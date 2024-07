Boleta Única: dialoguistas piden al gobierno que avance en Senado (modelo Córdoba)

Por Bettina Marengo

El oficialismo nacional tantea las posibilidades legislativas para el segundo semestre con foco en la reforma política, la ley que baja la edad de imputabilidad de los menores a 13 años, la esencialidad de la educación para evitar medidas de fuerza en el sector docente y la llamada “ley hojarasca” con la que el ministro Federico Sturzenegger busca eliminar regulaciones camufladas en el esquema jurídico.

Ayer se comenzó a deshojar la margarita en relación a la reforma política con dos reuniones. La primera fue en la Casa Rosada, con el jefe de Gabinete Guillermo Francos de anfitrión, donde el tema se tocó sin exclusividad porque en la agenda estuvo la reglamentación de la ley Bases y del paquete fiscal. La charla fue con los jefes de bloques dialoguistas, entre ellos el cordobés Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, más el jefe del bloque PRO Cristian Ritondo y el jefe de la bancada libertaria, el también cordobes Gabriel Bornoroni. Se salió con la suya Francos en llevarlos a todos a sus oficinas, cuando la idea de los diputados no oficialistas era reunirse en el Congreso. “Fue más pícaro Francos. Los invitó a un café y ahí fueron”, se rió un diputado que la siguió de afuera.

La reunión en Diputados se hizo, sí, pero con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. No participaron los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora o al ex Juan Schiaretti, que se quejaron porque La Libertad Avanza impone los tiempos del receso invernal porteño en las actividades. Pero dejaron impresiones en el chat del grupo “Hacemos Coalición”.

Como ya se dijo en este espacio, a los fines de los intereses cordobesistas a nivel nacional y la proyección del esquema Hacemos por Nuestro País que encabeza Schiaretti, al oficialismo provincial le interesa mucho que se avance en la boleta única de papel en reemplazo de las papeletas partidarias actuales. “Es un tema estratégico”, admiten. El proyecto que tiene media sanción de Diputados le calza como anillo al dedo porque la boleta aprobada se basa en la que rige en Córdoba desde las elecciones de 2011. Ese proyecto está en el Senado con dos dictámenes para ser tratados en el recinto.

Según informó la diputada Margarita Stolbizer en sus redes sociales luego de la reunión con los funcionarios del Ejecutivo, el bloque de Hacemos Coalición Federal sostuvo la necesidad de “terminar en Senado la sanción de la ley de Boleta Única de Papel”. Es decir, avanzar sobre lo ya legislado.

Como se dijo, en el Senado hay dos dictámenes y una discusión que en seis meses no se pudo zanjar. Hay un dictamen de mayoría, con apoyo de Unión por la Patria, que aplica cambios y establece el modelo santafesino: tantas boletas como categorías a elegir (una para todos los candidatos a presidentes, otra para diputados, etc). El dictamen de minoría respeta el modelo Córdoba votado en Diputados (el boletón de todos los cargos y todos los candidatos y la opción de votar lista completa), pero en principio el oficialismo y sus aliados no tienen los votos para imponerla en sesión. En este escenario, la sugerencia que HCF le hizo ayer a los enviados de Francos implica que La Libertad Avanza y el PRO salgan a buscar los votos para avanzar, como hicieron con ley Bases.

El otro tema que se conversó en la reunión de Diputados fue Ficha Limpia. Ahí las precisiones que pidieron los dialoguistas apuntan a si se requerirá “una o doble instancia de condena para impedir una candidatura”. En el tema PASO, que el gobierno quiere eliminar por costos y para complicar las internas no oficialistas, se indicó que “en principio no pueden ser obligatorias cuando hay un solo candidato o lista. No más trampas ni gastos inútiles. Internas dentro de los partidos o alianzas bajo un sistema de control”, según posteó Stolbizer. Además de estos tópicos, hay temas “más complejos”, como el financiamiento de los partidos políticos, publicidad y sistema de partidos. “Todo esto va a llevar más discusión”, acotaron desde el bloque de Pichetto.

Desde el costado PRO de Hacemos Coalición, otro cordobés, Oscar Agost Carreño, presentó dos leyes para agregar al paquete de la reforma política. El primer proyecto modifica la ley en lo relativo a la elección del candidato a vicepresidente de la Nación. En su parte nodular, la iniciativa del cordobés busca instalar un mecanismo similar al que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el caso del Vicejefe de Gobierno o, en el exterior, en los EE.UU. Según el proyecto, el candidato a presidente de un determinado partido o alianza deberá seleccionar a su compañero de fórmula dentro de las 48 horas de su proclamación, “asegurando así un proceso más representativo”, señala el texto, que según indicó su autor, fue comentado y “bancado” por el jefe del bloque, Pichetto. El segundo proyecto trata de la afiliación digital a partidos políticos, modificando la ley 23.298. Esta propuesta responde a la necesidad de modernizar y securizar el sistema de afiliaciones, permitiendo a los ciudadanos realizar el proceso de manera íntegramente remota y digital.