del candidato…

D: Dudosísimo. Podría ser fake. Pero, después mencionan largas filas de gente en algunos lugares de la ciudad, pero no muestran imágenes. Mmm…

P: Me parece que quieren empezar a jugar con eso. ¿Ustedes se van a meter?

D: Seguro, porque tenemos con qué responder. Aparte, me dio vergüenza lo que dijo Gabriel Abrile. Su única intervención en esa conferencia, además de figurar porque lo conocen más que al “Pampa” (apodo de Gonzalo Parodi), fue decirle a la gente que agarre todo lo que le ofrezcan durante la campaña, pero que los elijan a ellos. ¿Ese es el mensaje?

P: Sonó raro. A eso se lo concedo.

D: Es que básicamente termina diciendo que el clientelismo está mal, pero está bien. No me sorprende, pero el que haya hecho medio metro en la política sabe que no se puede apuntar con el dedo con estos temas. No vaya a ser que aparezcan los audios de ellos ofreciéndole cosas a la gente.