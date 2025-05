Enroque Corto

Un incómodo cruce en el aeropuerto

La escena se produjo la semana pasada y el informante se guardó unos días para comentarla entre sus allegados. En realidad, el hombre del peronismo quiso que no trascienda e hizo hasta lo imposible para guardar secretos de un incómodo cruce en el aeropuerto entre dos personas que ostentan apellidos muy fuertes para el cordobesismo.

Periodista: ¿Así que hubo cruce incómodo en el aeropuerto?

Informante Peronista: ¿A qué se refiere?

P: Hubo un cruce de apellidos ilustres del peronismo de Córdoba me contó un pajarito que trabaja en el aeropuerto.

IP: Veo que tiene buenos informantes.

P: Algo así. Cuente…

IP: Había un grupo de dirigentes del peronismo de Córdoba entre los que se encontraba ‘el Gringo’ Schiaretti, Carlos Massei, Alejandra Vigo, Ignacio García Aresca… bueno, en fin. Un grupo importante.

P: ¿Y?

IP: Me gusta porque tenía el dato fino me parece. Y entonces llegó Natalia de la Sota…

P: Mmm… ¿clima tenso?

IP: No, normal. Saludo protocolar, casi de rigor y ella continuó. Pero no vea fantasmas. Le mando un abrazo.

Ley contra las fake news

A propósito del debate abierto por el video falso de Mauricio Macri reproducido por cuentas libertarias a horas de la elección en CABA, ya hay proyecto en el Congreso para legislador sobre la materia.

Periodista: ¿Quién lo presentó?

Informante: El diputado cordobés Oscar Agost Carreño. Cuando se armó el lío con lo de Macri, el presidente del intervenido PRO cordobés dio a conocer su iniciativa. “Debemos trabajar desde la semana que viene en el Congreso para dictar normas que permitan erradicar la propagación de noticias falsas como las que nos tienen acostumbrados los trolls libertarios”, dijo.

P.: ¿De qué se trata?

I.: El proyecto busca fomentar la verificación de datos y hechos. ¿Cómo? Establece la creación de un Consejo Nacional de Verificadores que podrá certificar medios y creadores de contenido que usen mecanismos de verificación. Además, promueve estándares trasparentes y éticos para garantizar información confiable. Esta bueno y es necesario. Por lo menos, comenzar a discutir la legislación para los tiempos que se vienen.

Rambaldi denunció a Facundo Rufeil en La Calera

Las acusaciones entre el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, y su antecesor, Facundo Rufeil siguen. En este caso, con una nueva denuncia penal.

Informante La Calera: Todo complicado, eh…

Periodista: ¿Qué pasó ahora?

ILC: Resulta que Rambaldi y el Municipio se constituyeron en querellantes particulares por el Plan Semilla, programa que se llevó adelante en toda la Provincia y que generó una alerta en otros municipios.

P: Ajá…

ILC: Concretamente la denuncia de Rambaldi contra su antecesor es por la defraudación en perjuicio de una Administración Pública y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas (arts. 172, 174, inc. 5to y 265 del Cód. Penal), apareciendo perjudicados con ambas figuras delictivas, los intereses patrimoniales y/o funcionales de la municipalidad en cuestión.

P: Durísimo.

ILC: Sí…

Piedra libre para el candidato

Informante: Entre las varias elecciones de centro vecinales, ayer hubo en el barrio de Nueva Córdoba. Todo con normalidad, es un barrio tranquilo. Alfil: Pero si usted me lo menciona, algo sucedió... Informante: Je je. Si, hubo mucha cara larga, hubo heridos. Alfil: Desembuche. Informante: OK. Una dirigente perdió su bastión de territorialidad en la casi interna que hubo. Mientras que un aspirante a Gobernador tiró toda la carne al asador, pero tuvo que quedarse sentado en el auto a la otra esquina de la escuela donde votó. Alfil: Noo. ¿Un candidato radical, peronista, juecista? Informante: No oficialista y no le digo más. Dejó la chata a la vuelta y desde ahí esperó resultados. Se fue derrotado. Alfil: Glup.

Yapa

El informante municipal llamó, a última hora, al periodista, que lo había estado buscando.

Periodista: Para llamarme a esta hora, la verdad…

Informante Municipal: ¡No se me ofenda compañero!

P.: No hay problema amigo, no me ofendo. Pero ya tengo todos los resultados de los Centros Vecinales, que eran motivo de mis insistentes llamadas.

I.M.: Pero le cuento lo que se viene entonces. Para el primero de junio tiene que darle bolilla a dos elecciones: Villa Páez y Colonia Lola. En ambos casos chocan listas PJ que se van a sacar los ojos… después no diga que no le avisé…

P.: Ja, ja. Ok. Estaremos atentos. Me imagino que para el último turno quedan todas las elecciones que estuvieron trabadas, asique deben ser las más picantes…

I.M.: Todas internas nuestras. Va a estar para alquilar balcones.