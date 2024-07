Por Redacción Alfil

El presidente de la UCR Córdoba a nivel provincial, Marcos Carasso, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y se metió en uno de los debates de la semana: el futuro de la Defensoría del Pueblo, donde el mandato de Mario Decara concluye pasado mañana. “No está escrito en ningún lado que la Defensoría deba ser para la oposición”, dijo el hombre de General Cabrera y titular del centenario partido.

Sin embargo, fiel al estilo de Carasso, el radical también habló del 2025, el 2027 y lo que pasó en la elección de Río Cuarto. Sobre la derrota de Gonzalo Parodi, el candidato del partido en el Imperio del Sur, el presidente de la fuerza centenaria afirmó que “en Río Cuarto quisieron municipalizar la elección y hubo un diagnóstico equivocado”.

“Conozco mucho Río Cuarto. Con Luis Juez ganamos por seis puntos Río Cuarto el año pasado y se creó una sensación de que estaba a la vuelta de la esquina el triunfo. Creyeron que, como (Juan Manuel) Llamosas perdió la provincial, iba a perder la municipalidad y evidentemente no fue así. Hubo una estrategia de municipalizar 100% la elección que fue equivocada”, dijo.

En tanto, consultado acerca de los que sostienen dentro del partido que en el 2027 el radicalismo debe encabezar la fórmula provincial, Carasso dijo “no me inmolo con la Lista 3”. “En el 2027 tiene que ser un radical si es el que más mide y el que más quieren los cordobeses. No me inmolo por la Lista 3, estoy convencido de que se deben dar alianzas y hay que pelear todos los días para que sea un radical el que encabece”, afirmó.

Mientras que, consultado sobre el escenario de las Legislativas 2025, el presidente de la UCR señaló que “ahí sí el radicalismo, en la elección del año que viene, sí o sí debe reforzar la identidad. Ahí no tiene que haber dudas”, dijo.

Carasso señaló, además, que se cuida de “posiciones personales porque dirijo un partido histórico” y dijo que “en noviembre, cuando asumió el presidente (Javier) Milei hubo un cambio muy profundo y el radicalismo entró en dos posiciones muy contundentes”.

“Venía viendo un país sin timón, con el kirchnerismo íbamos a chocar contra el iceberg. Y entró el Presidente con un discurso muy polémico, anti política y con una sociedad cansada, que no llegaba a fin de mes, y eligió esto. Veo mucha saña contra el radicalismo del Gobierno nacional. El radicalismo le aportó muchísimo a nuestro país”, sostuvo.

Y recordó cuando era diputado y desde el bloque que conducía Mario Negri respaldaron el acuerdo con el FMI de la gestión de Alberto Fernández porque Máximo Kirchner decidió romper el bloque. “Los respaldamos e hicimos el esfuerzo por la República en el debate por el FMI”, lanzó.

En tanto, sobre las dos derrotas del año pasado, la de Juez y la de De Loredo, Carasso afirmó que “ambas fueron dignas”. “Algunos amigos peronistas me llamaban porque estaban preocupados. Fue muy difícil tener a todo el radicalismo junto y pegó en el palo y salió, hicimos todo para ganar”, dijo.

Por último, dijo que “Rodrigo es hoy el que más potencia electoral tiene dentro de la UCR” y sobre la interna radical señaló que “Marcos Ferrer es uno de los que ha manifestado su intención de conducir el partido, gente de Soledad Carrizo estuvo hablando conmigo. Hay que hacer el esfuerzo por el consenso; debe ser consenso y diálogo hasta que duela. Nadie, por lo menos en el interior, quiere una interna”, sostuvo.