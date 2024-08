Luis Caputo reiteró que la baja del impuesto PAIS reducirá la inflación

Desde el lunes el impuesto Pais bajará 10 puntos porcentuales, pasará del 17,5% al 7,5%. En Córdoba fue cuando el ministro Luis Caputo, por primera vez, dijo que había hablado con las cámaras empresarias para plantearles que esa reducción debe llegar a los consumidores. “Creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios. Nosotros nos hemos juntado con muchas cámaras, automóviles, electrodomésticos, alimentos, motos; justamente para transmitirles esto, para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. Lo importante es que entiendan que entre todos se tiene que construir de nuevo, no sirve el sistema de especular porque es pan para hoy, hambre para mañana, y realmente la reacción de todos ha sido muy buena, yo tengo buenas perspectivas”, reiteró ayer.

La carga fue creada a fines del 2019 por cinco periodos fiscales; la actual administración lo incrementó los diez puntos que ahora recorta. A fines de diciembre, termina. Más allá de la baja, Economía aclaró que no habrá cambios en el dólar tarjeta.

Caputo confirmó la decisión en sus redes sociales. “¡Importante! A partir del lunes 2 de septiembre, la alícuota del Impuesto País para la importación de bienes y fletes se retrotraerá del 17,5% al 7,5%. ¡Prometimos y cumplimos!”, escribió en X.

El Gobierno no tocará el valor del dólar tarjeta, en $1551. En diciembre, cuando el equipo económico anunció sus primeras medidas, había bajado la carga tributaria que tenía esa cotización (habían eliminado la percepción de Bienes Personales, para dejarlo en un 30% de adelanto de Ganancias y 30% de País).

Un trabajo de la consultora Iaraf, dirigida por Nadin Argañaraz, indica que la rebaja recae sobre los bienes, ya que, en la gran mayoría en algún momento de su proceso productivo se utilizan insumos importados que son afectados de manera directa por la alícuota del impuesto y también recae de manera directa en los bienes finales importados.

El reporte presenta tres ejemplos posibles, en función de estimaciones propias. Se supone que la carga tributaria en el precio de venta final neto de IVA es de 2%, 4% y 6% para ciertos bienes nacionales que utilizan insumos importados. Se consideran dos alternativas: la eliminación del impuesto y la rebaja de la alícuota del 17,5% al 7,5%.

En un caso, con una incidencia de 2% sobre precio final, la reducción de carga tributaria y del precio sería lógicamente del 2%, con lo cual, en un bien con un precio final neto de IVA de $1.000 (U$S 1,05) implica una rebaja de $20 bajo el supuesto de traslado pleno. En otro, con un impacto del 4% sobre precio final, la baja para un bien cuyo precio neto de IVA sea de $1.000, implica una rebaja de $40 o U$S 0,04. En uno en el que la incidencia fuera de 6% sobre precio final, la reducción implicaría un descenso de $60 o U$S 0,06 en un bien de precio final neto de IVA de $1.000.

En el primer caso la reducción de carga tributaria y del precio sería del 1,14%, con lo cual, en un bien con un precio final neto de IVA de $1.000 (U$S 1,05) implica una rebaja de $11,4 bajo el supuesto de traslado pleno. En el segundo es del 2,3% (implica una rebaja de $23 o U$S 0,02) y en el tercero, la carga cae 3,4%, lo que implicaría un descenso de $34 o U$S 0,02 en un bien de precio final neto de IVA de $1.000.

El otro punto de interés es el impacto fiscal de la decisión. Según estimaciones del Iaraf, si el Gobierno no modificaba la alícuota y mantenía el impuesto como está desde principios de año, la recaudación hubiera alcanzado el 1,13% del PIB. Esto supera el superávit fiscal anualizado, que se basa en la ejecución presupuestaria de los primeros siete meses del año, y es del 0,9% del PIB.

Por lo tanto, la rebaja de la alícuota del impuesto del 17,5% al 7,5%, implicaría una pérdida de ingresos por 0,13% a 0,18% del PIB en los últimos cuatro meses del año. Esta pérdida representa entre el 14% y el 20% del superávit fiscal anualizado.

Dado que el Gobierno ha decidido no intentar la renovación del impuesto cuando finalice a fin de año, resulta interesante cuantificar el impacto. En efecto, la recaudación potencial que quedaría, luego de la rebaja, para 2025 sería del orden de 0,76% del PBI. Esto implica que Economía debe incorporar en el Proyecto de presupuesto 2025 una alternativa de financiamiento, es decir un menor gasto o un mayor ingreso. En este punto, la reversión del impuesto a las ganancias a las personas humanas puede aportarle recursos extras por 0,20% del PBI.

Si se cumple con la no renovación de impuesto PAIS cuando venza a fin de año, habrá aportado, durante su vigencia, recursos por 2,95% del PBI. En dólares oficiales, el impuesto PAIS finalizará su vida habiendo aportado US$ 17.000 millones.