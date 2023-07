Por Gabriel Marclé

A menos de dos meses de las PASO presidenciales, la mayor participación del sur provincial y de Río Cuarto en la campaña vino por el lado del campo. Hay candidatos a diputados y dirigentes de fuerte influencia para el armado de los precandidatos en la región, pero los protagonistas se encuentran en la Sociedad Rural de Río Cuarto, la institución que nuclea, ordena y recepta las sensaciones del sector agropecuario, a donde apuntaron casi el total de las propuestas lanzadas por los presidenciables que pisaron la zona en los últimos días.

Esta tarde, la SRRC preparó su salón de eventos para recibir a Juan Schiaretti. El gobernador de Córdoba visitará la institución por primera vez como precandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País y se espera que en este encuentro se dirija a los productores del agro regional para convencerlos de cara a las urnas del 13 de agosto. Claro que a esto ya lo había hecho Horacio Rodríguez Larreta la semana pasada, el mismo día en el que un comando bullrichista del sur convocó a los del campo para comunicar propuestas. Hasta Javier Milei tuvo contacto con la ciudad por medio de la Rural riocuartense. A las claras, la institución que preside desde hace algunos meses el productor Heraldo Moyetta se convirtió en el centro de la campaña.

Este 2023 marcará -quizá como nunca antes- la definición más clara de la impronta que atraviesa a tierras ranqueles. En Río Cuarto, el campo desplazó la importancia que tiene la producción de servicios y el comercio, al menos para la agenda política que se configura en lo nacional. Cuestiones como la inflación, la inseguridad y la vivienda ingresan en las categorías más globales, pero la producción agropecuaria es lo que identifica al interior del interior, donde la zona sur de Córdoba toma un rol protagónico. Claro que esto no solo forma parte del camino a las PASO, sino que también se observó en el plano provincial. Martín Llaryora y Luis Juez también se acercaron a la Rural más que a otros sectores de la población antes del 25 de junio.

¿A dónde apunta el voto campo?

Con la mira puesta en el electorado ruralista, resulta difícil definir hacia qué candidato se movilizarán la mayor parte de los votos. “Para el kirchnerismo, seguro que no”, respondía un allegado a la SRRC ante la pregunta de Alfil. Más allá de eso, hasta Sergio Massa estaría interesado en sentarse con una institución que no le levanta el derecho de admisión a los dirigentes K. Aún así, si Unión por la Patria sale de la ecuación, la sensación es que el campo está indeciso como gran parte de la población, aunque sabiendo bien lo que quiere.

El posicionamiento de la Rural no estaría permitiendo “tibiezas” y esperan por un “shock” de medidas que reviertan la dura situación que afrontan, reconociendo que la problemática del presente “es grave” pero que es una réplica de las medidas que “castigan al campo desde hace décadas”. Aunque la brecha cambiaria es una de las soluciones inmediatas que prometen en cada una de las alternativas, la clave del voto ruralista está en las retenciones.

Hoy por la tarde, el gobernador Schiaretti les comunicará a los productores una promesa familiar, de las que salen siempre en tiempos críticos de la campaña: si llega a presidente, eliminará las retenciones. El precandidato cordobés entiende que es momento de evitar la aplicación gradual de la medida, al menos al momento de comprometerse con el electorado al que dirige su mensaje. En la Rural riocuartense hay buena recepción con el discurso schiarettista y la ejecución del “Modelo Córdoba” a todo el territorio nacional, pero el propio gobernador ha tenido que configurar un perfil adaptado al discurso ideológico de un sector cruzado -al menos en esta región- por el antiperonismo.

El paso contrario hizo Horacio Rodríguez Larreta, que a comienzos de año hablaba de llevar a 0 las retenciones desde el día 1 de su eventual gestión, pero que ahora habla de reducirlas gradualmente -a excepción de las economías regionales. El planteo del jefe de Gobierno porteño resulta más “realista”, pero no termina de convencer a los productores del sur cordobés. Por el contrario, se sienten más cerca de los discursos más extremos y de una gestión “a la carta”, que se guie por las necesidades inmediatas del sector.

En ese sentido, discursos como el de Patricia Bullrich -en apariencia, más “fuertes”- podrían hablarle al corazón del campo que espera respuestas rápidas. El propio Javier Milei, quien estuvo en la Rural tiempo atrás y se ganó la simpatía de algunos productores, podría tener el condimento perfecto para que una buena parte de los productores -los más “cansados”-que apoyan posturas más radicalizadas.

Sin embargo, los extremos parecen no ir de la mano con uno de los puntos clave de la agenda de expectativas que la SRRC viene transmitiendo. En un análisis más empático con la realidad social y económica global, el discurso del campo incluye la idea eliminar las retenciones y desarrollar el progreso del campo, siempre y cuando no se reduzca el presupuesto en educación ni las jubilaciones. Al menos para la Rural riocuartense, el ajuste fuerte no es tan bienvenido.

¿Para qué equipo jugará el campo? Para el suyo, aunque esta vez no parece tratarse de un mero ombliguismo, sino a una concatenación de decepciones. “En todas las campañas las promesas están y los diagnósticos son certeros, pero después, a la hora de gestionar, la realidad marca otra cosa”, había dicho el presidente de la SRRC días atrás, tras reunirse con Rodríguez Larreta. El campo está activo en la previa de las PASO, pero la expectativa es que esta acción de campaña se multiplique después de la interna, con una Expo Rural que cada año espera por la presencia de candidatos a presidente.