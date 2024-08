Génesis insurreccional en la Argentina: La Correspondencia que Perón mantuvo con su delegado personal John William Cooke

Daniel Alvarez Soza

“Cuando este clima esté en plena acción, habrá llegado recién el momento de provocar la paralización que será el golpe de gracia y a continuación poner en ejecución la acción de guerrillas si es indispensable en las partes más favorables para que sea una septicemia con focos purulentos en diversas partes pero septicemia…” (11).

“Como se ve, lo reiteramos, aquí Perón plantea su estrategia en dos etapas: la primera dirigida a paralizar el país, de esto ya ha hablado en su correspondencia anterior donde recomendaba que aquella huelga se hiciese sin declaración previa y la segunda, en el plano estratégico, que la revela recién ahora con toda precisión, cuando dice que continuando la paralización, debe ponerse en ejecución la acción guerrillera”.

“El 11 de mayo de 1957 Cooke le contesta a su Jefe y en esa misiva le hace a éste quizá su mayor profesión de fe”.

“En cartas anteriores, Perón le había hecho saber a su representante, la intención de trasladarse a un país limítrofe y desde allí intentar su reingreso a la Nación”.

“Refiriéndose a esa posibilidad, Cooke le dice: “Hay un último argumento que tengo muy en cuenta. Aunque usted esté para entonces en una nación limítrofe, jamás consentiremos que entre en el país antes de tiempo. Necesitaran matar a un millón de nosotros para contenernos; les bastaría con matar a una persona, a usted, para derrotarnos. Considéreme desacatado desde ya contra cualquier orden suya que importe riesgo inútiles para su persona” (12).

“El 17 de mayo de 1957, fueron liberados 208 dirigentes socialistas presos, a la vez que, simultáneamente la policía anunciaba que había sido desbaratada una Organización Subversiva Peronista en Mendoza. Ese mismo día, Perón contesta la misiva anterior, aludiendo al informe que sobre la situación argentina le había hecho llegar Cooke el 11 de mayo anterior”.

“Refiriéndose a los alcances y eficacias que le asigna al Movimiento insurreccional por él programado desde sus Instrucciones, le dice: “…las Directivas e Instrucciones del C.S.P., han establecido que vamos a la revolución justicialista con todas sus consecuencias. Vale decir que nosotros luchamos por devolver al pueblo todo lo que se le ha quitado, consolidarlo y extenderlo…De eso se infiere que, para nosotros, el tiempo no es un factor que interese sino secundariamente…” (13).

“Dice más adelante: “El estado insurreccional de nuestra gente es excelente y espiritualmente está todo listo. Nos falta la organización y preparación indispensable para poner en potencia esa preparación que es muy importante, pero que no es todo” (idéntico texto puede leerse en carta dirigida al Padre Hernán Benítez el 19 de mayo de 1957). Agrega luego: “Necesitamos armas, explosivos, comunicaciones, enlaces y una organización que represente la posibilidad de llegar oportunamente con las órdenes. Mucho de esto está realizado pero falta mucho en otras partes y nosotros si queremos cumplir la misión que nos hemos impuesto, es menester que se haga todo en todas partes. Para ello debemos alcanzar un grado de preparación adecuado a las necesidades. El día que paralicemos al país será necesario contar con los medios para hacer frente a la dictadura tan pronto ésta se decida por reprimir y esto no se hace con palabras. Está bien que podremos contar con algunas fuerzas militares y de policía pero, para nuestros planes tenemos que contar sólo con lo que sea seguro y no aleatorio” (14).

“Hace luego una mención al nombramiento de Cooke como delegado personal y aquí conviene destacar que ya reiteradas voces, le habían insistido a Perón en cuanto a la necesidad de que oficializara de la mejor manera posible esta designación, pues muchos dudaban de su autenticidad. Al respecto le dice: “Sobre su nombramiento he comunicado a todos los Comandos la consigna de reconocer ese nombramiento y lo reiteré en forma que no quede la menor duda. Usted debe seguir difundiéndolo en la medida de sus posibilidades. Es necesario llegar al interior de nuestro país con esa información a los fines de un mayor comprensión y acatamiento” (15).

