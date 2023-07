Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La visita de Quirós

La periodista dialogaba con un informante del radicalismo, quien le anticipaba sobre la agenda de la campaña larretista en la ciudad.

Periodista: ¿Sabe si habrá otra actividad concretamente en la ciudad? Porque lo de hoy (por la visita de ayer) fue a 60 kilómetros de la Capital Alterna.

Informante: Entiendo que sí. Larreta seguirá viniendo a la zona y también su gente…

P: ¿Cómo quien?

I: A finales de esta semana estaría llegando Fernán Quirós, el ministro de Salud de CABA. Tendría previsto una agenda con referentes de la salud de Río Cuarto. Parece que la campaña se está planteando en distintos ejes temáticos y la cuestión viene por ahí. Lo hicieron con Educación hace unos días, ahora con el Agro y lo que se viene es en materia de salud.

P: Habrá escuchado que esta actividad se podría haber hecho tranquilamente en la Sociedad Rural local. Llamó la atención que se haga a unos cuantos kilómetros de Río Cuarto.

I: Seguramente. De hecho, Rodríguez Larreta y Morales estuvieron en la SRRC antes de la presentación de propuestas. Pero esta dinámica de presentar las propuestas de esta forma ya se vio también en otras provincias. Si suma o no, lo sabrán los expertos. Yo solo puedo adelantarle que la próxima agenda de campaña del larretismo tendría a Quirós como protagonista. Seguramente ya se enterará bien.

P: Hace un tiempo, Gabriel Abrile -precandidato a intendente- se sacó una foto con Quirós. Se había reunido con él en CABA. ¿Cree que va a participar de esa actividad?

I: Vaya uno a saber. Él también es médico así que no sería raro que participe. Pero desconozco si el Gabi ya se inclinó hacia Patricia o Larreta. Quizás en estos días nos enteremos.

La oposición reaccionó a los cambios del gabinete

El dirigente radical se comunicaba con el periodista inmediatamente después que Juan Manuel Llamosas anunció las modificaciones que impulsará en su equipo de gestión.

Informante: Como maquilló la gestión el intendente, ¿eh?

Periodista: ¿Por qué lo dice?

I: Porque nadie se cree que la gestión vaya a mejorar con estos cambios de nombre. Es más, Llamosas se sacó de encima a todos los amigos suyos. En siete años, Llamosas se sacó de encima a todos los que él consideraba sus amigos antes de entrar a la gestión. ¿Recuerda lo que fue el primer mandato de Llamosas?

P: Sí, pero necesito que sea más específico.

I: Entró con los amigos y al poco tiempo los fue fletando. Terminó echando a Mauricio Dova y después lo relegó al Tribunal de Cuentas. Ahora se cargó al otro Dova (Gustavo) que pasó de arrancar la gestión como subsecretario de Gobierno a tener que hacerse cargo de un área chica como es Desarrollo Regional. Ni hablar de que hace unos días se le fue su gran amigo Camilo Vieyra, que seguro esperaba algo de apoyo cuando le dijo que quería ser intendente.

P: No lo tenía tan seguidor de las relaciones del intendente (risas).

I: Usted entiende lo que quiero decirle. Leía por ahí que ahora se viene un gabinete llamosista y la verdad que no coincido, porque de los que eran de su riñón en 2016 no quedó ni uno. Ahora le quedó un rejunte de gente que evidentemente ha sido más efectiva que sus propios amigos. ¿Cómo es esto? ¿Tienen que ser leales con Llamosas mientras él no lo es?

P: Bueno. Ya lo escuché. Ahora, respóndame esto, ¿esto les cambia en algo la campaña que tienen preparada para el 2024?

I: ¡Nos hace más fuertes! Los vemos debilitados, por eso hacen estas cosas de cambiar seis funcionarios a un año de irse. Como verá, los que necesitan cambiar de estrategia son ellos. Nosotros venimos cada vez mejor.