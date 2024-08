Sainete portuario

Por Javier Boher

Poco tiempo antes de la primera vuelta electoral había gente señalando lo que podría llegar a ser una novedad en el escenario político argentino: si se daban una serie de resultados podía ocurrir que nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires quedarán en manos de distintos partidos. Como un capricho del destino, los números terminaron confirmando esa posibilidad.

Argentina tiene muchos problemas, aunque ese espacio de concentración poblacional, política y económica que se desarrolla a menos de 100 km del puerto representa la mayor parte de ellos. Allí se suman, además, otros partidos y otras líneas internas de cada espacio, complejizando aún más el panorama. La maraña de intereses, servicios públicos, subsidios energéticos o al transporte y planes sociales dificulta la gestión y la coordinación. Si a eso le sumamos la puja por la coparticipación entre PBA y CABA la cosa empeora. Ni hablar si incluimos los cálculos electorales.

Milei parece decidido a pelearse con todos, una estrategia absolutamente irracional desde el punto de vista de las fuerzas con las que cuenta (porque la invocación a las fuerzas del cielo no alcanza para doblegar a las que tienen los pies en el territorio). Tal vez sea ese abigarrado mural partidario el que le permite desarrollar esa estrategia: nadie parece poder acordar con nadie, por lo que el que tiene la billetera puede asomar como el más fuerte.

Con el Pro desdibujado, Jorge Macri parece no tener ningún tipo de respaldo para sostener la capital, habida cuenta de que nadie parece tomarlo en serio dentro del partido. Después de verlo actuar como adolescente en el palco de la Rural nadie podría decir que es el miembro con el cargo más importante. Hace tiempo se repartían entre halcones y palomas, aunque ahora parecen teros y avestruces: unos cantan donde no ponen los huevos, mientras que otros bajan la cabeza por miedo. Aunque pretendan ser la opción de derecha moderada son los votantes los que van a definir la absorción -o no- por parte de La Libertad Avanza.

Kicillof tampoco la tiene fácil. Tironeado por las patas del peronismo más tradicional y la del progresismo, ni siquiera el blindaje mediático de la pauta bonaerense lo puede salvar de haber sido el hombre que gestionó durante cuatro años junto a Alberto Fernández. Quizás él también pueda endilgarle al ex presidente el no tener ningún logro concreto tras cuatro años y medio gobernando la provincia más grande del país.

Milei tiene como aliado más poderoso al ex presidente… Fernández. Cada vez que éste llega a las noticias ayuda a refrescar la memoria de todas las cosas vividas durante su paso por la Rosada, sosteniendo un poco más ese muro de contención que impide que se escurra la popularidad del presidente en funciones, al punto que ni siquiera la visita de diputados libertarios a Astiz y compañía (con foto incluida), el obsceno decreto para el envío de una millonada a la nueva SIDE o la propuesta para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en seguridad interior en casos de terrorismo le restan apoyo al presidente.

Milei no tiene oposición. Nada. No hay nadie que se anime a disputarle el poder o que tenga chances de armar un frente que pueda poner en riesgo su gobierno, porque la atomización es tan grande (y las gestiones tan cuestionadas) que no hay aglutinantes para acercar posiciones. Pese a ello, hace mal Milei en confiarse: él ganó la presidencia sin partido y con solo dos años en la política. El futuro de Argentina nunca está escrito, aunque desde hace unos años todo parece girar -de nuevo- alrededor de lo que pasa en el puerto.