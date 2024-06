Por Carolina Biedermann

Frente a un gobierno fundamentalista que en el último tiempo se encargó de vapulear a los diputados y de tildar de “kirchnerista” a quienes se atrevieran a expresar una opinión distinta a la oficialista, con ayuda de la oposición, se aprobó en la Cámara de Diputados la ley base.

El bloque radical, representado por el cordobés Rodrigo De Loredo, fue uno de los más golpeados tras la derrota de Milei, en el primer intento de aprobación de la, en aquel entonces, ley ómnibus. En los hechos, y con el transcurso del tiempo, terminó siendo uno de los espacios que tuvo una gran participación para realizar las modificaciones y aportes necesarios, para depurar aquel borrador y darle forma a las herramientas que Milei necesita.

Frente al electorado cordobés, que aún apoya al gobierno libertario por rechazo a cualquier intento de regresar a uno de carácter kirchnerista, el radicalismo tuvo que transitar la delgada línea de volver a construir su identidad, intentando ser oposición de Nación, apoyando las reformas planteadas en el congreso. Sobre la reconstrucción de la identidad, queda trabajo por hacer. Retornar a las bases de Illia será uno de los ejes fundamentales, y con la ley aprobada, regresar a la política y discusión local.

El apoyo de la ley por parte de los gobernadores, formó parte también de una estrategia que habría sido acordada: no darle más excusas a Javier Milei, aprobarle este paquete para que no se resguarde más detrás de la falta de herramientas y que las provincias, y la oposición, terminen pagando el costo político. “Con la aprobación de estás más de doscientas leyes, en un tiempo, el Presidente debería empezar a mostrar resultados en su gestión, sobre todo en materia económica”, resaltó un diputado cordobés. Desde este viernes, Javier Milei tendrá la herramienta que tanto dice necesitar, para hacer que el país repunte, y los goberadores que acompañaron, el VAR para recordar que ellos no se opusieron, todo lo contrario.

Hacemos Coalición Federal, compuesta por diputados con conocimientos sobre el funcionamiento de la cámara, adelantó en la tarde del jueves que la ley saldría. Fue fundamental el feedback entre este bloque y los gobernadores para pasar en limpio lo que realmente era viable para su aprobación.

Antes del cierre de esta edición, la ley continuaba en tratamiento. En diálogo con radicales y diputados de Hacemos Coalición Federal, adelantaron que sería muy probable la aprobación de Ganancias y Bienes Personales, puntos sobre los cuales la UCR ya había dicho que insistiría.

“Si se cae ganancias, se cae bienes personales y por ende se cae el blanqueo. Si pasa eso sería un desastre”, remarcó un legislador, haciendo hincapié de que se lograría meter el paquete fiscal, con los votos ajustados, pero aclaró que Unión Por la Patria sería uno de los mayores interesado en no voltear ganancias porque les sirve para engordar la caja provincial.