Córdoba desmejoró en el ranking de transparencia fiscal

La provincia de Córdoba desmejoró en el ranking de responsabilidad fiscal de las provincias este año quedó en segundo lugar, detrás de Entre Entre Ríos y Santa Fe junto a Catamarca, Chaco, CABA, Tucumán, San Juan y Tierra del Fuego. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (Asap), el tercer grupo de cumplimiento intermedio lo conforman Neuquén, Chubut, Jujuy, La Rioja, Salta y Mendoza. Más abajo quedan -con cumplimiento bajo de las normas de transparencia fiscal- Formosa, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones y Buenos Aires.

La Asap plantea que al primer trimestre, se identifica una merma en la transparencia en el panorama general en comparación a los datos de 2023. La institución realiza anualmente, a fines de los meses de marzo y septiembre, un monitoreo de la información fiscal y presupuestaria publicada por todas las provincias que hayan adherido a la Ley 25.917, que es la de Responsabilidad Fiscal.

De las 22 provincias consideradas, seis mejoraron, cinco mantuvieron su situación y 11 desmejoraron (tres presentaban un cumplimiento total hace un año). La Asap destaca el caso de Chubut, que desde septiembre 2021 no publicaba ninguna planilla y en esta ocasión, si bien omitió el Presupuesto del Ejercicio, cumplió con los restantes requerimientos, así como el de Chaco, que mejoró su puntualidad y pasó de un cumplimiento bajo a uno alto. También las provincias de Catamarca, Misiones, Río Negro y Santa Cruz, con mejoras que oscilaron entre +15 y +20 puntos.

Entre Ríos y Santa Fe, que tenían un cumplimiento pleno, repitieron el puntaje máximo, mientras que CABA, San Juan y Tucumán lograron el mismo resultado que en el informe pasado. En cuanto a los retrocesos, los casos más significativos corresponden a Formosa (-65 puntos), Santiago del Estero (-65 puntos) y Neuquén (-30 puntos), que obtuvieron el máximo puntaje en el relevamiento anterior, pero que esta vez mostraron la información con dos trimestres de retraso en el caso de las dos últimas, mientras que Formosa tenía un rezago de tres trimestres.

A su vez, Santiago del Estero tampoco publicó el Presupuesto del Ejercicio, incurriendo en esta omisión también la provincia de Corrientes, la cual declinó su puntaje en 35 puntos. Las restantes provincias con desmejoras que oscilaron entre -5 y -15 puntos (Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Tierra del Fuego y Salta).

Para medir el desempeño de cada una de las jurisdicciones provinciales y realizar un análisis comparativo, la Asap elabora un índice de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la ley. Se asignan 35 puntos si el Presupuesto del ejercicio corriente se encuentra publicado. Si la publicación corresponde al Proyecto de Presupuesto del ejercicio son 25; otros 25 se dan por la publicación del Esquema Ahorro Inversión Financiamiento (AIF) de la Administración Pública no Financiera Provincial con tres meses de rezago como máximo, y 15 puntos si la demora es de hasta un semestre. Otros 10 puntos son por la publicación de Deducciones con Financiamiento Especial de la Administración Pública no Financiera Provincial, lo mismo por la publicación de los Gastos clasificados por Finalidad y Función de la Administración Pública no Financiera Provincial e igual por la planilla Stock de Deuda (caen a la mitad si la demora es de más de tres meses). Diez puntos más corresponden por la publicación de la planilla de Cargos, Horas Cátedra y Módulos Ocupados (otra vez, la mitad si hay más rezago).

Sobre esa base, Ríos y Santa Fe lograron 100 puntos; ambas jurisdicciones se destacan por haber presentado toda la información requerida por la Ley dentro de los plazos establecidos. El Grupo II está compuesto por jurisdicciones con un alto nivel de cumplimiento, aunque no presentan la totalidad de las planillas exigidas por la norma (o las presentan, pero con un rezago mayor), obteniendo puntajes entre 95 y 80 puntos. Allí se incluye a Córdoba, Caba, Catamarca, Chaco, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego.

Estas provincias han publicado toda la información requerida, excepto la relativa a la Planta de Personal Ocupada, o bien esta última no es lo suficientemente reciente. En particular, en el caso de Tierra del Fuego, se disponía del proyecto de presupuesto al momento de recabar la información.

El grupo III abarca a las provincias con un cumplimiento intermedio (puntajes que oscilan entre 70 y 60 puntos), y comprende a Neuquén, Chubut, Jujuy, La Rioja, Salta y Mendoza. Las jurisdicciones aquí incluidas, con excepción de Chubut, brindan información completa sobre el presupuesto 2024, y todas presentan la Cuenta AIF. En el resto de los ítems tienen un comportamiento menos uniforme.

El grupo IV corresponde a un nivel de cumplimiento bajo, y está constituido por las provincias de Formosa, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones y Buenos Aires. Estas jurisdicciones cumplen únicamente con algunos de los requisitos de la ley, no lo hacen con el resto o lo hacen fuera de los tiempos establecidos.