“Perón reitera en esta nota las bases de su estrategia y como quién quiere evitar que alguna de ellas pudiera olvidarse, insiste en todas y cada una de las directivas impartidas”: “Aunque la tarea es extraordinariamente grande y el tiempo corto, todo puede alcanzarse si descentralizamos bien las cosas y conseguimos hacer llegar oportunas directivas a todos los comandos en que se articula la organización y la resistencia. Ha llegado el momento en que debe hacerse la guerra sin cuartel y sin descanso a la dictadura, haciendo que todos, en todo momento y lugar se empeñen en producir actos contrarios y que lesionen al “gobierno” en cualquier forma, sin que ningún peronista quede excluido de la obligación de combatir por sus medios y en la medida de sus posibilidades, aunque sea protestando y murmurando. Si todos nos dedicáramos a eso yo estoy seguro que la dictadura no aguantaría ni dos meses. El sabotaje, el boicot a las compras y al consumo, el derroche de agua, las destrucciones de líneas telefónicas y telegráficas, las perturbaciones de todo orden, las huelgas, los paros, las protestas tumultuosas, los panfletos, los rumores de todo tipo, la baja producción y el desgano, la desobediencia civil, la violación de las leyes y decretos, el no pago de los impuestos, el sabotaje en la administración pública, solapada e insidiosa, etc. son recursos que, bien ejecutados pueden arrojar en pocos días a cualquier gobierno” (16).

“Perón cuenta además con otra posibilidad que ya tenía sus antecedentes en la historia universal más precisamente durante la revolución rusa de 1917. Concretamente pensaba en la alternativa de que un grupo de las fuerzas militares regulares se volcara a favor del movimiento insurreccional y en esta línea de pensamiento agrega: “Aparte de todos estos problemas hay que tener en cuenta la posibilidad de que algunas fuerzas se plieguen a nuestro movimiento y asegurar desde antes la participación de las fuerzas militares y policiales que nos puedan ser afectas. Su participación ha de ser preferentemente pasiva, es decir no luchar ni a favor ni en contra, que es la mayor participación que se puede conseguir. Sería un terrible error basar, como sucedió en el 9 de junio, las acciones en aleatorios éxitos de fueras militares que saldrían a luchar en el momento del alzamiento. Esas acciones militares no se han producido sino rara vez y casi todas las veces que esto ha sucedido no han tenido éxito sino a base de la defección de las fuerzas adversarias. Por eso nosotros debemos confiar sólo en las fuerzas populares; si en contra de lo previsto las fuerzas militares ayudan tanto mejor, serán el reaseguro necesario para la seguridad de las operaciones. Como no se trata, como digo antes de una batalla, sino millones de pequeños combates librados en todas partes, como para que la fuerza no pueda atenderlos a todos, nuestras fuerzas militares y policiales deben conformarse con neutralizar a las contrarias y la mejor manera de neutralizar es no haciendo nada y amenazando todo”(17).

“El 19 de mayo de 1957 bajo el seudónimo de Pepe Canesa, Cooke le escribe a Perón, sabiendo ya él también, que el 17 de ese mismo mes habían sido liberados los 208 dirigentes sindicales presos ya citados y el anuncio con estruendo del desbaratamiento de la Organización Subversiva: “…Como nosotros vamos a una sola cosa: a la insurrección popular que ponga fin a la Tiranía y devuelva el gobierno al legítimo Presidente de los Argentinos, seguiremos en todas las acciones que tiendan a lograrla; aunque coincidan con interese parciales de grupos gorilas;…A nosotros tanto nos da que el gobierno sea gorila, frondicista, bengoista o neoperonista; nos proponemos voltearlo cualquiera sea su denominación:…La Constituyente convocada (se refiere a la que va a producir la reforma conocida como la Constitución de 1957) es otro episodio del fraude, así que sus resultados también nos tienen sin cuidado, solamente nos interesa demostrar con el voto en blanco nuestro repudio al gobierno y a todos los partidos políticos” (18).

