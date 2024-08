Por Franco Cervera

Ha sido uno de los principales temas de debate por San Francisco durante todo el año. Cómo y cuánto es necesario ajustarse y equilibrar los ingresos y egresos en el marco de la crónica anunciada: caída en recaudación municipal y de la coparticipación provincial, obviamente prácticamente nulos recursos desde el gobierno nacional. La gestión de Damián Bernarte, se caracterizó hasta el momento por ser un gobierno de proyección, con apertura hacia las instituciones y sin escatimar en gastos de personal, eventos para los vecinos y obra pública. Es por esto que desde la oposición, como caballito de batalla, le plantean fervientemente al Ejecutivo que es hora empezar a pasar la “motosierra” por San Francisco: recortar alquileres, achicar presupuesto para eventos y frenar la incorporación de empleados a la Municipalidad.

Finalmente, este fin de semana, el intendente dio una señal de ajuste entre tanto gasto e inversión. Anunció que recortará un 15% su salario y el de todos sus funcionarios para destinar más presupuesto a la asistencia social y otras prioridades.

En su comunicado, el “Peta”, indicó que ante el complejo contexto económico nacional, dispuso la reducción de salarios de la planta política municipal a los efectos de destinar esos fondos, prioritariamente, a cubrir necesidades asistenciales de la comunidad.

“Los paradigmas cambian constantemente en Argentina y debemos adecuar las decisiones a los tiempos que corren, por lo que es fundamental priorizar dónde se asignan recursos y dónde es necesario recortarlos. En un momento donde nosotros vemos que la situación coyuntural va a requerir prestar más atención a cuestiones vinculadas a la asistencia social, necesitamos reducir el gasto afectando lo menos posible al vecino, es por ello que considero que achicar erogaciones en el estado lleva una direccionalidad desde arriba hacia abajo, empezando por la planta política”, aseguró el intendente Damián Bernate.

Además el municipio impulsó la adhesión a esta medida a quienes cumplen funciones en el Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y empresas del Estado Municipal. La disposición es implementada a partir del día 1 de agosto de 2024 y por un plazo de 6 meses.

Gesto político que se replica

Está claro que el recorte anunciado a toda la planta política, no es suficiente para tal vez lograr asistir a las crecientes necesidades y prioridades esenciales. Pero no quedan dudas que es todo un gesto político dentro de San Francisco, teniendo en cuenta que no existen demasiados antecedentes de estas características en los últimos tiempos, más allá de algún anuncio de concejales durante la pandemia que no duró mucho.

Así, Bernarte se suma a otro mandatario del departamento San Justo que también tomó una medida similar días atrás. Es el caso del intendente de Las Varillas, Rubén Daniele, quien anunció una reducción de los salarios de toda la planta política, incluido a los bloques de la oposición.

En lo que respecta a su salario y el de sus funcionarios como secretarios y asesor letrado, dispuso una reducción del 25%. También se estableció una reducción en un 15% de las remuneraciones de los directores de planta política y de un 10% en la de los concejales, tribunos de cuentas y secretario de Concejo Deliberante.

Reclamo opositor

Si bien todavía desde la oposición no se expresaron sobre la medida del intendente Bernarte de recortar los salarios políticos, y tampoco anunciaron si adherirán a la misma, lo cierto es que es el principal reclamo que vienen haciendo a la actual gestión.

Desde la edil Cecilia Roffé, quien todo el tiempo apunta por los gastos en eventos, compras millonarias y sobre todo la ampliación de las secretarías y planta política, hasta los ediles de Juntos por el Cambio, que con Marco Puricelli a la cabeza, piden reducción de gastos y remarcan los aumentos en los impuestos municipales en tiempos de crisis.

Lo mismo desde el partido Libertario, con Germán Casinerio como referente, quien dedicó gran parte de los últimos meses a exponer los gastos de la Municipalidad y la ampliación de la estructura municipal.

Sigue la obra fuerte

Pese al anuncio de recorte salarial, rápidamente Bernarte salió a marcar la cancha y refrendó uno de sus bastiones de gestión: la obra pública

Este domingo, dio a conocer que a través de la Secretaría de Infraestructura avanza con la obra de cloacas en distintos sectores de la ciudad y de esta manera, pronto el 93% de la ciudad contará con ese servicio esencial.

En este sentido, destacó que a veces se tiende a naturalizar cosas que en otros lugares no ocurren. “Que tengamos uno de los índices de porcentajes más altos en cuanto a servicios en la extensión territorial a nivel país, no es algo común”, dijo.

A lo que agregó: “Es muy importante resaltar que aun en contextos de crisis, desde el municipio seguimos adelante con trabajos que son fundamentales para los vecinos”, continuó Bernarte.