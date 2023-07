Resultado en Capital, clave para expectativas de Massa en Córdoba

Por Bettina Marengo

A cuatro domingos de las elecciones PASO nacionales, Córdoba es un capítulo en construcción para los armadores nacionales de Sergio Massa, el dirigente del Frente Renovador con el cual el oficialismo nacional busca la proeza de retener el gobierno.

Las elecciones de la ciudad de Córdoba que se realizarán el 23 de junio son seguidas con detenimiento por el massismo. Una victoria de Juntos por el Cambio, con Rodrigo de Loredo, computaría nacionalmente para Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta, y le daría al espacio amarrillo harto oxígeno para la campaña al 13 de agosto. Y, claro, sería leída como una derrota del peronismo, no importa cuan lejos estén Daniel Passerini y Martin Llaryora de la construcción de Unión por la Patria. “Al otro día, los diarios nacionales, dirían que el PJ también perdió Córdoba”, graficó un dirigente cercano a la mesa nacional del tigrense, tras enumerar las derrotas peronistas de San Juan, San Luis y en las PASO de ayer en Santa Fe.

Córdoba, con Santa Fé, Mendoza y CABA, son los distritos “grandes” donde el ex Frente de Todos necesita achicar diferencias para no dejar sola a la provincia de Buenos Aires con todo el peso de juntar los votos. La idea del armador Juanjo Alvarez y el jefe de campaña Wado de Pedro es cerrar primero en aquellas donde el gobernador es aliado y luego en las otras, entre las cuales, Córdoba es la más complicada.

Es posible que esta semana y hasta que se defina el escenario Capital, no haya grandes definiciones en la campaña del tigrense en la provincia, pero sí trabajo territorial. Hoy se reunirán intendentes filo Frente de Todos del departamento Marcos Juárez en Cavanagh, y también en Bell Ville, departamento Unión. El reelecto intendente de Leones, Fabián Francioni, está en eso. El villamariense Martín Gill hace lo propio, mientras define sus candidato para las elecciones locales del 1 de octubre, y Carlos Caserio se mueve por su zona de influencia. La semana pasada, en declaraciones al diario Puntal, el funcionario del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcos Farina, sostuvo que “se está conformando una construcción política importante en Córdoba” y apeló a la figura del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota, por su acuerdo con Massa en el 2015, para convocar a la dirigencia territorial. A mediados de semana puede haber reuniones importantes de dirigentes de los distintos rincones del espacio en la ciudad Capital.

Hay mucho que evaluar en Córdoba, con un espacio que a nivel provincial hizo una muy pobre elección el 25 de junio, cuando la lista para Gobernador y vice quedó sexta con el 2,4% de los votos, muy por debajo de los 9 o 10 puntos históricos. Para las elecciones municipales se espera un resultado peor. Desde antes, pero más aún desde el cierre de listas de candidatos a Diputados, el espacio está atomizado y en algunos casos enguerrado, con advertencias de corte de boleta en detrimento de los candidatos a diputados Gabriela Estévez y Martín Fresneda. Off the record, muchos dirigentes aseguran que trabajarán estrictamente por Massa. Por eso se estima que es probable que en esta provincia no se pueda constituir una sola mesa política para las campaña sino que se trabaje con los distintos referentes peronistas, de movimientos sociales, de intendentes y kirchneristas, en distintas actividades.

Otro punto a ver es el tono y tenor del discurso sobre el gobernador Juan Schiaretti y su precandidatura presidencial con Unidos por Nuestro País. A Massa le convendría un Schiaretti fuerte en Córdoba en las PASO, porque implicaría menos votos para Juntos por el Cambio, lo cual fortalecería, en el primer caso, la difícil empresa que se impuso el oficialismo de que el ministro de Economía sea el candidato más votado individualmente en las primarias. Y de cara a una segunda vuelta, sobre todo si del otro lado está Bullrich, se abriría las puertas para una negociación entre peronistas con Llaryora y eventualmente Passerini de por medio, teniendo en cuenta de que para muchos dirigente del PJ provincial, Macri - ¿o sus herederos?- es el límite.