“El 5 de junio de 1957, una Comisión Internacional, reclama la libertad de 114 dirigentes gremiales, que se encontraban detenidos pero sin proceso. Ese día, con el seudónimo de Vidal, Cooke le escribe a Perón diagramando la estrategia que debería seguirse frente a un supuesto atentado que lo tuviera por víctima al Jefe del Movimiento y allí le dice: “…he preparado un volante, firmado por el “Comando de Acción”, en el que se dan directivas para el supuesto caso de que alguno de esos atentados tuviese éxito, siquiera parcial. Ahora lo estamos imprimiendo en grandes cantidades porque queremos que, sobre todo Capital y Gran Buenos Aires, queden saturados. El texto es extremadamente sanguinario: si Ud. llega a resultar herido o muerto, se deberán ocupar de inmediato las fábricas, comercios, estancias y establecimientos de toda clase; cada organización clandestina y cada peronista en particular deberán desde ahora fijar su “objetivo” para esa eventualidad, debe procederse sin ninguna clase de reparos y matar a los gorilas de cada barrio, sus familias y servidores de cualquier categoría; los comandos clandestinos y los grupos J.D.P. cumplirán de inmediato los planes fijados, en los que deberán estar incluidos todos los funcionarios del gobierno, etc. etc. Hay un grupo de desesperados a quienes esto no hará mella, pero tal vez frene a otros que ante la visión de sus familias asesinadas, casas quemadas, etc., dificulten la ejecución de nuevos planes homicidas contra Ud.” (19).

“El 11 de Junio de 1957, la policía secuestra los ejemplares del periódico Peronista “Palabra Argentina”, el que operaba bajo la dirección de Alejandro Olmos. Para esa fecha, Perón cree que no ha llegado el momento aún para que se haga efectiva la acción programada desde la óptica insurreccional. Al respecto, advierte que no obstante haberse producido las primeras manifestaciones peronistas el 8 de junio, desobedeciendo la prohibición en ese sentido, las condiciones aún no se encuentran dadas como para provocar el estallido”.

“No obstante reconocer que aquellas manifestaciones tumultuosas hechas en adhesión al movimiento de Valle, indican que la organización ha crecido y el medio se va perdiendo, aún así, insiste en que el momento no es propicio. Allí le dice Cooke: “Sobre la oportunidad para provocar el estallido creo realmente que aún no estamos suficientemente organizados ni preparados, como asimismo que la situación de nuestros enemigos no ha llegado al punto óptimo para accionar con menos riesgo. Vemos, por los hechos que se están sucediendo ahora mismo, que las cosas están madurando. El gobierno (de alguna manera hay que llamarlo) tiene ante sí gravísimos problemas pero, la mayor parte de las cosas no han hecho crisis todavía, lo que sucederá sucesivamente en el futuro inmediato” (20).

________________________

11.- “Correspondencia Perón – Cooke” tomo I, Ob. cit., Pág. 103.Citado por VAZQUEZ VIERA, E. Ob. cit. 154

12.- “Correspondencia Perón – Cooke” tomo I, Ob. cit., Pág. 110.Citado por VAZQUEZ VIERA, E. Ob. cit. 154

13.- “Correspondencia Perón – Cooke” tomo I, Ob. cit., Pág. 114.Citado por VAZQUEZ VIERA, E. Ob. cit. 155

14.- “Correspondencia Perón – Cooke” tomo I, Ob. cit., Pág. 117.Citado por VAZQUEZ VIERA, E. Ob. cit. 155

15.- “Correspondencia Perón – Cooke” tomo I, Ob. cit., Pág. 117.Citado por VAZQUEZ VIERA, E. Ob. cit. 155

16.- “Correspondencia Perón – Cooke” tomo I, Ob. cit., Pág. 19-20.Citado por VAZQUEZ VIERA, E. Ob. cit. 156

17.- “Correspondencia Perón – Cooke” tomo I, Ob. cit., Pág. 121.Citado por VAZQUEZ VIERA, E. Ob. cit. 157

18.- “Correspondencia Perón – Cooke” tomo I, Ob. cit., Pág. 124.Citado por VAZQUEZ VIERA, E. Ob. cit. 157

19.- “Correspondencia Perón – Cooke” tomo I, Ob. cit., Pág. 140.Citado por VAZQUEZ VIERA, E. Ob. cit. 158

20.- “Correspondencia Perón – Cooke” tomo I, Ob. cit., Pág. 167-168.Citado por VAZQUEZ VIERA, E. Ob. cit. 159.