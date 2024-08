¿Qué ves cuando nos ves?

Por Luis Quiroga – Intendente de Mina Clavero

Es una pregunta que debería resonar en las mentes y conciencias de aquellos que, desde las cúpulas de nuestro partido, la Unión Cívica Radical, pretenden conducir el destino de nuestra provincia. Es una pregunta que, en realidad, deberíamos hacernos todos, tanto quienes ocupamos posiciones de poder como quienes, desde los márgenes, observan y sufren las consecuencias de decisiones que parecen alejadas de los principios fundacionales de nuestro movimiento.

Hace ya un tiempo que me cuestiono si somos nosotros, los militantes, quienes hemos permitido este avasallamiento de valores y principios, o si son ellos, aquellos dirigentes que han perdido el sentido de la humildad y el servicio, los que no encuentran límites en sus acciones petulantes y prepotentes. Ellos, que parecen pensar que la toma de decisiones les pertenece exclusivamente, despojándonos del derecho fundamental de tener nuestras propias posturas y miradas sobre la realidad de nuestro partido.

Nos han dejado huérfanos de instituciones que genuinamente nos representen y defiendan. Aquellas entidades que alguna vez fueron baluartes de la justicia y la democracia interna se han convertido en estructuras vacías, donde la voz de la militancia y la base ha sido acallada por el ruido de los intereses particulares. En este contexto, me siento en la obligación de escribir estas líneas, de expresar el sentir de muchos que, como yo, se niegan a aceptar que los ideales de nuestro partido sean desvirtuados en nombre de un pragmatismo que no respeta la historia ni los valores que nos definieron.

Mi primer deber, como intendente de Mina Clavero, es ser fiel a la voluntad del soberano pueblo que me eligió. Cada acción que tomo, cada decisión que pondero debe estar alineada con las demandas y necesidades de la gente a la que me debo. Pero, además, estoy comprometido con los principios de un partido que abracé desde que tengo memoria, un partido que, lamentablemente, ha visto cómo algunas de sus más altas aspiraciones han sido relegadas a un segundo plano en favor de intereses mezquinos y egoístas.

No soy un delegado de ninguna fuerza que busque imponerse sobre la voluntad popular en nombre de ideas que se presentan como innovadoras, pero que en realidad no son más que viejas prácticas disfrazadas de modernidad. Estas prácticas, que en su momento llevaron a la UCR de Córdoba a perder su estatus de partido de gobierno, no tienen cabida en el tipo de liderazgo que buscamos construir aquí, en nuestra querida Mina Clavero, de nuestro querido departamento San Alberto.

En estas tierras, que vieron al Cura Brochero caminar entre montañas y quebradas, hombres y mujeres hemos forjado nuestra dignidad a base de esfuerzo y tenacidad. Somos como las mulas que aquí habitan: cuanto más intentan tironearnos en una dirección contraria a nuestros principios, más firmemente nos aferramos a nuestras convicciones. No aceptaremos que se nos conduzca por caminos que no hemos elegido ni que se nos impongan decisiones que no hemos validado.

Así que, vuelvo a preguntarlo, y esta vez espero que la respuesta no se quede en el silencio cómodo: ¿Qué ves cuando nos ves? .