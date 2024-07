HUxC busca neutralizar tema apuestas y desafía a Juez a impulsar ley nacional

Por Bettina Marengo

El nuevo teatro de tensión política entre el oficialismo provincial y la oposición, y en especial el senador Luis Juez, está planteado sobre el juego on line. El líder del Frente Cívico impulsa la derogación de la ley sancionada a fines del 2021 que habilitó en Córdoba las apuestas en línea, una norma que el entonces gobierno de Juan Schiaretti tercerizó a través del legislador radical Orlando Arduh, hoy integrado al “partido cordobés” como funcionario de Martín Llaryora.

Juez se reunió la semana pasada en el Arzobispado con el cardenal Angel Rossi, que está jugando fuerte para que se caiga el sistema digital de apuestas, con el argumento de que los adolescentes ahora tienen “un casino en el celular”. El tema quema por el impacto en chicos y chicas del secundario menores de edad y el peligro de conductas ludopáticas, tal como denuncian docentes y padres. Contrafáctico, en el llaryorismo admiten que no hubieran avanzado con el proyecto Arduh.

“Fue una muy buena charla con el padre Rossi”, dicen cerca de Juez, jefe del bloque PRO en cámara alta, que tiene en su haber un durísimo enfrentamiento con el fallecido gobernador José Manuel de la Sota por la instalación de slots en Córdoba Capital, en sus sus tiempos de intendente de esta ciudad. En aquella oportunidad hizo dupla con el cura Horacio Saravia, jefe de la Pastoral Social de la Iglesia de Córdoba. Ahora tiene de su lado a un cardenal muy cercano al papa Francisco, que tomó el tema para preocupación del Panal. La reunión mencionada salió de aquel encuentro por la paz convocado por el Arzobispado en el colegio Taborin. Hay que recordar que Rossi ya le marcó la cancha al gobierno provincial con el tema narco, cuando dijo que Córdoba iba en camino a ser una “nueva Rosario” y provocó la reacción inmediata de la cúpula cordobesista.

El oficialismo va a redoblar la apuesta de Juez con un desafío: Si le interesan tanto la juventud y los niños, que presente una ley en el Senado de la Nación para derogar nacionalmente la posibilidad del juego on line en todo el país y dé un marco regulatorio a las provincias para actuar en consecuencia. “Si busca derogar solo en Córdoba, es porque quiere hacer demagogia: hay muchísimas páginas legales en todo el país, además de las ilegales”, remarcan los llaryoristas, con la intención de que el senador quede enfrentado a operadores gold como Caruso, Roggio o Boldt. Extienden el desafío al diputado Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara baja. “Tienen representación nacional, que la usen”, azuzan.

Hasta ahora, lo que hay en la Legislatura provincial es un proyecto de ley del Frente Cívico que pide la derogación de la ley 10973, un proyecto de la radical Alejandra Ferraro que impulsa modificaciones a la norma y un contragolpe de Hacemos Unidos por Córdoba que va por cambios consensuados con la Lotería de Córdoba, a cargo de David Urreta.

El proyecto oficialista fue redactado a altas esferas llaryoristas pero lleva la firma de la legisladora Rosario Acevedo y el acompañamiento de todo el bloque, porque se considera que nadie que tenga aspiraciones políticas puede enfrentar con suerte un planteo que suene favorable o amigable con las apuestas.

Hacemos Unidos estima que podría cerrar un proyecto con Ferrero que limite el acceso a los menores a las apuestas online. La derogación parece hoy descartada de plano: el gobierno habla de “millones de dólares” en indemnizaciones a las empresas que tienen la concesión del juego digital por veinte años, entre ellas Roggio, la misma que explota los tragamonedas en los casinos de toda la provincia y que es la controlante de Aguas Cordobesas. Igual, en estricto off admiten que los cambios son pour la galerie porque la ley local puede exigir datos biométricos para evitar que menores entren a los sitios de apuestas, pero el mismo chico que no va a poder jugar en las empresas autorizadas en Cordoba podrá hacerlo sin ningún límite en sitios legales autorizados en algunas de las 13 provincias donde el juego on line es legal. Lo mismo que sucedería, dicen, si se prohíbe a toda la población.

Además de la exigencia de los datos biométricos para cerrarle el paso a los menores de 18 años, el llaryorismo quiere introducir en las escuelas materias o contenidos transversales que trabajen sobre la adicción al juego, una suerte de ESI de las apuestas, de carácter obligatorio. También apunta a crear un observatorio del juego donde estén representados diferentes sectores y actores sociales, entre ellos, claro, la Iglesia y todo el Comipaz. Por último, el proyecto establece campañas estatales de educación y prevención y la persecución del juego ilegal. Con respecto a la publicidad, la idea es solo permitirla de las cuatro empresas concesionarias de Córdoba: Boldt, Betsson, CET (Roggio + Caruso) y Grupo Slots. La próxima sesión de la Unicameral será el 24 de julio. Sin margen para impulsar proyectos sobre tablas, se supone que los proyectos irán a comisión y que habrá calor legislativo en pleno agosto.