Elecciones 2025: el juego de la silla traba acuerdos en la interna UCR

Por Carolina Biedermann

Hoy a las 20 vence el plazo para la presentación de las listas, paso previo a las elecciones en la interna de Unión Cívica Radical (UCR), en la provincia de Córdoba. Dos mega alianzas se mantienen firmes sin dar el brazo a torcer, conteniendo a diez de los once núcleos. Mientras que, por un costado asoma una tercera lista que avanza por fuera de la rosca de los que quieren arreglar.

La alianza encabezada por Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero es Generación X. Compuesta por siete núcleos internos: Asamblea Radical, Línea Córdoba, Consenso, Morena, Construyendo Juntos, Fuerza Renovadora y Marea Radical.

La liderada por el ex intendente Ramón Mestre “Más Radicalismo”, quedó integrada por Confluencia, Identidad Radical y Córdoba Abierta. En tercer lugar, Córdoba con Todos, el sello de Gait tendrá candidato a nivel provincial llevando en la cabeza a Sebastián Peralta, y en la capital a Gonzalo Salvetti.

Así, la Córdoba radical amanece con tres caminos para definir su futuro. La primera alternativa es la de arreglar antes de la hora clave, práctica habitual en el partido.

La segunda opción es que se presenten las tres listas. Esto puede conducir a una inminente elección en donde los tres protagonistas y sus aliados tengan que salir a recorrer la provincia para juntar dirigentes que puedan alinear a sus tropas y llevar un buen caudal de votos. Pero hay una tercera alternativa, la de alcanzar el acuerdo en el periodo de campaña, previo al 8 de septiembre, proceso que inevitablemente dejará a varios heridos en el camino, pues, en el armado de las listas se sellan compromisos con dirigentes a quienes inevitablemente tendrán que descartar.

Acuerdos para un futuro incierto

Rodrigo De Loredo no duda en que la alianza para el 2025 tiene que ser con Luis Juez. La experiencia de la dupla UCR y Frente Cívico, en las elecciones provinciales, dejaron al radicalismo muy cerca de volver a ser gobierno en 2023.

El vínculo se estrecha cada vez más, y el ruido que genera esta relación se vincula a las altas chances de que el fundador del Frente Cívico, líder de un partido que no es nacional, avance en una candidatura con La Libertad Avanza para renovar su banca en el Congreso.

De aquí el temor de los férreos radicales. La sociedad Juez – De Loredo podría concluir en una alianza entre la UCR y La Libertad Avanza, y el tema es el foco central por el cual se traba la discusión interna.

Incluso esta semana, en la mesa chica en donde se sentaron a negociar operadores de las dos megas alianzas, rompieron el diálogo cuando se cayó la posibilidad de que el mestrismo encabece la conducción del congreso partidario.

Este órgano, compuesto por 120 integrantes, es el responsable de cerrar las alianzas. El deloredismo advirtió que contaría con menos congresales, tras los acuerdos cerrados en los departamentos que no irán a las urnas. Además de esto, ceder la conducción a sus opositores, podrían bloquear los planes que le permitirían renovar su banca. Lo que pide “Más Radicalismo” a la hora de negociar es equilibrio entre el partido y el congreso.

Radicales, ¡afuera!

Mientras la cuerda sigue tensa, el futuro en un gobierno en manos de Javier Milei, es incierto. Que De Loredo y Juez pretendan ser equipo, no significa que para el próximo año ese deseo se pueda concretar. El senador mantiene estrechas relaciones con el Presidente, pero esto no implica que vaya a ser su candidato por Córdoba en las elecciones de medio término. Los puros de LLA ya salieron a marcarle la cancha el referente del Frente Cívico. Y si así fuera, nadie le garantiza a Rodrigo De Loredo que la alianza se vaya a efectuar. Aunque Luis Juez entregue las mejores referencias del diputado de Marea Radical, Javier Milei y su entorno tiene la primera y la última palabra en todas las decisiones. El radicalismo no viene siendo santo de la devoción libertaria.

Tal es el caso de Mario Negri, quien aspiraba a ocupar una de las vacantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Este miércoles, Negri fue elegido por el bloque de la UCR como candidato a ocupar uno de los tres lugares. Cuando todo parecía encaminado, en menos de 24 hs, se conoció que las manos operadoras de Milei en Diputados tumbarían al cordobés para postular a Santiago Viola, quien tendría el apoyo del PRO. Las lógicas del manejo del poder en La Libertad Avanza, rompen las prácticas habituales de la política convencional.

Último round

El último round se vivió ayer por la tarde en el Foro de Intendentes de Córdoba. En el marco del ciclo de formación en políticas públicas, De Loredo fue citado como orador para hablar de “Elaboración de programa de gobierno y proyecto para Córdoba”.

Si bien su presencia estaba agendada desde hacía tiempo, incluso antes de que cambiaran las fechas en el calendario electoral partidario, esta acción generó aún más turbulencias en el marco de posibles charlas para la unidad.

La oposición a esta alianza expresó que “Generación X” (la lista de Ferrer) usó al Foro para hacer campaña partidaria. En el encuentro, si bien se habló del tema pactado, la charla cayó en el tema que los compete a todos los albirrojos.

La mano peronista

En el Foro de Intendentes Radicales, el diputado cordobés tomó el texto del legislador Matías Gvozdenovich, presidente del bloque de la UCR en la Unicameral, quien publicó esta semana un comunicado en las redes sociales acusando al peronismo de buscar entrometerse en la interna del radicalismo.

Si bien Gvozdenovich hizo referencia a la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien apoyaría a la lista del núcleo de Polo Gait en la capital, De Loredo apuntó con este mismo ejemplo a Mestre, haciendo alusión a que el exintendente juega para el peronismo y mete trabas para desplazar a Juez.