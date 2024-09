Vigo en Punilla: “no hay 2027 sin 2025”

Por Yanina Soria

El 2025 es el primer objetivo que se trazó el schiarettismo. A nivel nacional, el ex gobernador Juan Schiaretti y un grupo de dirigentes de su confianza no descansan en la construcción del espacio con el que pretenden jugar fuerte las legislativas del año próximo.

Si el ex mandatario será o no candidato es un tema sobre el que todavía no hay certezas, sí en cambio es un hecho la decisión avanzar nacionalmente con el partido Hacemos por Argentina para tener representantes propios en todos los distritos. Schiaretti ve en la crisis que atraviesa al kirchnerismo una oportunidad para crecer con una propuesta de un espacio amplio y federal, sin resabios del Unión por la Patria.

En Córdoba, la senadora nacional Alejandra Vigo dejó en claro la importancia que tiene para Hacemos Unidos la parada electoral del ´25 para recién pensar en el ´27.

Tal como anticipó este medio, finalmente la parlamentaria pasó por el departamento Punilla para encabezar en la localidad de Santa María una actividad organizada por el Foro Punilla, un espacio que reúne a dirigentes del peronismo local no alineado al caserismo.

La senadora que arribó con el legislador oficialista Leonardo Limia, fue recibida por las autoridades del Foro, Javier Mateo, Américo Nicoletti y Gisela Aldavez, y el presidente del PJ de la ciudad de Carlos Paz, Omar Flores.

Con su presencia, Vigo buscó poner en valor al Foro en un territorio donde el peronismo no convive en total armonía y, de algún modo, le da un espaldarazo a ese sector que, hasta diciembre del año pasado, representaba la línea oficialista del Panal cuando Schiaretti ejercía el liderazgo de Hacemos. Desde allí se trabajaron las campañas, incluso, la de Llaryora, gobernador.

Ahora, bajo la conducción actual mandatario, ese núcleo de dirigentes pasó a ser el sector de los “díscolos” por no comulgar con el armado doméstico que tutela el Ejecutivo provincial.

Frente a esa realidad local, Vigo agradeció ayer a los dirigentes y los alentó a seguir militando la territorialidad y la relación con la comunidad del departamento.

“En la política de hoy lo principal es la comunidad. Brindo mi reconocimiento a todos los dirigentes que hoy pueden mostrar que les importa la gente y sus preocupaciones”, dijo tras destacar los valores que estructuran al Foro: “gestión, cooperación regional y liderazgo social”.

En ese sentido, mencionó como una buena experiencia lo que sucedió en Colón donde un grupo de seis intendentas se agruparon en un bloque político para avanzar de manera conjunta en los problemas concretos que concentra la agenda de esa región.

Por otro lado, la senadora fue categórica cuando consideró que: “no hay 2027 sin 2025, y es con ustedes con quienes vamos a contar para trabajar”, les dijo a los presentes. De hecho, señaló que los buenos resultados dependerán de ese trabajo territorial y no de la rosca que puedan encarar algunos dirigentes.

De esta manera, la senadora vuelve a recuperar centralidad en un departamento donde el llayorismo juega con otro espacio, el que está referenciado con el caserismo.