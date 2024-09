Enroque Corto

Los federales rechazan el veto

Los diputados de Encuentro Federal se reunieron ayer para analizar la coyuntura política y económica junto a consultores especializados.

Periodista: ¿Estuvieron los cordobeses?

Informante: Sí, el diputado del PRO Oscar Agost Carreño, los peronistas Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge. Ausentes, Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota.

P.: Bueno, cuénteme para qué se juntaron.

I.: Se reunieron con consultores especializados para tratar distintos temas de la agenda parlamentaria de los próximos días.

P.: ¿Acordaron posición frente al veto presidencial?

I.: Claro, esa fue la definición más importante: ratificaron que van a insistir con la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, es decir, van a rechazar el veto presidencial. “Seguimos defendiendo a los jubilados”, dijeron.

Juez, el defensor

Algunos fueron sorprendidos en el día de ayer en Tribunales II cuando, por el juicio que se desarrolla en contra del exintendente de Unquillo, Germán Jalil, uno de los abogados que se presentó para ejercer la defensa fue el senador Luis Juez. Por eso, el informante de Tribunales llamó al periodista.

Informante Tribunales: Me alcancé a escapar para buscar un café para contarle algo…

Periodista: Imagino será importante como para que usted pagué un café.

IT: Bueno, no se pase. ¿A qué no sabe quién acaba de entrar como abogado defensor en una causa?

P: No, para eso está usted que me informa.

IT: Luis Juez.

P: Ajá, mire usted. Cuente más.

IT: Le cuento, a lo mejor recordará que hay una causa abierta en contra del exintendente de Unquillo, Germán Jalil, por no haber presentado los balances de los corsos en 2013, 2014 y 2015.

P: No lo recordaba.

IT: Bueno, el tema es que está en el banquillo de los acusados él y una funcionaria. Y se presentaron hoy como sus abogados Juez y ‘el Pollo’ (Ernesto) Martínez, otro hombre fuerte del Frente Cívico. Recuerde usted que Jalil era de los intendentes del juecismo y que hasta en algún momento de Cambiemos se abrió una discusión fuerte con radicales y el PRO en el departamento Colón.

P: Eso sí lo recuerdo.

IT: Ah, eso sí. Me parece bien. Le dejo un comentario en una barandilla al pasar de un abogado reconocido en el fuero penal “se ve que con la dieta en el Senado no alcanza y Juez tiene que caminar Tribunales como abogado defensor”.

P: ¡Epa! Medio duro el comentario del colega de Juez. Lo dejemos ahí.

Reunión de gabinete pre gira El gobernador Martin Llaryora convocó a todo su gabinete a una reunión en el Centro Cívico, bastante inusual por cierto. Informante: Usted sabe que el gobernador parte el fin de semana a una gira por los EE.UU con la Cámara de Comercio norteamericana. Parece que antes quiso pasar revista a todos los ministros y funcionarios de primera línea. Alfil: Quiere dejar tarea. Informante: Los ministros de su administración presentaron un informe sobre las actividades y proyectos en curso en cada una de sus respectivas áreas y expusieron los avances alcanzados en sus programas y las iniciativas planeadas para los próximos meses de gestión. Alfil: Al gobernador le preocupa la gestión. Informante: Todo por la gestión. Cuidar la gestión es la orden. Poca plata y mucho laburo, eso sí.

Avanza el Batallón 141

El informante del Concejo llamó al periodista, que lo atendió desorientado.

Periodista: Estimado, que raro que me llame un martes… siempre espero su llamado los jueves…

Informante: Amigo, es que tengo novedades. El jueves volvemos a charlar por la sesión, pero hoy ya le voy adelantando que avanza el tema del Batallón 141.

P.: Ufff… esa sí que es una novela larga y no macana…

I.: Ja, ja. Sí... ni hablar… igual yo lo llevo directo al último capítulo. El Concejo tiene que aprobar una nueva adenda al convenio urbanístico. En 2020, la comisión revisora de convenios estableció que se había obviado el plazo máximo para la integración de la plusvalía, que en pocas palabras es el dinero que tiene que recibir la Municipalidad por habilitar la construcción de este mega-complejo. Y que por eso se imponía la necesidad de firmar una nueva adenda para resolver el tema y ver la forma y plazos para la integración del resto del beneficio pendiente con la ciudad. Se hizo una actualización del monto total del convenio, y resultó que 11.000 M de pesos es lo que estaría pendiente de pago.

P.: Perfecto, entonces… ¿qué pasó en la Comisión de Desarrollo Urbano?

I.: Pasó que la comisión aprobó la adenda, aunque no de manera unánime. La UCR firmó con la condición de que aparezca el dictamen de Asesoría Letrada, que no estaba en el expediente, y que tiene que estar al momento de que se vote en el recinto, ante el pleno. Los concejales del Frente Cívico, en tanto, no firmaron, pero en principio van a acompañar el jueves, si aparece el dichoso dictamen...

P.: ¿Y por qué no está el dictamen?

I.: Los funcionarios que fueron a hablar por el oficialismo dijeron que a partir de la gestión anterior hubo una descentralización de Asesoría Letrada y cada secretaría tiene su propia área de asuntos legales, por eso no hay dictamen de Asesoría Letrada, porque ya dictaminó el área legal de la secretaría de Desarrollo Urbano.

P.: Pero a la oposición no la convencieron…

I.: No, pidieron el dictamen de Asesoría Letrada. Pero bueno, el asunto parece encaminado.