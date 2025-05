Por Gabriel Marclé

La noticia del pase oficial de Patricia Bullrich a las filas de La Libertad Avanza generó un sinfín de reacciones en todo el arco político, pero también dejó muchas dudas respecto a cómo actuarán los distintos espacios que la militaron —¿y seguirán militando? — en cada distrito. Para el lado del sur cordobés, particularmente en la base del PRO en Río Cuarto, las sensaciones se dividieron entre quienes mantienen su fidelidad bullrichista, aunque sin intención de acompañarla en la desafiliación, y quienes, guiados por la línea de Mauricio Macri, dan por terminado el vínculo con todo aquel que respalde a la ministra.

La duda: ¿Bullrich perdió las llaves de Río Cuarto y el sur cordobés con esta maniobra? “Mientras siga midiendo así, no pueden descartarla”, sostienen desde adentro del partido amarillo. También en La Libertad Avanza empiezan a verla con buenos ojos, dispuestos a recibir a quien podría volcar su base electoral a favor del espacio libertario. En territorios donde Karina Milei y Gabriel Bornoroni aún no logran consolidarse, la posible alianza entre libertarios y bullrichistas promete. Por ahora, se perfila como un objetivo a largo plazo, condicionado por varias cuestiones: en el sur, mileístas y bullrichistas todavía no logran congeniar del todo.

El PRO en Córdoba se encuentra intervenido, a la espera de definiciones sobre su conducción. En ese proceso, Mauricio Macri volvió a mover sus fichas para recuperar el control que parecía haber perdido cuando Bullrich tomó protagonismo. Esa disputa provocó una fractura profunda en distritos como Río Cuarto. Allí conviven el bullrichismo, un macrismo que se reorganiza con fuerza, y dirigentes que ya migraron al Partido Cordobés de Martín Llaryora.

Con la novedad del pase de Bullrich, la división se profundizó, al igual que la incertidumbre respecto al futuro inmediato. El PRO bullrichista es el sector más atravesado por la disyuntiva que plantea el cambio de rumbo: la mayoría de sus dirigentes no acompaña la decisión de sumarse a LLA, pero al mismo tiempo afirman que “no dejaremos de acompañar todo lo que sea bueno para el país”. ¿Qué implica esto? Que, más allá de las diferencias, el vínculo con Bullrich podría mantenerse —aunque sin vestir la pechera libertaria.

Pese a la posible vigencia del apego a la figura de la ministra, en las últimas horas se evidenció cierta desazón entre sus seguidores más fieles del sur. Analizan que la estrategia podría provocar un efecto contrario al buscado: “Esto puede atentar contra su credibilidad y reputación, y paralelamente también erosiona la relación entre la gente y el gobierno del cual forma parte, simplemente porque ya no se tolera más el acting de la vieja política”, expresó un dirigente regional del PRO.

Al mismo tiempo, el mensaje que surge desde el interior del sector bullrichista aclara: “Ella no es candidata a nada y nosotros seguimos en el PRO, pero el compromiso con el cambio de la Argentina sigue intacto”. Una vez más, el pase no habría provocado un quiebre entre Bullrich y los suyos. De hecho, con ella en LLA, puede que puedan avanzar hacia una etapa más fructífera junto a los libertarios.

Aunque hay algunas diferencias, ya se observan pequeños pero significativos gestos, como los que se dan entre Laura Soldano (coordinadora de LLA en Río Cuarto) y referentes bullrichistas, donde afirman: “Si esta gente (por los libertarios) cree que podemos encajar en algún lugar, seguramente generarán el espacio para definir desde dónde podemos trabajar”. Aun así, aclaran que, de no aliarse, “seguiremos en la línea que siempre nos ha definido”.

En este posible acercamiento, el sector libertario parece más necesitado de alianzas como la que puede establecer con los armadores regionales de Bullrich. Con números preliminares poco alentadores y cierta inexperiencia en el manejo territorial, La Libertad Avanza podría beneficiarse del aporte del PRO. “Suma tener a Patricia”, reconocen desde LLA en Río Cuarto, aunque todavía por lo bajo.

Sin embargo, el bullrichismo también enfrenta una necesidad: sus números ya no son los de antes y no ha logrado construir figuras que presionen en el armado de listas, mientras Macri acecha. Cabe recordar que la última intervención de Bullrich en la política local fue fallida: no logró bajar el sello que compitió en las elecciones municipales de Río Cuarto y el candidato que respaldó —el oftalmólogo Rolando Hurtado— obtuvo apenas un punto y medio. Papelón costoso que cuestionó la muñeca de Bullrich para manejar la región.

¿Qué será del PRO en Río Cuarto? Mientras el bullrichismo explora caminos junto a La Libertad Avanza, el macrismo busca recuperar la mística, con Mauricio Macri jugando fuerte y la posibilidad de reflotar el ex Juntos por el Cambio regional (“mejor malo conocido…”) en una amalgama que, por ahora, no incluiría al juecismo. El escenario es complejo y las posibilidades son muchas, pero tocará esperar a que se acomoden las fichas con la prueba electoral de las legislativas porteñas.