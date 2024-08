Enroque Corto

La UEPC y el Centro Cívico, también en desacuerdo por los números del paro

Después de hablar con su informante del Centro Cívico, el periodista llamó al dirigente gremial de la UEPC, a ver qué tenía cada uno respecto del acatamiento en la primera jornada de paro.

Periodista: Estimado, se imaginará para qué lo llamo. ¿Qué niveles de acatamiento alcanzó la medida de fuerza?

Dirigente Gremial: Amigo, muy pero muy buenos números. En el interior anduvimos en el 70 por ciento. Y en la capital, como siempre, un poco más.

P.: Pucha che… le aviso que no son los números que está manejando en Centro Cívico. Consalvi dijo que en el interior fue del 54 por ciento, y que en la capital fue menor, apenas superando el 50…

D.G.: Mire, qué le puedo decir… no me sorprende que nos quieran tirar abajo. Y menos que digan que en la Capital hubo menos adhesión que en el interior, cuando históricamente es al revés. Está claro a qué ala del gremio le están apuntando…

P.: …

D.G.: De todas formas, ya va a ver… mañana (por hoy) vamos a hacer una movilización histórica, y vamos a sostener o mejorar la adhesión. No diga que no se lo dije. Mañana lleve la cámara, y se despejan las dudas…

Juecismo manifestó consternación por el crimen de Moyano

El Frente Cívico se manifestó desde la Unicameral por el asesinato de Susana Moyano, la viuda de Ricardo Fermín Albareda, el subcomisario de la Policía y militante del ERP desaparecido durante la última dictadura.

Informante Juecista: Le voy a mandar un material que acabamos de consensuar dentro del bloque.

Periodista: A ver…

IJ: Tiene que ver con el asesinato de Susana Moyano. La bancada del Frente Cívico decidió manifestar su desagrado, preocupación, rechazo, repudio y consternación por el hecho. Es más, instamos a la Policía y al Poder Judicial de Córdoba para que arbitre todos los medios que resulten necesarios a los fines de la urgente investigación y esclarecimiento de dicho crimen ocurrido el viernes 2 de agosto de 2024.

P: Bien.

IJ: Esto, además de recordar que Susana Moyano es la madre de Fernando Albareda y viuda de Ricardo Fermín Albareda, Subcomisario de la Policía de Córdoba, quien fuera secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico militar en septiembre del año 1979.

Hermetismo en causa Montoya

Gran hermetismo hubo durante todo el fin de semana y el lunes sobre el caso de Susana Montoya, la viuda de Fermín Albareda y madre de Fernando Albareda, víctima de la dictadura el primero y querellante en la causa que condenó a Luciano Benjamín Menéndez el segundo.

Informante: El fiscal de la causa, Juan Pablo Klinger, estuvo reunido ayer con el fiscal general, Juan Manuel Delgado, y el adjunto, Gómez Demel. No dejaron trascender nada, pero lo cierto es que los investigadores no descartan ningún móvil ni ninguna hipótesis.

Alfil: Hay silencio en la Provincia también.

Informante: Imagine: todo el mundo está diciendo que hay patota activa de la dictadura en Córdoba y que mata gente.

Alfil: ¿Y no es así?

Informante: No hay detenidos, no hay imputados, pero hay líneas de investigación. Espere un poco porque no falta mucho para que el fiscal dé algunos datos.

Ministro de Axel en Córdoba

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, pasó por Córdoba la semana pasada.

Informante: Visitó el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el marco del convenio vigente de Intercambio de Plasma de la entidad y la provincia de Buenos Aires.

Periodista: Mire que interesante.

I.: Tranquilo, que vino en plan de visita institucional. De hecho, en su mensaje dijo: “para nosotros es indispensable la integración entre las provincias, del sistema universitario nacional y del sistema de salud, la investigación, la capacitación, para permitirnos tener un sistema de salud que llegue a todos y todas”.

P.: ¿Algún contacto político con el peronismo cordobés?

I.: Qué raro usted, cómo le gusta rascar la olla por información …ya me imagino su título: “Kicillof y Llaryora aceitan vínculos”.

P.: (Risas) Ah, la tiene clara usted. ¿Quiere escribir en Alfil?

I.: No, paso. Muchas gracias. Y no, no hubo contactos políticos en esta visita. Fue sólo un viaje institucional.