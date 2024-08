Caja: Llaryora estudia cautelar de Santa Fe para restablecer pago de Anses

Por Bettina Marengo

Prudencia discursiva entre los gobernadores de la Región Centro, cada cual con su negocio frente al gobierno nacional aunque hayan ponderado que, en ocho meses de coexistencia como mandatarios y siendo los tres de distintos partidos políticos, no tuvieron “ni una sola diferencia” entre ellos.

La reunión que encabezaron Martin Llaryora, de Córdoba, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Maximiliano Pullaro, el anfitrión santafesino, en el Salón Blanco de la sede de Gobierno de Rosario, funcionó como demostración de unidad y consistencia de la región pero fue moderada en definiciones políticas en relación a los reclamos provinciales al presidente Javier Milei, a diferencia de lo que sucedió en el encuentro de un mes atrás, donde sonó fuerte el pedido por los fondos que la Casa Rosada tiene pisados en pos de su proyecto de déficit cero. Tal vez el acercamiento de Frigerio a la hermanísima Karina Milei, por un posible acuerdo electoral PRO-La Libertad Avanza en su distrito enfrió el pataleo colectivo.

Más tarde, frente a empresarios, en el llamado pre coloquio de Idea que también se hizo en la ciudad puerto, los mandatarios entraron por la baja de retenciones a las exportaciones, reclamo del sector agrícola a un gobierno al que apoyan. A esos interlocutores conformes con el ajuste fiscal de Milei, Llaryora les recordó que la Región Centro votó la ley Bases y el RIGI en particular (a diferencia del peronista bonaerense Axel Kicillof) y reivindicó el “pequeño” gesto de achicar presión fiscal al sector lácteo y otros que se conoció ayer.

El tema de la deuda de Anses con las cajas previsionales no transferidas que gestionan las provincias de la Región estaba en el menú de la juntada como plato fuerte, porque la idea es pedir una audiencia conjunta ante la Corte Suprema de Justicia para que acelere las causas presentadas por el acumulado previsional que data de tiempo de Alberto Fernández.

Se dijo poco en público del tema, pero se habló en privado. Llaryora le pidió a Pullaro la copia de la demanda que hace horas presentó ante la Corte Suprema de Justicia por las transferencias mensuales de Anses a la caja santafesina, con la idea de evaluar replicar la medida en Córdoba. Se trata de una cautelar que pide que Nación reponga los flujos mensuales suspendidos y que, en caso de prosperar, obligaría al ministro de Economía Luis Caputo a liberar los pagos mientras se resuelve lo de fondo. Hasta ahora, el Panal se mantiene con los reclamos judiciales por deuda y actualizaciones no reconocidas del gobierno anterior, cuando era cómodo y electoralmente rentable disputar con el Frente de Todos. Pero pasan cosas. El lunes se informó oficialmente de la caída de 15 puntos de los ingresos totales de la provincia, entre propios y nacionales, y ayer se conoció un índice alarmante de aumento de la pobreza en el Gran Córdoba y también de la indigencia, a través de un informe del Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tell, en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. La data dice que en un año, la pobreza pasó del 36,7% al 51%, lo que implica una suba de 14,3 puntos porcentuales. Abordar esto para evitar que el humor social lo golpee le va a salir plata a Llaryora y al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y al gobernador en particular todavía no cerró el tema caliente de la paritaria docente, que impacta en la Caja.

En tren de gestión, la tríada dialoguista de la zona núcleo (algunos más que otros) lanzó la Mesa Permanente de Gestión Ante Emergencias Complejas, un espacio interprovincial para “mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis que afecten a una o a las tres provincias”, según se informó oficialmente. El objetivo es asegurar la protección civil de los habitantes de la Región Centro y la estrategia es la colaboración fraterna entre las provincias. Llaryora destacó que “desde la Región Centro decimos que en Argentina si se puede. Podemos desde distintos partidos trabajar juntos, conformar organizaciones preventivas y hacer las cosas bien. Generar políticas de Estado, política con previsión, y políticas que tienen que ver con anticiparse a los hechos”.