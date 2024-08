Enroque Corto

Fiesta del cordero y foto política

La localidad de Tanti se prepara para realizar el próximo sábado la Fiesta Nacional del Cordero Serrano. Habrá visitas políticas.

Informante: Hay mucha expectativa por la cantidad de gente que reúne este evento, en definitiva, Tanti es una localidad turística y apuesta a afianzar ese perfil. Pero también hay expectativa política…

Periodista: Ahora sí me está interesando (risas)…

I.: Lo sabía por eso se lo cuento. Habrá foto política porque se espera que pasen algunos dirigentes del PJ.

P.: ¿Del PJ? ¿Pero el intendente anfitrión, no es radical?

I.: Claro, Emiliano Paredes es radical afiliado hace 15 años. Pero está muy desencantado con el partido, dice que desde que asumió ningún legislador ni referente de la UCR se acercó a preguntar como viene la cosa, gestionar en este contexto está difícil y no recibió ni recibe apoyo. En cambio, mantiene buen vínculo con el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y la vicegobernadora Myriam Prunotto. Y por eso lo acusan de ser parte del Partido Cordobés, acá lo que los correligionarios no entienden es que para el intendente la única prioridad es la gestión, trabajar para sus vecinos.

P.: Entonces, ¿quiénes van?

I.: Posiblemente asistan el secretario de Transporte, Marcelo Rodio; el presidente del bloque de legisladores oficialistas, Miguel Siciliano; el legislador Leonardo Limia, y también está invitado el propio Calvo.

Un puma en el estrado

El informante peronista llamó, muy animado, al periodista, sólo para dejarle una imagen.

Informante Peronista: Le mando la foto porque a esto no lo vio nunca.

Periodista: A ver… ¿qué?

I.P.: ¡Un puma en el estrado!

P.: ¡?

I.P.: Ja, ja. Así como lo escucha. El puma Kraismann disertó en el Congreso de Participación Ciudadana y Descentralización que organizó Viola para Passerini, y se robó todos los aplausos.

P.: No me diga, ¿se lució?

I.P.: Sería imposible para mí juzgar lo que me pregunta, lo que le puedo decir es que para los compañeros verlo ahí hablando, en tono serio, formal, fue espectacular. Un lujo. Lo dejo, hablamos la próxima.

Va a haber sorpresa

El periodista llamó a su fuente radical para conocer el orden del día de la sesión del Concejo, pero terminó llevándose un dato bastante mejor.

Periodista: Estimado, lo de siempre. Cuénteme qué se viene mañana en el Concejo.

Informante Radical: Si me pregunta por el orden del día, no espere que pase nada. Pero… si quiere le puedo contar que para mí se está cocinando algo en el bloque radical.

P.: No me diga, a ver…

I.: No espere data fina fina, porque no se la puedo adelantar. Pero hágame caso, algo huele extraño en los pasillos del Concejo.

P.: Ja, ja. Le dejo pasar la errónea cita literaria. Pero deme al menos una pista.

I.: Vea, este lunes Javier Fabre invitó a almorzar a todos sus compañeros de bloque, y la sobremesa se estiró bastante. Hay molestia por cómo se viene manejando el oficialismo en el Concejo, y… y hasta ahí le cuento. Usted hágame caso no, pero yo le recomiendo que vea la sesión de mañana (por hoy).

P.: Mire, le voy a hacer caso, pero sepa que no es un consejo fácil de tomar. Las sesiones del Concejo están viniendo bien aburridas, asique espero que no me defraude.