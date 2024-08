Enroque Corto

Mega festejo libertario de Sikora para el Día del Niño en la 14

El informante libertario llamó al periodista, muy entusiasmando, para compartirle fotos del festejo de Día del Niño que su organización llevó adelante.

Informante Libertario: Amigo, vea las fotos que le mando del Club Argüello lleno.

Periodista: Estimado, impresionante. ¿Ocasión?

I.L.: El gran festejo que organizamos desde “La Libertad Primero”, la agrupación libertaria que lidera Verónica Sikora, para compartir una tarde en familia por el Día del Niño, con todos los vecinos de la seccional 14.

P.: Lo felicito. ¿Hubo algún condimento político?

I.: Bueno, como ya venimos hablando, este es el primer paso en un plan de desarrollo territorial más grande. Si me pregunta si hubo algún pronunciamiento político en el acto, usted entenderá que se trataba del Día del Niño, nosotros no vamos a andar bajando línea política en una ocasión así. Pero… si quiere leer entre líneas, le cuento que Verónica resaltó que esta evento se organizó “Con la nuestra, y no con la del Estado”... y también que nuestro equipo “viene del sector privado, y se metió en política para ayudar al Presidente Milei a cambiar el país".

P.: No hacía falta decir más…

I.: Ja, ja. Para que hablar de más. La gente no es tonta…

Encuentro de LLA en Cordoba

Este viernes en un hotel de la zona norte se realizará el primer congreso provincial de La Libertad Avanza en Córdoba, dato que fue adelantado hace dos semanas por el diario Alfil.

Informante: Viene Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Y por supuesto, el anfitrión será el presidente del bloque libertario en la Cámara baja, el cordobés Gabriel Bornoroni.

Alfil: ¿Será libertario puro el encuentro?

Informante: Entiendo que sí. Reforzar la parada es el objetivo. Bornoroni, y uno entiende que es Karina Milei y la conductora quien opina también así, no quieren por ahora alianza alguna. "Caras nuevas" ha dicho en Córdoba el diputado.

Alfil: Habrá que ver qué pasa con Luis Juez, ahora con línea directa con ambos Milei: el presidente y su hermana.

El saludado Bornoroni

El viernes pasado, con motivo de la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio, uno de los más saludados fue el diputado nacional y jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. Por eso, el informante se acercó al periodista en el almuerzo y le hizo un comentario.

Informante: Están todos…

Periodista: Veo. A excepción del gobernador (Martín) Llaryora, con quien se ve en un rato, están todos.

I: Mire, Luis Juez, Héctor Baldassi, Soledad Carrizo, Laura Rodríguez Machado, Marcelo Cossar… y la lista sigue.

P: Lo veo.

I: Epa, mire allá. Salen juntos cuando termina de hablar Caputo y con mucha sonrisa.

P: ¿Quiénes?

I: Soher El Sukaría y Bornoroni.

P: Sí, ahí los vi.

I: Son muy amigos hace tiempo, ‘Borno’ no paró de saludar gente y ‘la Turca’ está haciendo bien los deberes para sumarse. Veremos. Lo dejo, ¿no comió postre? Me parece bien que se cuide.

Torres no descuida Santa María

El presidente Provisorio de la Legislatura ejerce a pleno su rol de conductor político de uno de los departamentos más importante de Córdoba.

Informante: Torres asistió junto al ministro de Infraestructura, Fabián López, a una reunión de la Comunidad Regional Santa María donde se definieron importantes obras que se realizarán en la región.

Periodista: ¿Hubo intendentes?

I.: Claro, la mayoría alienados a Torres. Quien conduce la Comunidad es Carolina Basualdo de Despeñaderos. Allí, todos los intendentes pudieron plantear sus necesidades en materia de obras públicas. Se discutieron las prioridades y se esbozaron soluciones. Torres destacó que, pese a las circunstancias nacionales, el departamento siga en constante movimiento y crecimiento.

P.: No descuida su territorio…

I.: Al contrario, trabaja para conservar su liderazgo. Siempre puede reaparecer un (Walter) Saieg en su vida… vio como es esto (risas).