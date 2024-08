Por María Florencia Coria

En una sesión legislativa que reflejó la complejidad económica actual, los concejales de Villa María aprobaron por mayoría la ampliación del presupuesto 2024 en segunda lectura. Esta medida, considerada necesaria para enfrentar la alta inflación interanual, fue impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando la Ordenanza N° 8.010. El ajuste incrementa el monto global aprobado el año pasado de $29.791.136.956 a $48.689.710.956, un aumento de $18.898.574.000, equivalente al 63,44%.

La aprobación sigue a la primera instancia de julio y una audiencia pública realizada el jueves, donde vecinos expresaron sus opiniones. La edil del oficialismo, Yaslil Oses, destacó la urgencia del ajuste para asegurar el funcionamiento adecuado de la ciudad en medio de la inflación creciente.

No obstante, la modificación fue aprobada por mayoría con la oposición de tres concejales. Dentro del Bloque “Juntos por el Cambio”, Felipe Botta y Pablo Perret no respaldaron la propuesta. Asimismo, Manuel Sosa, del bloque “Uniendo Villa María”, también se opuso a la modificación.

El pasado 10 de diciembre, mientras Javier Milei asumía la presidencia, el nuevo Concejo Deliberante de Villa María se reunía por primera vez para tratar la declaración de emergencia económica y financiera propuesta por el intendente Accastello. Ese día, el proyecto fue aprobado de manera unánime por todos los bloques, justificando la medida por una deuda municipal significativa y la falta de ahorros.

Oses: “para nosotros es prioridad, no gasto”

La concejal del bloque “Hacemos Unidos por Villa María” y presidenta de la Comisión de Hacienda del legislativo, sostuvo que lo aprobado el año pasado necesitaba una adecuación y buscó llevar tranquilidad a la comunidad, asegurando que la corrección solicitada está completamente alineada con los ingresos que la municipalidad viene percibiendo. “No se traduce a un incremento de las tasas que pagan los vecinos actualmente ya que está calzado y balanceado con los ingresos que tiene la municipalidad y lo que proyecta obtener hasta fin de año” indicó.

Subrayó que los ingresos necesarios para la ampliación provienen de los tributos que el municipio ya percibe. “Cuando se intenta poner un manto de dudas sobre el origen de los ingresos, debo decirles que salen de los tributos que el Municipio ya percibe", afirmó. Además, destacó que ya se había realizado una readecuación de tasas en lo que va del año, ajustadas conforme a la inflación, lo que permitió un aumento en la recaudación.

No obstante, enfatizó que este incremento en la recaudación no debe interpretarse como una señal de mayores ingresos netos para las arcas municipales. “Esto bajo ningún punto de vista debe entenderse como que las cuentas municipales cuentan con mayores ingresos, sino que se sigue el ritmo de la variación y la evolución de los precios", aclaró Oses.

En un esfuerzo por disipar cualquier incertidumbre sobre la ampliación presupuestaria, la edil del accastellismo detalló cómo se utilizan los fondos municipales para beneficiar a la comunidad, a pesar del aumento en los costos, “el municipio sigue proporcionando servicios esenciales sin costo a los sectores más vulnerables como lo son los medicamentos que han aumentado y seguimos atendiéndolos y entregándolos de manera gratuita a quienes no tienen obra social", afirmó.

Además, mencionó el impacto de la inflación en los precios de los alimentos y cómo el municipio ha respondido a este desafío, “los alimentos también han subido de precio, pero continuamos brindando atención en el Hogar de Ancianos y en Centros de Promoción Familiar en los barrios”, explicó.

En cuanto a la educación y el apoyo a los jóvenes, destacó la implementación del Programa PATRIA en las escuelas los sábados, iniciativa que busca proporcionar actividades educativas y recreativas adicionales para los estudiantes. “También ofrecemos un fondo de garantía de alquileres para que todos tengan acceso”, añadió, subrayando el compromiso del municipio con la accesibilidad a la vivienda.

Acentuó la importancia de mantener un estado presente y comprometido con la comunidad, “todo esto, que son algunos ejemplos, representan una prioridad de un estado que entiende el contexto macroeconómico del cual no estamos exentos. Para nosotros es una prioridad, para el resto parece ser un gasto”, declaró Oses.

