Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







¿Rins no puede ser candidato?

El dirigente peronista llegaba al periodista con el comentario sobre un artículo publicado por Alfil.

Dirigente: ¿Está despierto? Amanecí y me encontré con una publicación de Alfil. ¿Cómo es eso de que Ismael Rins se lanza como candidato?

Periodista: Precandidato. Es casi lo mismo.

D: Pero, ¿no le parece raro que esté públicamente mostrándose como alguien que tiene ganas de gobernar la ciudad mientras está al frente de la Defensoría del Pueblo?

P: Ha habido situaciones peores, pero ¿se refiere a algo puntual?

D: ¡A la Carta Orgánica! Artículo 108 del apartado sobre la Defensoría. “Al defensor del pueblo le alcanzan los mismos requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas para los miembros de los órganos de gobierno del municipio. A partir de su designación le está prohibida la realización de cualquier actividad político partidaria. El defensor del pueblo no puede postularse para ocupar cargos electivos en las elecciones municipales inmediatas a la conclusión de su mandato”. ¿Qué le parece esto?

P: No tenía eso puntual. Entonces, ¿no podría presentarse?

D: Bueno, habría que pedir a la Justicia una "declaración de certeza" ... pero me parece que no puede.

P: ¿Y si se toma licencia?

D: Me parece que no es suficiente. Debería renunciar. Al menos es lo que se lee con claridad en la Carta Orgánica. Es más, de haber querido participar, ya debería haber renunciado antes de renovar como Ombudsman en 2020.

P: Recuerdo que algo de eso se comentaba, pero ¿usted cree que es algo que no se puede charlar? Usted me entiende.

D: Dependerá del humor de todos. Del nuestro y del de los radicales. ¿Usted piensa que los potenciales rivales de Rins en una interna no tienen eso en cuenta y no lo usarían para bajarlo? Ahora, le aseguro que podría haber sectores del PJ dispuestos a pedir a la Justicia una "declaración de certezas" para que se certifique la imposibilidad. Claro que eso levantaría suspicacias: Rins tiene un hermano camarista. Si intenta presentarse, le digo, parafraseando a Luis Juez y Rodrigo de Loredo, que “se va a poner muy lindo” (risas).

Traspaso de mando en Políticas Sociales

El periodista consultaba con uno de sus informantes en el Gobierno de Río Cuarto sobre la situación de la Subsecretaría de Políticas Sociales, la cual tuvo un cambio de mando en los últimos días.

Periodista: ¡Señor! ¿Sabe algo del área de Políticas Sociales? Quería saber cómo anduvo el pase entre Gustavo Dova (subsecretario saliente) y Ricardo Rojas (quien asumió el pasado jueves).

Informante: Al parecer, tranquilo. Tengo por ahí rumores de que hubo algunas cuestiones violentas en el medio, un supuesto enfrentamiento entre los que salían y los que entraron. Habrá que ver si pasó algo de eso, pero tengo el dato de que el pase se dio en buenos términos.

P: ¿Ah sí? Me pondré a averiguar. Entonces, ¿todo bien ahí?

I: No lo sé, la verdad. Es un área sensible y seguro habrá algún que otro problema para tratar, pero la relación entre Rojas y Dova es buena. Eso sí, comentaban que, durante el primer día de Rojas en el cargo, se armaron largas filas de gente solicitando ayuda económica y alimentaria. Estamos en una situación delicada en lo socioeconómico y hay mucha gente con necesidades, pero también se decía que esa fue una jugada de la oposición. El radicalismo todavía tiene punteros fieles.

“Ping pong” en todos lados

El asesor político llegaba a la cronista con un comentario sobre las publicaciones recientes de varios candidatos y precandidatos a intendente de la ciudad.

Asesor político: ¡Qué trabajo deben tener los editores de video y camarógrafos estos días! A puro video y entrevista a los candidatos. Más bien, a puro “ping pong”.

Periodista: Estuve viendo eso. Me parece valioso rescatar el trabajo de editores y camarógrafos, Se ven cosas de bastante buena calidad.

A P: ¿Y de las preguntas qué me dice? En general las noto acertadas porque permiten conocer algún aspecto de los candidatos que contribuye a“humanizarlos” más. Pero eso también evidencia otras cosas: es una herramienta muy utilizada cuando un candidato o candidata no tiene tanto nivel de conocimiento. Y creo que, por la época en la que nos encontramos, puede deberse a eso.

P: ¿Qué piensa en general de los que vio? Por empezar: ¿cuáles vio?

A P: Los del “Pampa” (Gonzalo Parodi) en formato podcast me gustaron bastante. También vi que Mauricio Dova del PJ está en esa onda, pero las preguntas en ese caso eran más cerradas: lo hacían elegir entre algunas opciones y hasta habló de las camisetas de Talleres, por ejemplo (risas). Hemos visto estos videos con varios dirigentes de Buenos Aires o ustedes mismos han hecho estos “ping pong” de preguntas y respuestas alguna que otra vez en programas de TV o radio. Pero ojo, unos colegas me dicen que están reclamando copyright porque esto del “ping pong” ya lo vienen haciendo hace rato.

P: ¿Quiénes?

A P: Me dicen que el concejal Marcos Curletto lo hizo el año pasado. Año no electoral así que no toma el mismo peso que los posteos que vemos ahora pero dejó algunas perlitas interesantes ese “ping pong”. La pregunta ¿”Con qué concejal te juntarías a comer un asado?” puede generar más asperezas de las que uno cree (risas).

Evolución festejó triunfo de Pullaro

El dirigente llegaba a la periodista para comentarle sobre el posicionamiento de Evolución Río Cuarto luego de conocer el resultado de las PASO en Santa Fe.

Dirigente: ¿Sabe si alguien de Río Cuarto se había subido a “militar” por Carolina Losada? No supe de nadie pero creo que hicieron bien en no “quemarse” (risas).

Periodista: Tampoco sé de nadie pero la gente de Evolución estaba compartiendo algunos posteos bancando a (Maximiliano) Pullaro, incluso antes del domingo.

D: De ellos les iba a hablar. Parodi incluso presumió una foto de Pullaro de cuando vino a “asesorar” al bloque en su momento.

P: ¿Por qué lo dice entre comillas? (risas).

D: ¿Recuerda la fecha en la que vino? Fue en plena campaña de las legislativas del 2021. Fue claramente una movida electoral. Bullrich también había venido por lo mismo ese año. Fue una época en la que el bloque Juntos por Río Cuarto estaba a full pegándole al Municipio por el tema Seguridad. Bueno, eso no ha cambiado tanto…

P: ¿Qué piensa sobre eso? Digo, en medio de todo el ordenamiento para las PASO de los distintos núcleos, habrá quien piense que “La 30” (ahora Evolución) le viene acertando.

D: No necesariamente. Pero al menos vienen siendo algo coherentes con los candidatos que apoyaron en el último tiempo. En la nacional, bancan a (Horacio Rodríguez) Larreta y estuvieron en varias actividades de campaña. Da la impresión de que eso va a seguir así.