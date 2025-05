Por Franco Cervera

El gobernador Martín Llaryora pasó por San Francisco para habilitar las obras de puesta en valor de la Residencia Infanto Juvenil de Varones que fue íntegramente refaccionada y equipada en el marco del programa “Cimientos, construyendo un futuro sólido”. El acto, en el que también estuvo el intendente Damián Bernarte y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, sirvió para ser escenario de una serie de declaraciones políticas donde el mandatario provincial volvió a marcar las diferencias con la gestión nacional que conduce Javier Milei.

Uno de los títulos que dejó el discurso del sanfrancisqueño fue cuando se refirió al estado de la ruta 158, arteria que se cobró la vida de tres personas en los últimos días, principalmente en el tramo que une San Francisco con Las Varillas.

“Está en un estado deplorable. Es la ruta de la muerte. El Gobierno nacional prometió dos veces que iba a arreglarla. Vamos a esperar, pero si no lo hacen, la arreglaremos los cordobeses”, arremetió con firmeza Llaryora, quien remarca la importancia de retomar la obra pública por parte del Estado Nacional.

Recordó que viene realizando las gestiones necesarias para que la Nación le transfiera a la provincia la Ruta Nacional 19 de una vez por todas para finalizar la autopista: “Ya que no hacen obras, que por lo menos no molesten, que nos permitan hacerlas”, enfatizó.

El vínculo con Milei

El sanfrancisqueño, que obviamente se siente cómodo en tierra propia, aprovechó para explicar cuál es su relación con el Presidente Javier Milei y su gestión.

“No soy parte del gobierno, acompaño lo que me parece bien. Pero creo que estamos entrando en otra fase, que no es un camino hacia la producción y el desarrollo”, afirmó al pedir al Presidente que reflexione, y luego aseguró que no le prestó atención a las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza se impuso.

Luego anunció mejoras para jubilados de menores recursos, tras el acuerdo –judicial- al que llegó con el Gobierno nacional por la deuda de la Caja de Jubilaciones: “Cuando llegue este fondo, voy a dictar una medida para mejorar la jubilación de aquellos que menos recursos tienen. Como dice el Papa Francisco, hay que poner a los últimos en mejores condiciones”. A la par, anunció la puesta en marcha de la ley de reglamentación médica.

Retenciones y rutas

El gobernador fue enfático en manifestar que mientras Nación recorta, Córdoba continúa invirtiendo y ejemplificó con obras estructurales como la nueva sede de la Universidad Provincial en San Francisco o la finalización de la autopista ruta 19, hasta obras “desde el amor” como la Residencia.

Explicó que acompañaron políticas para ordenar la macroeconomía y bajar la inflación, pero cuestionó el regreso de las retenciones al campo: “La vuelta a las retenciones es un retroceso tremendo, un saqueo que nos hacen a los cordobeses de dinero que no vuelve. Nosotros el campo acá paga cero. El 98% de los impuestos va a infraestructura agropecuaria. La retención es el peor de los impuestos y no se coparticipa. Es tratarnos a todos como tontos”, dijo crítico.

Tras ello, recordó que se prometió que este impuesto iba a desaparecer y acusó al gobierno de actuar con “picardía” al anunciar la baja de impuestos coparticipables mientras se suben los no coparticipables. “Si bajás los impuestos coparticipables, invitá a la foto a los gobernadores porque es la plata de todos la que están usando”, ironizó.

Bernarte en sintonía

En este contexto, y con la misma línea política, el que salió a cuestionar otra vez las medidas de Milei, fue el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, quien le apuntó por no enviar los recursos que le corresponden a las provincias y municipios, los que surgen de diferentes impuestos.

“Estratégicamente es un error grosero cuando escucho al Gobierno nacional hablar sobre la incidencia de la presión tributaria de las provincias y los municipios, creo que hay una manera deliberada de generar una confusión en la gente llevándolo a una situación de aceptar como dogma lo que dice el Gobierno nacional tratando de que la gente no piense. Si uno agarra cualquier bien o servicio se encuentra con que la presión tributaria más alta la tiene la Nación muy por encima de los municipios y de la Provincia”, insiste Bernarte.

En esta línea, sostiene que lo que está claro es que la Nación sostiene sus números “con la nuestra, y no al revés”.

“Hay gran desconocimiento porque quien presta servicios y ofrece soluciones día a día a los vecinos son los municipios. Esa es la única ventanilla donde encuentran a alguien que los atienda. Si se recortan los medicamentos, los jubilados no es que no consumen más sino que los obtiene de otro lado”, ejemplificó Bernarte.