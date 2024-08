Por Bettina Marengo

Con el frente docente en estado candente y con un paro en curso, Martín Llaryora le dio ayer un guiño al sector salud, otro gremio sensible y multiplicador de emociones entre el electorado provincial, y anunció un plan de vacunación contra el dengue que apuesta a “cuidar a los que nos cuidan” y que abarcará a los equipos de salud del sector público y privado. Lo lanzó ayer junto al ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Pieckenstainer, en la primera actividad de gestión tras su vuelta al país después de dos semanas en el exterior. El domingo por la noche fue a General Deheza, donde festejó el triunfo de su candidato, el vecinalista oficialista Eduardo Pizzi. “Córdoba es previsora y no puede esperar los ritmos que nos dan, aunque sea en uno de los momentos económicos más difícil del país”, deslizó el mandatario, que está haciendo gestos de diferenciación con el gobierno nacional, desde donde no han dado señales de iniciar la inoculación contra el dengue pese al brote de este verano.

La estrategia ofensiva para con la gestión de Javier Milei tendrá un punto alto hoy en Rosario, donde el cordobés saldrá a reclamar por los fondos para la Caja de Jubilaciones de Córdoba cuyos flujos cortó el libertario ni bien asumió la presidencia. Como anunció el viernes pasado este diario, el reclamo será junto a la Región Centro en el marco de una reunión con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con quienes el cordobés comparte la misma situación de caja previsional no transferida a Anses. El dato político de la jornada será el anuncio de un pedido de audiencia a la Corte Suprema de Justicia, que tiene que resolver sobre demandas de las tres provincias por deudas previsionales y actualizaciones que vienen del gobierno de Alberto Fernández pero que tendrá que pagar el actual. A esto se suma que en las últimas horas, Pullaro avanzó con un reclamo judicial a la Caja para que la Nación restablezca los flujos mensuales automáticos a su provincia. Córdoba no descarta hacer lo propio a futuro, mientras aguarda como se defina en Senado la ley de movilidad jubilatoria que incluye el pago de deudas de Anses a las provincias.

Como telón de fondo está el clima entre el máximo tribunal y el presidente de la Nación, que no es el mejor por la decisión del libertario de impulsar al juez Ariel Lijo como quinto miembro para empezar a desarticular la mayoría que ejercen Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, con Ricardo Lorenzatti como aliado del malquerido camarista de Comodoro Py.

La audiencia con los supremos es el segundo paso conjunto de los jefes políticos de la Región Centro. Hace un mes los tres firmaron una declaración solicitando una “solución urgente" a Milei por la vía del dialogo, que no tuvo eco.

La agenda de la reunión de Rosario incluye temas institucionales pero el plato fuerte será el pedido de los fondos de las cajas no transferidas que ya le plantearon al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los gobernadores de Juntos por el Cambio, incluidos Pullaro y Frigerio, en una reunión de la semana pasada. Más alla de eso, se creará la mesa permanente de gestión ante emergencias complejas y se dejará inaugurado el pre coloquio de Idea.

Vacunas

Llaryora anuncio la compra de 150 mil vacunas contra el dengue que estarán destinadas a la protección del personal sanitario del ámbito público y privado, así como a quienes hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave, requiriendo internación de más de 24 horas y cuya edad esté entre los 15 y 59 años. Se trata de una inversión de 7.500 millones de pesos, y se destaca el inicio de la campaña de vacunación, tras la adquisición de las vacunas por parte de la Provincia.