Por Bettina Marengo



El gobernador Martín Llaryora volvió al país luego de dos semanas de gira por Corea del Sur, Japón e Inglaterra sabiendo que el paro de la Uepc de 48 horas de hoy y mañana era inexorable. Desde el exterior dio la orden de pagar a los educadores con aumento vía decreto, sin paritaria resuelta y sin extender la conciliación obligatoria para evitar que se acrecentara el malhumor docente, que de lo contrario hubieran visto el viernes en sus Cidis el mismo salario que vienen cobrando desde mayo. A eso hay que sumarle algunos datos que llegaron a oídos del Panal: en las últimas semanas se multiplicaron los trabajadores de la educación que pidieron bonos para llegar a fin de mes al gremio que conduce Roberto Cristalli. “Hay que poner plata en el bolsillo”, indicó el sanfrancisqueño, intuyendo el malhumor de un electorado que sigue apoyando a Javier Milei y no se autopercibe sujeto de motosierra. y que quedó muy resentido por las supuestas “cuatro horas diarias” de trabajo que les endilgó el gobernador. En términos de planes, la expresión del mandatario no fue casual: hay planes a futuro para engrosar los ingresos docentes pero por la vía de habilitar más horas diarias trabajadas en el nivel medio y en la primaria. En el primer caso, se estudia permitir la acumulación de hasta 36 horas (hoy son 30) lo que reduciría la cantidad de docentes, un tema que podría producir un enfrentamiento con la Uepc.

Luis Juez tomó nota de que el docente es el principal frente doméstico de Llaryora, y puede empeorar, y le recuerda el conflicto de Ramón Mestre padre con los médicos y el sector salud y que fue el huevo de la serpiente de la derrota frente a José Manuel de la Sota. Por eso la causa docente será la base de la ofensiva anticordobesista y antillaryorista que el senador nacional le anunció la semana pasada a su (¿socio?) el diputado radical Rodrigo de Loredo, en un café a solas que compartieron y que este diario adelantó.

En ese café, el presidente del bloque UCR en la cámara baja estaba todavía inmerso en intentar destrabar la interna con Ramón Mestre hijo, algo que no logró. El Congreso partidario es prenda para los intendentes, dicen en el deloredismo, y no se lo dieron al dos veces jefe comunal capitalino, que lo puso como condición.

Para el juecismo, el internismo radical es exasperante e inconducente. El Frente Cívico está abocado a reforzar su espacio propio más allá de Juntos por el Cambio porque consideran que es el único que se creó y se consolidó como oposición genuina al oficialismo peronista/cordobesista desde que el actual oficialismo llegó al poder. Además, como le pasó al PJ con el tercer mandato de Juan Schiaretti, empiezan a pensar en la cuestión del recambio generacional. De ahí la reunión de la semana pasada con la juventud del Frente Cívico en Capital.

En un conflicto de largo aliento alimentado también por las elecciones de delegados gremiales, el senador y jefe del bloque PRO en cámara alta no va a desaprovechar para criticar el trato de Llaryora y su ministro de Educación, Horacio Ferreyra, a los docentes. Luego de la carta abierta al gobernador frente al anuncio de la UEPC del paro de hoy y mañana, Juez le pidió al mandatario que “deje de joder con los docentes”, y que “no manosee la educación, porque debe ser una prioridad”. Recordó en redes sociales que su hermana Marcela se jubiló como maestra y que tendrá “la jubilación más baja del país”. De paso, deslizó que Llaryora “está de vacaciones”, en relación al viaje al exterior que finalizó el viernes. No estará solo el senador en su profundización de las críticas a Llaryora y en la construcción del camino para pelearle al oficialismo el poder provincial. Si los radicales están con la cabeza en la interna y el PRO está en etapa de reacomodo, los libertarios puros no. Tienen marcado el 23 de agosto en el calendario como una de las posibles fechas para un encuentro provincial de referentes cordobeses de La Libertad Avanza, para el cual vendría el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que funciona en tándem con la poderosa Karina Milei y tiene como ariete local al diputado nacional Gabriel Bornoroni. El mismo que hace dos semanas cintureó en público para rechazar acuerdos electorales en esta provincia con fuerzas aliadas, y hace dos o tres días se reunió con dos legisladores que se quedaron con la idea de que el titular de Expendedores de Combustibles quiere ser gobernador de Córdoba.

Llaryora sabe de la ofensiva anti partido cordobés de Juez y parece decidido a concentrarse en la gestión y en fortalecer el reclamo federal a la Nación por fondos y programas caídos. Proyectos en el Congreso y en la Legislatura con los representantes propios, más la audiencia que pedirá a la Corte junto a sus pares de la Región Centro por los fondos de la Caja de Jubilaciones, tal como anunció el viernes este diario, están en su agenda. Hoy volverá a la actividad oficial con el anuncio de un plan de vacunación contra el dengue, en vistas al inicio de la temporada primaveral y con ella, el peligro del aedes. Anoche, al cierre de esta nota, el gobernador se disponía a partir a la ciudad de General Deheza, a festejar el triunfo de Eduardo Pizzi. Le interesa mostrarse al Llaryora con juego en la ciudad de uno de los empresarios más importantes del país, Roberto Urquía.