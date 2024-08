Por Bettina Marengo

Luego de cerrar el largo conflicto salarial con los docentes, y a días de que se conocieran los datos oficiales de una nueva caída del empleo formal privado en la Argentina, producto de la recesión que golpea a casi todas las actividades económicas, el gobernador Martín Llaryora anunció un programa de empleo para crear y/o formalizar puestos de trabajo privados con foco en algunos departamentos del interior donde el Panal dijo que se detectaron los peores guarismos. A nivel nacional, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) marcó una baja del empleo asalariado registrado de casi dos puntos desde que asumió Javier Milei a la presidencia, cifra que baja levemente en Córdoba para ubicarse en una caída de 1,5 puntos. En cuanto al frente interno, el sanfrancisqueño tiene al menos hasta inicios del 2025 un panorama tranquilo porque ya acordó salarios con todos los gremios estatales, aunque si la inflación se dispara seguramente tendrá pedido de nuevas paritarias.

Al anunciar el programa Empleo +26, Llaryora ponderó ayer la necesidad de recuperar puestos de trabajo privados pero no criticó directamente a Milei ni a su política de ajuste fiscal para bajar la inflación, que derivó en la merma sin piso de las actividades. Tal vez la armoniosa reunión del viernes con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el despacho del Panal, que fue precedida incluso por la presencia de la guardia de Bustos para recibir al funcionario, explica la estrategia de no confrontar. Caputo le cerró el paso al listado de facturas de Llaryora. “Por ahora no hay plata”, resumió el ministro. En términos de reclamos a la Nación, el acuerdo es esperar por ahora a Milei y “trabajar otros temas”, como la ley de biocombustibles que Llaryora va a impulsar hoy en Diputados (ver página 3). Los gestos no terminan allí. El ministro de Gobierno de Llaryora, Manuel Calvo, participó ayer de un almuerzo de la Fundación Mediterránea (FM) realizado en Buenos Aires que tuvo como protagonista al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos y que contó con la presencia del schiarettista titular del Ieral de la FM, Osvaldo Giordano.

De todos modos, el sanfrancisqueño sí mandó palitos indirectos a Milei. Dos o tres veces en el acto que encabezó en el Centro Cívico resaltó que hay recesión, y subrayó que “gobernar es generar empleo”. “Las sociedades que más trabajo formal tienen, son las sociedades que menos pobres tienen. Por eso las sociedades que crecen y desarrolladas hacen todo lo posible para generar trabajo formal y digno”, señaló en la presentación que contó con la presencia de empresarios y dirigentes empresarios y de un puñado de dirigentes gremiales, entre ellos al cotitular de la CGT no normalizada, Federico Corteletti.

Según el anuncio oficial, que se encargó de explicar en detalle la ministra de Promoción del Empleo, Laura Jure, el trabajador contratado por tiempo indeterminado percibirá la remuneración de acuerdo al convenio colectivo del rubro en el que ingrese, y el Gobierno le pagará al empleador el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) durante 12 meses. En mayores de 45 años, el aporte será equivalente a 1.2 SMVM durante 18 meses. El mismo beneficio corre si el empleado vive en los diez departamentos del noroeste y en los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, que según fuentes del Panal es donde se detectaron mayores índices de desempleo en personas mayores de 45. El empujón al interior le sirve al jefe del Ejecutivo en su objetivo de fortalecer su figura en departamentos donde le fue mal electoralmente el año pasado o perdió la banca legislativa departamental, aunque no es el caso de Sáenz Peña. La semana pasada estuvo en Cruz del Eje, donde anunció la creación de una subsede del Centro Cívico para el norte cordobés, donde las primeras áreas que abrirán serán del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Detalles

La medida implementará dos modalidades:

Por un lado, para contratos por tiempo indeterminado. El cupo será de 6.000 beneficiarios y el ingreso es directo hasta agotar cupo. El Estado provincial acompañará especialmente a las empresas para que apuesten por incorporar a beneficiarios bajo esta modalidad.

Por otro, entrenamiento laboral, cupo de 4.000 beneficiarios. Los beneficiarios realizarán una práctica laboral en empresas del sector privado durante seis meses. Si se supera el cupo, se realizará un sorteo por la Lotería de Córdoba.

Los beneficiarios percibirán una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por 20 horas semanales. Además, contarán con acceso al Boleto Obrero Social (BOS).