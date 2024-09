Juez cargó contra Bullrich tras respaldo a Quinteros

Por Yanina Soria

Decidido a no ceder casilleros en el tablero provincial y a no dejarle pasar nada al peronismo cordobés, el senador Luis Juez encontró estos últimos días la hendija por donde golpear al gobierno de Martín Llaryora.

La inseguridad que de por sí suele ser un verdadero dolor de cabeza para la mayoría de las administraciones provinciales, en Córdoba se agrava aún más por los graves casos de corrupción que atraviesan a las cúpulas de las principales fuerzas de seguridad de Córdoba. Juez toma nota y pega.

Mientras el oficialismo provincial intenta instalar la lógica del “ganar perdiendo” al señalar como una fortaleza institucional que funcionarios de altísimo rango hayan caído por cometer delitos, para la oposición -a coro- la seguridad sigue siendo un pendiente para el gobierno que lleva 25 años en el poder central.

Y para criticar a Llaryora le apuntan directo al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sobre quien cae un doble reproche: moral, por haber pasado de ser un crítico implacable a un ferviente oficialista; y de gestión por la responsabilidad política que le cabe en la designación del personal que ahora espera tras las rejas sus procesos judiciales.

Por eso, en la sesión de la Legislatura del miércoles pasado el Interbloque Juntos por el Cambio le pidió directamente la renuncia mientras que esta semana se sumó Juez a esa demanda.

Por su lado, Quinteros resistió los embates sostenido en el cargo por el propio gobernador Llaryora, y sumó por contrapartida un contundente gesto de apoyo de su par nacional, Patricia Bullrich. Hacia adentro del ministerio no sorprende, pues destacan el buen vínculo cosechado entre ambas gestiones.

La ministra libertaria no sólo no emitió opinión sobre el escándalo que golpeó en el corazón del poder oficialista, sino que premiará a Quinteros con una visita el próximo 23 de septiembre para traer a Córdoba al primer encuentro del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos. Además, de manera conjunta anunciaron a radicación de una sede de Prefectura Naval Argentina en la localidad de Embalse, que se prevé inaugurar hacia fin de año.

Frente a este espaldarazo, consultado en el programa de La Mañana con Zuliani, Juez opinó: “es que Patricia Bullrich no vive en Córdoba, entonces la inseguridad de Córdoba a ella le preocupe poco y nada”.

El senador que afina sintonía política con el presidente Javier Milei agregó: “probablemente tener preso a toda la cúpula del servicio Penitenciario no la despeine (a Bullrich), tener la mitad de la cúpula policial sospechada de corrupción probablemente a la ministra como vive en Buenos Aires no la afecte. Pero yo como cordobés te voy a decir que eso es un espanto”.

El presidente del bloque del PRO en la Cámara Alta repitió que no tiene nada personal “ni ninguna actitud que pretenda lastimar, humillar o desacreditar a un funcionario” pero la verdad es que “Córdoba tiene índices de inseguridad que hacía años no se vivía, tenés un ministro de Seguridad más habituado al stand up que con conocimiento en materia de seguridad”.

“Yo vivo en Córdoba entonces no me voy a callar la boca y aun cuando venga el mismísimo Papa y lo abrace a Juan Pablo Quinteros y lo lleve a cococho, te voy a decir que tenemos un inútil manejando la seguridad de Córdoba. Los errores de las autoridades en materia de seguridad se pagan con vidas, aprendamos que esto no es un problema de politiquería”, finalizó.