Por Bettina Marengo

En la semana donde el gobierno nacional quiere lograr dictamen y aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal en Diputados, Martín Llaryora llegará a Buenos Aires con la victoria electoral de Río Cuarto, que le permitió retener al oficialismo la segunda ciudad de la provincia, bajo el brazo. El mandatario cordobés participará mañana de uno de los actos por el aniversario 30 del atentado contra la AMIA, donde en la sede de Pasteur 633 se verá las caras con varios gobernadores. A la tarde será uno de los oradores del evento anual de CAMARCO, la Cámara Argentina de la Construcción, donde va a defender la importancia de la obra pública que el gobierno libertario considera fuera del éjido de responsabilidades del Estado. Su mesa denominada “Infraestructura y Empleo. Rol de las Provincias” será federal pero de provincias amigables al gobierno. Junto a Llaryora estarán los otros mandatarios de la Región Centro, el radical línea dialoguismo crítico Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y el entrerriano Rogelio Frigerio, del PRO, además del radical mendocino de línea dialoguista, Alfredo Cornejo. Pullaro hizo lo suyo en el acto del 20 de junio por el Día de la Bandera, que se realizó en Rosario, cuando le dijo en la cara a Milei que las provincias necesitan obras de infraestructura y federalismo. El staff de redes del libertario reaccionó al reclamo agregando abucheos para el gobernador en un video editado. El evento de CAMARCO luce ecléctico. Arranca el economista heterodoxo Emmanuel Alvarez Agis y cierra Luis Caputo, el ministro de Economía de Milei.

Todo se dará con el foco de la atención puesto en Diputados, donde el oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados buscarán emitir dictamen para sesionar el jueves 27.

En el Panal dicen que no está previsto un encuentro a solas con el presidente esta semana.

El martes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, va a recibir a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, de San Luis, Claudio Poggi, de Corrientes, Gustavo Valdés, y a Pullaro, todo en el marco del traspaso de obra pública nacional a las provincias. Algunas versiones indican que Milei se sumaría a esa reunión, como una continuidad de las fotos “castísticas” que comenzaron ese mismo 20 de junio, cuando recibió en la Casa Rosada a los peronistas aliados Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz de Salta, más el radical de Jujuy, Carlos Sadir.

El acercamiento a los gobernadores no es casual. El gobierno nacional necesita que los diputados restituyan al paquete fiscal de la ley Bases los capítulos de la reinstalación de Impuesto a las Ganancias para los asalariados de la cuarta categoría y el de Bienes Personales, ambos rechazados sin modificaciones por el Senado. Fuentes parlamentarias que están al tanto de las negociaciones entre el oficialismo y los dialoguistas afirman que el gobierno nacional busca instalar que son los gobernadores los que requieren Ganancias, por la coparticipación, cuando es la propia Casa Rosada la que está pidiendo la restitución del gravamen para cumplir el reclamo del Fondo Monetario Internacional. En Córdoba, el llaryorismo deslizó que lo que se deje de recibir por Ganancias se compensaría con lo que no pierda por Bienes Personales.

Llaryora se comprometió a darle a Milei lo que Milei necesite en la cámara de Diputado en relación a Bases y el corpus fiscal. No solo los votos para que las leyes salgan según el esquema que defiende La Libertad Avanza, sino que el cordobesismo también le prestó sostén doctrinario para una polémica que se reactualizó en los últimos días: si es o no constitucional que la cámara de origen retome capítulos o partes de leyes rechazados sin modificación por la cámara revisora, todo materia del artículo 81 de la Constitución Nacional. El cordobesismo puso su granito de arena a favor de la posición del gobierno de Milei. El diputado Juan Brugge, que responde al exgobernador Juan Schiaretti y tiene un sólido vínculo con la senadora Alejandra Vigo, dio una suerte de “clase magistral” sobre la interpretación del mencionado artículo 81 de la Constitución Nacional en una reunión donde estuvieron Francos, el presidente de Diputados, Martín Menem, y los presidentes de los bloques parlamentarios dialoguistas. Brugge, que no es jefe de bloque, asistió parcialmente a ese cónclave: había sido convocado para, en su carácter de docente universitario de la materia, dar plafón constitucional al tema. El presidente de la Democracia Cristiana bajó su biblioteca a los presentes y afirmó que es posible insistir con los segmentos rechazados porque la ley está aprobada en general por el Senado. En lo político, quien defendió esa interpretación y también dio antecedentes fue otro cordobés, el diputado del PRO Oscar Agost Carreño, que quedó a cargo de esa pelea. El dirigente firmó el domingo una nota de opinión en el diario digital Infobae que se titula con una pregunta: “¿Puede la Cámara de Diputados reintroducir el Impuesto a las Ganancias en la ley definitiva?” Si se puede, concluyó el diputado en esa nota “Los antecedentes parlamentarios y judiciales argentinos permiten que la Cámara de Diputados insista y reincorpore capítulos eliminados por el Senado, siempre que lo haga con la mayoría requerida por la Constitución”, concluyó.

La misma posición fijó en una nota con el diario Clarín. Con una excepción: Agost Carreño afirmó en el caso de la moratoria previsional, que los libertarios intentan hacer caducar antes de su vencimiento y el Senado quitó del texto a votar, la cámara baja no podría retomar su tratamiento. “Ahí no es posible insistir porque el miembro informante del oficialismo sacó ese tema del proyecto antes de la votación en general. El argumento que nos permite incorporar cosas que han sido votadas, es el mismo que nos dice que no se puede incorporar aquello que no ha sido votado”, señaló Agost Carreño, en una interpretación que evitaría que los cordobesistas vayan en contra de lo impulsado por la senadora Alejandra Vigo, defensora de mantener la moratoria.