Por Gabriel Marclé

Este viernes comienza la veda electoral rumbo a las históricas elecciones municipales de Río Cuarto, que este domingo 23 elegirá a su nuevo intendente. En ese marco, cruzados por una gran incertidumbre y pronósticos que dan pocas garantías, los principales competidores pusieron fin a una campaña que tuvo todos los condimentos.

Guillermo De Rivas, el hombre elegido por el intendente saliente Juan Manuel Llamosas y apoyado por el gobernador Martín Llaryora, tuvo 48 horas de cierre con dos actos y una particular bicicleteada por diferentes puntos de la ciudad. El primer punto fuerte de este fin de campaña sucedió el miércoles por la noche en el Centro Cultural Alberdi, donde De Rivas metió mística en un distrito favorable al peronismo. Ayer encabezó una bicicleteada por diferentes puntos de la ciudad y finalizó con una convocatoria en el “coloso” de la Asociación Atlética Banda Norte, un lugar que el candidato considera su segunda casa.

“Es momento de cosechar todo lo que hemos sembrado en los últimos ocho años de trabajo, de estar con la gente y demostrar que somos distintos, ya que podemos transformar la ciudad con compromiso y con un grupo muy bueno. Estamos serenos, tranquilos; nosotros vamos a las urnas con tranquilidad y paz por haberlo dado todo”, las palabras que eligió el candidato del oficialismo que, pese a no renegar de lo hecho desde 2016 con Llamosas, reforzó la idea de cambio como lectura de un escenario en el que no solo deben sumarse los afines, sino también los detractores. Cabe resaltar que De Rivas dependió prácticamente de él solo -y un poco de Llamosas en Alberdi- para ponerle fin a su campaña. “Soy el protagonista”, dijo en cada una de las actividades.

Por su parta, Gonzalo Parodi (Primero Río Cuarto) eligió el Circuito Centro para reunir a los suyos y crear cierta mística alrededor de su propuesta, esa que depende del piso electoral del radicalismo y que buscó tentar a los vecinos que en 2023 eligieron a Javier Milei como presidente. Más allá de poner a sus propuestas en seguridad, el metrobus y la baja de impuestos en el centro de su discurso de cierre, el candidato opositor hizo hincapié en la importancia de la participación en las urnas, acusando que el oficialismo de Guillermo De Rivas intentó desalentar al votante poniendo la elección en el feriado XXL.

“Acá nadie le paga los colectivos, los taxis y los remises para traer gente”, dijo Parodi para resaltar la convocatoria en la plaza más central de la ciudad y lanzó el slogan final de su campaña: “Nos quieren robar la libertad de elegir una ciudad diferente”. Lo secundó Gabriel Abrile, un actor que mantuvo en vilo a todo el arco radical hasta que decidió sumarse y como candidato nº1 en la lista, una figura que Parodi necesitaba para levantar el perfil en sectores donde todavía conserva un alto piso de desconocimiento.

La otra candidata que surgió de la ruptura peronista, Adriana Nazario (La Fuerza del Imperio del Sur), llegó al último día de campaña entre algodones y cruzándose con varios obstáculos. Pese a algunos problemas de salud, la líder de La Militante le dio un cierre a su recorrido en Barrio Alberdi. Aunque se había anunciado un acto con sus seguidores en el C. C. Alberdi (mismo lugar que había elegido De Rivas), el evento debió cancelarse a las pocas horas. “El oficialismo metió la cola”, lanzaba un dirigente del nazarismo al hablar de esa actividad que luego debió trasladarse a Plaza Alberdi, donde militancia y vecinos se congregaron para darle el impulso final a su candidata.

Nazario sacó provecho de la figura de José Manuel de la Sota, presente en cada gráfica de los actos de campaña, pero también enfocó en las denuncias de campaña sucia que lanza desde hace semanas, por publicaciones en redes sociales que la vinculan a distintos hechos judiciales. “A todas esas fake news que nos hicieron, a todas esas prácticas de la vieja política nosotros le respondemos: ¡Nosotros somos felices!”, expresó en el acto final, mostrando el buzo que llevaba puesto, el cual mostraba a los personajes animados Timon y Pumba con la frase “hakuna matata” (no hay problema).

Los protagonistas del escenario de tercios pusieron todo lo que tenían a disposición para ponerle el broche de oro a una campaña que, pese al picante de las últimas semanas, parece no haber logrado enamorar a los indecisos. Sobre todo, los lugares elegidos por cada uno de ellos para los cierres revelan también las flaquezas con las que pueden encontrarse en el domingo de las urnas. De Rivas y Nazario compitieron en el Alberdi por el voto peronista, pero la escisión podría beneficiar a un Parodi activo en las barriadas. La importancia de Banda Norte en la campaña oficialista también reveló que, pese a jugar de local, De Rivas podría no tenerla fácil. Por otro lado, Parodi y su acto con Abrile en el circuito centro también da señales de que este distrito no está cerrado para el radicalismo, como históricamente ha ocurrido. Debilidades, fortalezas y muchas preguntas sin respuestas, todas cuestiones que se resolverán en un domingo electoral donde se posarán los ojos de Córdoba y de todo el país.