Efecto Caba: la pureza libertaria reactiva los planes de Juez e inquieta a De Loredo

Por Gabriel Silva

“Falta mucho para el 2027, mucho más en una provincia como la nuestra. Anoche hablé con el Presidente, tengo una gran relación con él; y anteanoche con Karina (Milei), esta semana me reúno con ellos” fue una de las frases que lanzó el senador Luis Juez ayer en Radio Mitre Córdoba, a horas del triunfo libertario sobre el PRO en las Legislativas de Caba.

Resultado que al líder del Frente Cívico le dio la razón en el desaire que le hizo hace un tiempo al expresidente Mauricio Macri, ratificó lo que el propio Juez sostiene en torno a la escasez de vida del PRO como espacio y le hizo reactivar su ilusión de encabezar un proceso provincial en 2027 con el respaldo del presidente Javier Milei.

Tarea que no será sencilla por diversos factores. Principalmente, si se repite el artículo de ‘pureza’ que actualmente rige buena parte del manual libertario.

Sin embargo, en la carrera entre los socios del 2021, quien la tiene más complicada es el diputado radical Rodrigo de Loredo. El jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja que se llamó a silencio en las últimas horas, reconoce que el PRO quedó mal parado como aliado para renovar Juntos por el Cambio versión 2025 y admiten cerca de él que es difícil sostener la vía del espacio amarillo como alternativa societaria.

Es decir, el famoso “plan A” que tenía De Loredo para encarar algo con el PRO de Mauricio Macri quedó muy endeble.

Y menos aún es opción para el radical replegarse sobre su propio partido para ir en soledad con la Lista 3, teoría por la que reclaman algunos en la UCR como el exintendente Ramón Mestre o el legislador provincial Dante Rossi. “Después del papelón de (Martín) Lousteau en Buenos Aires, ¿en serio creen que sigue siendo opción esto?”, dijo a Alfil un radical de diálogo con De Loredo.

Juez subido al colectivo de Milei y Adorni

Ayer Juez sacó pecho sobre la serie de advertencias que había hecho por la nacionalización de los comicios en Buenos Aires y la intromisión del expresidente Macri en las Legislativas porteñas. Pero, además, el senador también volvió a levantar la bandera de la candidatura al 2027.

Porque si bien es cierto que señaló lo lejana que está la elección provincial, y trató de mostrarse generoso en algún tramo de la entrevista con respecto a alguno que pueda estar mejor posicionado en la carrera y él no ser funcional al peronismo, sobre el final también dijo que “eso no va a pasar”. Descartó que llegue alguien en una mejor posición que él en términos de encuestas y se aferró a una candidatura provincial.

Hipótesis que, desde ya, sostienen todos en el Frente Cívico y que reivindicarán este sábado en un nuevo encuentro de la dirigencia en la capital cordobesa.

No obstante, para la discusión provincial cierto es que hay tiempo. El Gobierno nacional está enfocado en las Legislativas de este año y los libertarios cordobeses reconocen que no cae bien en el triángulo de hierro que la única preocupación juecista sean los comicios provinciales y ver si será o no gobernador con el apoyo de Casa Rosada.

Además, le agregan condimentos que asoman de manera tenue en la discusión local de los libertarios a la hora de marcar pureza. Por caso, el exsecretario de Transporte, Franco Mogetta, lo deslizó el pasado jueves en Alfil TV y el comentario en el campamento libertario no pasó desapercibido.

“Hay que ver cómo administraron cuando tuvieron gestión a cargo aquellos que se quieren sumar”, lanzó el exfuncionario nacional que aparece con venia para el armado de este año.

“Fue un mensaje a Juez por la Municipalidad y a Rodrigo por Arsat”, dijo ayer un libertario a este diario y algunos no lo descartan como condicionantes en la zaranda de Milei.

La encerrona deloredista

Con De Loredo hablaron varios del partido en los últimos días. Antes y después de los resultados en Caba. Todos coincidieron con los errores de Lousteau en Buenos Aires y el precipitado final de Macri y el PRO. Es más, en esto último habían coincidido varios durante el fin de semana.

Más aún aquellos que le insisten con que se despegue de la figura de Macri y, sobre todo, del juego que pretende entablar Soher El Sukaría en un acuerdo. “Le dijimos que eso no es posible. No hay manera de entrar por ahí”, dijo un radical con despacho en Córdoba acerca de las conversaciones con el líder radical.

Igual, también en Córdoba tomaron nota de la tensión del radicalismo en Río Cuarto y del riesgo de fractura del bloque opositor en el Concejo Deliberante del Imperio. Maniobra que algunos en la cúpula del radicalismo provincial trataban de detener.

En el medio, la pelea por el congreso partidario con Mestre que tampoco dejó muy sólido a ninguno de los dos espacios que mantienen la interna en la UCR: ni al deloredismo, en su búsqueda de autonomía para empujar una alianza; como así tampoco al mestrismo, que intenta que cuaje la lista radical pura.

La disyuntiva para el deloredismo dejó de parecerse a una bifurcación de caminos para asemejarse más a un laberinto de espejos del que el actual diputado, en la anhelada búsqueda por su continuidad en el Congreso, no puede salir.