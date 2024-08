Por Bettina Marengo

Martín Llaryora custodia la provincia y Juan Schiaretti tiene a cargo la estrategia nacional del cordobesismo que juega con el nombre más secular de Hacemos por Argentina. Esa es la división del trabajo en el oficialismo provincial, donde Córdoba es la prioridad. En el entorno del sanfrancisqueño ya hablan de un Llaryora 2027 para la Gobernación; cerca del intendente capitalino Daniel Passerini vislumbran que el alcalde sea su compañero de fórmula, esta vez no mixta, reeditando lo de 2019 en la ciudad. Falta mucho, muchachos, y hay que ver cómo le va a Javier Milei en la Presidencia, enfrían otros.

Antes está el 2025. Para el Panal, el trayecto ideal es que Schiaretti encabece una lista legislativa en las elecciones del 2025 con una propuesta de centro moderado, donde ven lugar cuando cuantifican lo que tiene la ultra derecha y lo que retiene el kirchnerismo. Es difícil que sea la lista de Diputados por Córdoba porque sería infringir una derrota al Gringo en la tierra donde tiene su principal activo electoral tras gobernar en tres períodos consecutivos. Se supone que la lista libertaria será fuerte en tierras mediterráneas, con o sin Luis Juez. Encabezar en CABA vuelve a sonar como opción estratégica, al menos en los escritorios llaryoristas. En los círculos chicos explican que Schiaretti obviamente no ganará ni Diputados ni senadores en la ciudad de Buenos Aires pero que podría llegar a diez puntos, lo que sería una derrota con beneficios por la instalación nacional que significa hacer campaña donde están los medios nacionales y la discusión grande. No es lo mismo salir tercero o cuarto en CABA que segundo en su pago, es el argumento. En la base está el tesoro de los casi siete puntos con sabor a triunfo que el exmandatario logró en la primera vuelta de las generales del 2023.

Hay un plus político en la ciudad porteña: allí se realizan elecciones locales de medio término para renovar la mitad de la Legislatura, algo que no existe en Córdoba, donde los 70 miembros de la Unicameral acompañan los cuatro años del período del Ejecutivo. Una posibilidad es que Hacemos por Argentina presente lista de legisladores porteños con la intención de lograr alguna/s de las sesenta bancas y empezar a acumular por primera vez fuera del Congreso de la Nación, donde el schiarettismo/llaryorismo cuenta con cinco diputados cordobesistas más un socialista, Esteban Paulón, en la cámara baja, más una senadora en la cámara alta, Alejandra Vigo. La Legislatura porteña suele estar muy atomizada en su representación y hoy, por caso, coexisten diez espacios políticos en el cuerpo que preside Clara Muzzio, algunos con un solo legislador.

En ese marco se inscribe también la actividad del presidente del bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, el llaryorista Miguel Siciliano, en la ciudad de Santiago del Estero, donde estuvo el viernes para participar de una reunión de Reunión del Foro de Presidentes de Bloques de la República Argentina. Si bien el encuentro fue institucional y se viene repitiendo en varias capitales, incluida la docta, le sirvió al oficialismo provincial en su objetivo de “cordobecizar” los encuentros de este tipo. Siciliano es muy cercano al gobernador pero empezó a acompañar el trabajo de armado de Schiaretti y está en el lote de candidatos a diputados por Córdoba para las elecciones del año que viene, junto a otros como Manuel Calvo, la vicegobernadora Myrian Prunotto (aunque ya le hizo llegar a Llaryora su deseo de no integrar lista parlamentaria) y el propio exgobernador.

Del lado del “Gringo” no confirman nada, pero siguen con el armado nacional. Con o sin Schiaretti en lista, la intención es presentar oferta electoral en varias provincias. Hay actividad planeada en provincia de Buenos Aires luego del viaje a California, EE.UU., del que regresó la semana pasada: una charla en La Matanza y reuniones con peronistas bonaerenses como el ex intendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández, Juan Zabaleta. El puente con este dirigente vino por el lado del Movimiento Evita, que conoce a Schiaretti de la gestión provincial y a Zabaleta del Ministerio. También es un nexo entre ambos Miguel Angel Pichetto: Zabaleta y Schiaretti se reunieron hace unos meses por separado con el jefe del bloque de Encuentro Federal para hablar de peronismo y de la era Milei. También está en la agenda del ex mandatario una foto con el intendente de Tigre, Julio Zamora, también PJ, que le ganó en las PASO a Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa. Zamora estuvo en Córdoba en marzo para participar de “la noche de los intendentes” que se realizó en el Centro de Convenciones con la presencia de Llaryora.