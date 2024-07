Los docentes rechazan la segunda oferta de Llaryora y definen medidas

Por Felipe Osman

Tras las asambleas por departamento realizadas ayer, en la que los delegados escolares trasladaron a los departamentales el mandato de las bases, el tanteador habría quedado en 75 votos por el rechazo y 59 por la aceptación. La diferencia, advierte la oposición, es “sustancial”, y no dejaría margen de maniobra a la conducción provincial, alineada con el Centro Cívico.

Así, la Asamblea Provincial que arranca hoy a las 11 servirá también para formalizar ese rechazo, pero el centro del debate entre los delegados “celestes” y la oposición girará en torno a las medidas de fuerza a tomar en el marco de la negociación.

Un ejemplo: en la asamblea del departamento Capital, probablemente el más combativo del gremio, la lista Celeste no puso en consideración una moción de aceptación, sino de rechazo. Hacer lo contrario hubiera sido avanzar frontalmente en contra de las bases. Sin embargo, propuso que la medida de fuerza a resolver fuera un paro de 24 horas el primer jueves posterior al fin del receso. Es decir, sin coartar el reinicio de las clases y no aumentar la intensidad de la anterior medida de fuerza. La oposición, en tanto, propuso el rechazo y el no reinicio de clases con un paro de 48 horas.

No es un punto menor. Los oficialismos siempre son, por definición, más orgánicos. Y por lo tanto encuentran menores dificultades en calibrar una estrategia conjunta. El desafío de las distintas vertientes opositoras es canalizar en un mismo haz la parte “cualitativa” de los mandatos. A saber, no ya la aceptación o el rechazo, sino el curso de acción a seguir en la negociación.

Anoche, el secretario General de la Gobernación -seguramente advertido de que el resultado de las asambleas departamentales era adverso- ofreció una serie de declaraciones en la que apuntó en contra de las organizaciones que integran la oposición gremial porque consideró que desvirtúan el debate sobre la cuestión salarial dando un tono político a la discusión. Las palabras de Consalvi no terminaron de ser claras. O, en cualquier caso, no se advierte la novedad en que, en el seno de una organización gremial, y en el marco de una paritaria, haya condimentos políticos.

El funcionario buscó ser tajante, advirtió que no habría una nueva propuesta “porque hemos puesto sobre la mesa la mejor oferta salarial que podemos prometer”, y se condolió sobre la demora que un rechazo conllevaría en el reajuste de los salarios docentes.

El Gobierno Provincial insiste en que, de aceptar la oferta, los docentes cordobeses se convertirían en los mejores pagos del país; sabe que tiene el receso para enfriar el conflicto, y que hasta puede apelar a la conciliación obligatoria de resultar necesario.

En el gremio, en tanto, creen que la Provincia deslegitimó esa herramienta cuando cerró, en vísperas de las elecciones provinciales del año pasado, un acuerdo en el marco de una conciliación obligatoria para luego desconocerlo meses después. En cualquier caso, los efectos legales de la conciliación escapan a estas consideraciones.

El rechazo de esta segunda propuesta representa, en alguna medida, un desafío más importante para el oficialismo gremial que para la Provincia. Lo que se está poniendo a prueba es si la conducción puede conducir el reclamo, o si simplemente es arrastrada por él.

Trascartón, el calendario tampoco la ayuda. Las elecciones de delegados escolares tendrán lugar este año, y son sumamente importantes para la configuración del gremio, porque representan en primer eslabón de la cadena. La pieza que está en contacto directo con las bases. Y se especula que la votación podría ser en septiembre. Es decir, cuando todavía esté fresco el rol que la conducción haya asumido en el actual proceso paritario.

La propuesta

Además de una cláusula gatillo para empardar la inflación mes a mes, la propuesta consta de una mejora en los montos fijos en relación a la anterior, ofreciendo para los meses de junio, julio, agosto y septiembre una ampliación de 10.000 pesos por cuota. Es decir, las cuotas que serían de 10.000, 20.000, 30.000 y 40.000 pesos, pasarían a ser de 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000 respectivamente. Además, contempla, desde junio, una compensación salarial no remunerativa de 18.229 pesos para los maestros de grado, un monto adicional de 23.619 pesos por sus tareas diferenciadas para los docentes de apoyo e inclusión (DAI) y con tareas en entornos hospitalarios, y extiende la “compensación por Fonid” a los docentes de la Universidad Provincial.

En julio agrega una suma por jerarquización a los cargos directivos en todos los niveles de enseñanza y se incorpora a los docentes de DAI y hospitalarias al boleto educativo liberado. En agosto, un plus de dos horas cátedra por cada sala, anexo o extensión (hasta un tope de tres) para los directivos a cargo de salas, anexos y extensiones en todos los niveles de enseñanza.

En relación al concepto del “estado docente”, la oferta contempla la eliminación de los topes, que hoy están en el 50 por ciento, y que pasarían a ser del 25 por ciento en junio (de manera retroactiva) y quedarían completamente removidos a partir de agosto.