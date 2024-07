Por Carolina Biedermann

Este viernes la agenda está marcada por un evento clave que se llevará a cabo en la Casa Radical. Los núcleos Confluencia, Fernando Montoya junto a Mario Decara, Identidad Radical de Carlos Becerra, Conducta Radical de Carlos Briner, y los ex dirigentes del angelocismo de Sappia, quien fue el presidente de la Convención Nacional, se juntarán para definir el futuro del radicalismo y marcarle la cancha a la dupla De Loredo – Ferrer.

El ala opositora a Marea Radical avanzará en el propósito de recuperar el radicalismo, la identidad y la autonomía que en el último tiempo han perdido, destacaron. Toman como eje de unidad el hecho de no compartir la idea del partido cordobés, de ser opositores a Martín Llaryora y la definición férrea de ser opositores también al gobierno nacional de Javier Milei.

Frente a la voluntad de Marcos Ferrer de ser presidente del partido, este espacio concuerda en que nadie le firmó un cheque en blanco al intendente de Río Tercero para que tome esa posición, y esta reunión terminará, seguramente, con la presentación de una lista propia que haga contrapeso en la interna radical.

También fueron invitados Dante Rossi y Sergio Piguillén quienes, según los grupos convocantes, no habrían confirmado su presencia. Consultado por este diario, Dante Rossi comentó que no participará ya que su espacio que intenta consolidar en núcleo formal llevará a cabo un evento provincial en la seccional cuarta. Sergio Piguillen tampoco participará por no encontrarse en Córdoba pero enviará en su representación a Viviana Pomiglio de Río Cuarto quien es secretaria del Comité Provincia y vice del espacio Piguillen.

Entre tiempo para la interna

En los últimos días empezó a sobrevolar la posibilidad de prorrogar la interna radical para el año que viene. Este viernes a las 16 se reunirán los referentes de los núcleos para definir cómo continúa el diálogo en base a esta alternativa.

Luego, a las 18 será el acto de los referentes mencionados para seguir fijando las bases del partido, volver a repasar y reflotar los valores por los que este sector viene pujando desde la reunión de mayo en la cumbre de Villa Giardino, y luego como lo hicieron en el documento emitido hace un poco más de un mes, donde reforzaron esta idea de oposición a Javier Milei y al peronismo de Martín Llaryora.

En los hechos, hoy la UCR de Córdoba cuenta con once núcleos en total, compuestos por dirigencias que quieren ser parte, con distintas miradas y objetivos. Lograr un acuerdo de unidad es un gran desafío que se debe enfrentar Ferrer si quiere conducir la representatividad de los boinas blanca, y esos diálogos recién estaban previstos para iniciarse en esta semana. Fieles al estilo radical, de darse el acuerdo, será sobre la hora, con roces y heridos.

En el caso de concretarse finalmente la prórroga, el interrogante es saber si el partido llegará con los tiempos para mostrarse fortalecido y unido para subirse a las elecciones legislativas del año 2025.

La perla del partido

En la interna radical se puja por distintos cargos. Marcos Ferrer quiere ir por la presidencia del Comité de mayores. Ser la cara visible del partido en la provincia de Córdoba El espacio que marcan de interés es la conformación del congreso de mayores, que es en donde se definen las alianzas.

El acercamiento de De Loredo a La Libertad Avanza, al Expresidente Mauricio Macri y luego a Luis Juez, generó incomodidades y la brecha que los distancia se abrió aún más. Esta ala del partido centenario están interesados en marcar la diferencia y frenar estos vínculos, que tildan de individualistas, del partido. “De Loredo no es el dueño del partido y hasta ahora no ha ganado nada” menciona un dirigente del ala dura.

El nombre del ex intendente Ramón Mestre suena para encabezar alguno de los espacios. El espacio de Becerra y Briner impulsarían esta idea pero desde el lado del mestrismo desestiman esa posibilidad pero no ven con malos ojos la chance de ir por el congreso.