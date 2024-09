Enroque Corto

Schiaretti, Juri, Hernández y más…

El informante compartió fotos con el periodista y detalles sobre un colorido encuentro que tuvo lugar este fin de semana entre ex estudiantes del Liceo Militar. Quiénes fueron.

Informante: Pasaron muchos pero muchos años, aun así, pero déjeme decirle que la magia entre quienes fuimos compañeros del Liceo sigue intacta. No sabe lo bien que la pasamos el sábado, rica comida, buenos vinos y muchas, pero muchas anécdotas.

Periodista: ¿Quiénes estuvieron?

I.: Entre otros, fueron el ex gobernador Juan Schiaretti; el ex rector de la UNC, Hugo Juri; el constitucionalista recientemente reconocido por la Legislatura, Antonio María Hernández; el periodista Luis Beresovsky; y el entrenado multicampeón con Atenas, Walter Garrone. ¡Imagínese lo que salió de allí! Política, deportes, actualidad, familia… pero sobre todo muchos recuerdos.

P.: Puf, cómo no haber sido mosca…

I.: Juri lo hizo sonrojar a Schiaretti recordando que era el más inteligente de la clase y que siempre se sacaba 10 (risas).

En El Panal siguen destacando el “Modelo Córdoba”

Con el gobernador Martín Llaryora desembarcando en Estados Unidos para una gira que convocó la Cámara de Comercio norteamericana y tiene al mandatario provincial encabezando una delegación que incluye a empresarios, el funcionario del Panal habló con el periodista.

Funcionario Panal: Siguen creciendo las buenas referencias al Modelo Córdoba.

Periodista: Lo noto muy entusiasmado.

FP: Es que sí, hombre. Hace unas semanas le conté lo de la consultora que había ponderado la manera en la que, desde otras provincias, destacan lo que se hace acá. Ahora son cada vez más los relevamientos que observan nuestra gestión y la consideran.

P: Tienen también otras cositas… el caso Kraisman, Mercado…

FP: En ambos casos se actuó y se respetó lo que decidió la Justicia. Y se los relevó de la función pública. Por eso, cuando nos quieren comparar con otras provincias me enojo. No caiga en esa.

P: Lo sigo escuchando.

FP: Eso simplemente, recordar lo bien consideradas las gestiones en Córdoba y la expectativa con la gira del gobernador. Seguimos en contacto.

Dos versiones de Casado

El informante peronista conversaba con el periodista de los sacudones que atravesó el peronismo en la semana, y en un apartado de la conversación, se metieron por un pasillo lateral que los llevó a hablar del Concejal Diego Casado.

Periodista: ¿Y qué me cuenta de Casado?

Informante: ¿Lo dice por su defensa del ‘Puma’ Kraismann?

P.: Exacto. Me han dicho que hay muchos enojados. Muchos que entienden que poniéndose al frente de la defensa de Kraismann lo que hace es seguirle dando vida a un asunto que el peronismo quiere enterrar cuánto antes… porque el tema sique ahí, en la marquesina.

I.: Mire, no se confunda. Si usted lo ve como estrategia hacia afuera, entonces estoy de acuerdo con lo que le dicen… lo mejor era pasar el mal trago rápido, que la defensa quedara en algún abogado que la aborde de manera exclusivamente técnica y listo. Pero…

P.: Pero… ¿qué?

I.: Pero eso es lo que se piensa hacia afuera. Hacia adentro, hay muchos compañeros que la cuenta que están sacando es que, de arriba, cuando hay un ‘problema’ de esta naturaleza, el ‘problema’ se corta y se saca. Se ‘extirpa’… Mientras, Casado va y se mete en el barro, se liga un par de coscorrones, pero acompaña y defiende… ¿entiende?

P.: Le valoran el ‘aguante’, digamos…

I.: Exactamente.

De Loredo en defensa de Fassi

El escándalo con el que terminó el partido por Copa Argentina entre Talleres y Boca dejó varios capítulos. Sobre todo, por el fuerte cruce entre el presidente del club de barrio Jardín y el árbitro Andrés Merlos. Sin embargo, un tweet de Rodrigo de Loredo rompió la siesta cordobesa.

Informante Radical: No me diga que no vio la publicación de Rodrigo en ‘X’…

Periodista: No, ¿qué dijo?

IR: Entró con todo en el tema Talleres. “Hay dos elementos que son absolutamente objetivos. Uno: Talleres de Córdoba viene siendo sistemáticamente perjudicado por las decisiones del arbitraje organizado por la Asociación del Fútbol Argentino”, arrancó el jefe del bloque radical en Diputados.

P: Ni me acordaba que era hincha de Talleres, con eso le digo todo.

IR: Espere que sigue. “Andrés Fassi es, como presidente de un club de esta envergadura, el principal representante deportivo defensor de la SAD en el país, frente a las autoridades de la AFA y una gran cantidad de otros dirigentes que la combaten. Mi solidaridad para con Andrés y con el cuerpo directivo que fue violentamente atacado ayer en Mendoza”.

P: Bueno, despertó el hincha. Muy bien.

IR: Sí, y se metió con toda la cuestión política de AFA. Lo dejo.

Muy activo

Se lo ve muy activo a Osvaldo Giordano, el exministro de Finanzas de la Provincia, que pasó fugazmente por el Anses de Javier Milei y ahora es el titular de Ieral de la Fundación Mediterránea que conduce la empresaria Pía Astori.

Informante: A fin de mes encabeza en Córdoba una jornada de la Fundación Mediterránea en Córdoba, junto al vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, el segundo de Santiago Bausili, mano derecha de Luis "Toto" Caputo. Será exclusivamente para los socios de la Fundación.

Alfil: Se lo vio mucho en Buenos Aires. ¿Arma una candidatura para el 2025?

Informante: Eso lo va a decidir el exgoberandor Juan Schiaretti en su momento. Giordano suena, pero para los tiempos argentinos falta muchísimo para definir las listas. En el schiarettismo/llaryorismo lo ven como el gurú de los temas previsionales, pero es real que sabe mucho del tema. Que Giordamo está activo, lo está. Lo demás se verá.