Por Yanina Soria

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura del 3° Congreso Internacional de Maíz que se desarrollará hasta hoy en la Capital cordobesa. Un evento que congrega a representantes del sector productivo nacional e internacional, y del que también participaron referentes de distintos espacios políticos de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Llaryora, que busca embanderarse en el reclamo nacional de un nuevo marco legal para la producción de biocombustibles, sumó ayer volumen político y mayor presión para que el oficialismo nacional destrabe la nueva norma.

En su mensaje, el mandatario provincial volvió a insistir en la necesidad de impulsar una nueva ley para Argentina y fue claro al señalar que la actual, “no sirve de nada”.

Hace una semana, el cordobés expuso en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados en el marco de la presentación de un proyecto amplio y superador de la legislación vigente, que recoge parte de lo que se discutió en el capítulo contemplado en la Ley Bases, que luego se terminó quitando.

La iniciativa a la que se refirió ayer Llaryora y que dijo es “perfectible”, fue elaborado por las seis provincias que integran la Liga Bioenergética: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy.

Entre otros puntos, allí se propone que “por un plazo de 18 años contados a partir de la entrada en vigor de la ley, los biocombustibles que se mezclen obligatoriamente con combustibles fósiles deberán ser producidos en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales”. Respecto al porcentaje para la mezcla o corte obligatorio, se fija para el biodiesel un 10% a la fecha de entrada en vigencia de la ley; 11% al primero de enero de 2025 ;12% para el año 2026 y 15% para 2028. Para el bioetanol, en cambio, un 12%, que en un plazo no mayor a dos años tendrá que ser elevado al 15%, mientras que en tres años se abrirá un mercado libre y voluntario para mezclas que superen ese porcentaje.

“Para sacar el ancla y prender el motor del país, aparte de sacar las retenciones, es necesario una buena ley de biocombustibles que nos ponga al nivel de Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Si nosotros logramos hacer eso, desde la política, los productores nos van a llevar al progreso”, dijo Llaryora en su mensaje.

“Que hoy no estemos liderando en biocombustibles es culpa de la política. No es culpa de los productores ni de los industriales. La política no estuvo a la altura del ecosistema productivo de la Argentina”, agregó y puso como ejemplo países como Estados Unidos y Brasil que, desde hace años, juegan con reglas claras y de impulso para el sector.

“Estados Unidos transforma casi el 80 por ciento de su producción de maíz. Brasil el 60 por ciento. Ellos si tienen una política industrial y entienden que gobernar es generar trabajo. Sin reglas claras no se puede. ¿Quién va a invertir si no hay a largo plazo un corte garantizado? Así no funciona el mundo. El promedio regional es 25, y el de Argentina no llega al 12”, se quejó.

Red parlamentaria

Llaryora, como anfitrión, exhibió ayer apoyo de diputados, senadores y legisladores provinciales a la iniciativa elaborada por la Liga Bioenergética. A modo declarativo, en el marco del Congreso se leyó un comunicado de adhesión de los parlamentarios nacionales, entre los cuales, ayer se encontraban por el peronismo, la senadora Alejandra Vigo, los diputados Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; y por la oposición asistieron el radical Luis Picat y Gabriela Estévez de Unión por la Patria, entre otros. En ese documento, se pide celeridad en el tratamiento parlamentario.

Por su lado, en paralelo al Congreso, también tuvo lugar una reunión multisectorial de la que participaron legisladores de las tres provincias que integran la Región Centro donde lanzaron la Red Parlamentaria para la Promoción de los Biocombustibles y la Bioeconomía.

Participaron el presidente Provisoria de la Legislatura de Córdoba, Facundo Torres; la vicepresidenta de la Cámara Nadia Fernández; el presidente del bloque de Hacemos Unidos, Miguel Siciliano; el legislador socialista Matías Chamorro; además los radicales Brenda Austin, Alfredo Nigro y Gustavo Botasso; también Karina Bruno.