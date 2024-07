San Francisco de temporada: la escala de muchos dirigentes provinciales

Por Franco Cervera

Que dirigentes de peso pasen por San Francisco y zona no es demasiada novedad. Pero la realidad es que esta región, la de San Justo, se vio potenciada en los últimos años y no solo el oficialismo cordobés entendió que es un bestión clave. La prueba cabal es que es el gobernador y vicegobernador actual, Martín Llaryora y Manuel Calvo respectivamente, son nacidos y proyectados desde el rincón este de la provincia. Pero particularmente en los últimos días, la ciudad fue escenario de varios dirigentes políticos de diferentes espacios, no solo del oficialismo.

Por un lado, el dirigente de la Unión Cívica Radical, Dante Rossi, pasó por la ciudad el miércoles pasado, de la mano de Cristian Canalis, pero con el acompañamiento de varios dirigentes en un encuentro partidario donde participó hasta el propio Marco Puricelli.

El paso del radical sirvió para marcar su postura y la de sus correligionarios sobre la Ley Bases recientemente aprobada en el Congreso. “Me parece que fue una foto que no le sirve a la Argentina, los diez puntos que están en el Pacto no fueron fruto de un debate con la oposición sino que fueron ideas del Presidente que las plasmó en un papel y recogió el apoyo de gobernadores que están ávidos de que el gobierno nacional les gire fondos del que por ley está obligado a entregar. Son además puntos que están en la Constitución Nacional, no cambia nada en Argentina, sino una expresión de deseo y nada más”, opinó.

También se refirió al rol del gobernador Llaryora con la actualidad nacional: “A mí me gustaría que el gobernador de Córdoba reclame con mayor énfasis los fondos que le tocan a la Provincia. El reclamo debe ser más intenso porque debe haber más federalismo”.

Más allá de sus declaraciones, la presencia del legislador Rossi en San Francisco es un capítulo más pensando en las internas que tendrá la UCR en Octubre (la cual tiene más dudas que certeza) y obviamente ir pensando a mediano plazo en las legislativas 2025.

En el Pro San Francisco también tuvieron lo propio. Es que el diputado nacional, Héctor “La Coneja” Baldassi, estuvo de recorrida por esta zona y se reunió con dirigentes del espacio que cuenta con tres concejales; Luciano Stoppani, Camila Sol Pérez y Pablo Terraf.

El dirigente “amarillo” también aprovechó la ocasión para medir el panorama dentro Pro local, analizar el futuro argentino con la Ley Bases y proyectar el porvenir de cara a los próximos meses, cuando la campaña legislativa esté más cerca.

Por el lado del oficialismo, el que estuvo muy activo fue el propio gobernado Martín Llaryora, zona franca para el sanfrancisqueño, quien el domingo anterior reinauguró la residencia infanto-juvenil de mujeres de su ciudad natal con una importante inversión. Pero además en la semana estuvo en Arroyito donde cuenta con un aliado radical y anunció la proyección de una universidad provincial. A la vez visitó la localidad de Tránsito, lugar donde marcó la cancha y volvió a diferenciarse del Gobierno Nacional, al valorar la obra pública: “Es una buena manera de frenar la recesión", enfatizó al anunciar aportes de más de 100 millones entre créditos, escrituras y fondos para la construcción del techo del Polideportivo Social.

Obviamente, el que también estuvo activo fue el intendente Damián Bernarte, quien no solo participó de acciones con dirigentes vecinales, recorrida por barrio La Florida, sino que además estuvo en Córdoba capital conectando tal vez por primera vez de forma pública con el intendente capitalino Daniel Passerini. La foto política, sirvió además para concretar un convenio para trabajar en educación ambiental y sostenibilidad.

Así las cosas por el este cordobés, con San Francisco como cabecera, otra vez sirvió de escala de varios dirigentes provinciales y de varios colores, que están en gestión y conectan con intendentes de esta zona. Y aunque no lo mencionen públicamente, planifican poco a poco para lo que ocurría en un año: elecciones legislativas.