Aclaró que también, se incluyen los ingresos provenientes del crédito solicitado al Banco de Córdoba, el cual permitirá la adquisición de maquinaria para reequipar el corralón municipal. “Esta medida mejorará los servicios en los barrios a través de los trabajadores municipales”, explicó la edil y subrayó que para facilitar el traslado de personas con discapacidad también se adquirirá una camioneta.

Manuel Sosa: “hay una falta de transparencia en la gestión política”

En un tono contundente, el concejal Manuel Sosa del unibloque “Uniendo Villa María”, cuestionó los fundamentos del proyecto presentado por el oficialismo, señalando que los primeros seis meses de gestión la recaudación del 73% del presupuesto y la ejecución del 54% en los dos primeros trimestres demuestran un superávit de 5.500 millones de pesos, “esto justifica poner fin a la emergencia económica” afirmó.

También polemizó sobre los pasivos expuestos por el estado local, “A pesar del aumento en los ingresos, el pasivo declarado sigue siendo ambiguo. Se han pagado 1.154 millones de pesos del ejercicio anterior, pero la deuda total asciende a 7.000 millones de pesos (según manifestó el intendente Eduardo Accastello en otras oportunidades). Si la deuda realmente existe, ¿Por qué no se utiliza el superávit para reducirla?” cuestionó el concejal.

Quien fuera candidato a intendente en las últimas elecciones de Villa María, criticó las distribuciones presupuestarias, calificándolas de cuestionables, “se proponen transferencias de 600 millones de pesos a Sociedades de Economía Mixta y del Estado sin una rendición de cuentas detallada” dijo.

Otro de los interrogatorios que expuso Sosa tiene que ver con la partida presupuestaria en publicidad en medios de comunicación que tuvo un incremento cercano al 150%, “el grueso de la pauta municipal se la lleva el Lagarto Show en Córdoba, háganse responsables”, mientras que la edil Oses salió al cruce, argumentando que la pauta esta destinada a más de 50 medios locales con el objetivo de acompañar la crisis que atraviesa el sector.

El legislador planteó una reflexión final dirigida al intendente, cuestionando si el aumento presupuestario se justifica por la necesidad de ajustar los gastos debido a la inflación o si se trata de “una maniobra para acumular fondos a costa de los vecinos”. Expresó preocupación por la posible ineficiencia en el uso de estos fondos y la “falta de transparencia en la gestión política”.

La interna de Juntos por el Cambio se hace visible

El concejal radical del bloque “Juntos por el Cambio”, Felipe Botta, se sumó a las críticas hacia el proyecto presentado por el Ejecutivo señalando: “El intendente vuelve a confundir responsabilidad política y acompañamiento en las políticas que benefician a los ciudadanos de Villa María con obediencia debida y punto final”.

Botta argumentó que apoyar un proyecto beneficioso para la ciudad no implica una falta de responsabilidad política cuando se decide no apoyar otros proyectos si no se tienen las condiciones necesarias. “No es oportunismo político, ni falta de responsabilidad, simplemente no contamos con la información que necesitamos para actuar de manera seria ante la ciudadanía. Somos nosotros quienes estamos en contacto con la gente y damos respuestas”.

Reconoció el esfuerzo de los concejales oficialistas para que todo funcione, pero criticó al intendente Eduardo Accastello, sugiriendo que “ha vuelto a aplicar las mismas estrategias perjudiciales para los vecinos”.

A diferencia de su par, la concejal del mismo espacio y referente del PRO Natalia González, adhirió al proyecto presentado por el Ejecutivo porque considera que el presupuesto es fundamental para una gestión efectiva.

Cecilia Fernández: ¿los gastos se trasladarán a los vecinos?

En el marco de la Audiencia Pública, la presidenta de la UCR Villa María, Cecilia Fernández, expresó la negativa de su espacio respecto al incremento presupuestario. La ex jueza de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María, argumentó que los gastos por el incremento se trasladarán a los vecinos en impuestos y tasas municipales.

“No tenemos más ingresos genuinos que nuestras tasas e impuestos, y quienes respaldarán esto serán los vecinos de Villa María. Nos aumentaron la tasa de propiedad en un 300% en 2023, y ahora seguirán subiendo,” afirmó Fernández. Explicó que los ingresos adicionales mencionados provendrán de créditos bancarios y de un aumento en las transferencias provinciales, pero subrayó que la carga principal recaerá sobre los ciudadanos.