Por Carolina Biedermann

Ayer por la mañana la Unicameral fue el escenario que eligió la oposición, representada por la sociedad Juez – De Loredo, para pedir juicio político al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. En el marco de una conferencia de prensa, los aliados y miembros del Congreso de la Nación oficiaron de respaldo para los legisladores que avanzarán con la petición.

En su discurso, De Loredo dijo: "hoy estamos aquí para acompañar a los legisladores en el pedido de juicio político al ministro Quinteros. Su gestión ha demostrado ser ineficaz para garantizar la seguridad de los cordobeses, y es momento de que asuma su responsabilidad."

Además el diputado radical apuntó en contra de las ex autoridades que fueron apartados de sus funciones diciendo: "El jefe de Bomberos está preso, el jefe del Servicio Penitenciario también, y el subjefe de la Policía está tras las rejas. Para el ministro Quinteros, sería más práctico hacer las reuniones de seguridad directamente en Bouwer. Es insostenible."

Por su parte, Luis Juez escaló el conflicto a Nación, apuntando al vínculo que mantienen la ministra nacional de la misma cartera, Patricia Bullrich con el ministro cordobés diciendo que habló Bullrich, y que le advirtió que Quinteros “se le cuelga” como a un koala de su gestión.

Quinteros evitó la contraofensiva a sus ex aliados del Frente Cívico. A pesar de la insistencia por parte de los espacios opositores por derribar al ministro, este cuenta con respaldo del gobernador Martín Llaryora, quien no le suelta la mano y lo impulsa a seguir avanzando en la cartera que tomó como eje para su primer año de gestión.

Desde el peronismo remarcan que si Juez y De Loredo hacen una conferencia de prensa para apuntar en contra de Quinteros, quien viene depurando a la fuerza policial e implementando los desafíos propuestos por el gobierno provincial y llevando adelante las propuestas, que en algún momento criticó del peronismo local, es signo de que vienen haciendo un buen trabajo. “Llevan a Quinteros al centro de la escena, cuando no ha dejado adentro de la fuerza a ningún integrante que tenga causas, y los que la tienen están presos, sin aportar ninguna idea para cooperar”, y agregaron “Claramente Juez tiene un tema personal con su ex socio”.

El vocero de la fuerte bancada oficialista a Quinteros fue el ministro de Gobierno de la provincia, Manuel Calvo, quien publicó un hilo en “X” (ex Twitter) y 'le cantó las cuarenta a la oposición' diciendo: “Desprestigiar a toda la fuerza policial, a los Bomberos en su conjunto, a las fuerzas de seguridad en general, con la sola intención de sostener una forma de hacer política partidaria que los argentinos queremos dejar atrás, es algo que los cordobeses no nos merecemos”.

A esto Calvo agregó: “Llamar a una conferencia de prensa para hablar de seguridad sin emitir una sola propuesta que aporte al debate serio del preocupante problema de seguridad es algo que los cordobeses no nos merecemos”.

Expuso su respaldo a la fuerza policial mencionado: “Nosotros apoyamos sin dudar a la fuerza policial que en su conjunto hacen un gran esfuerzo en la lucha contra el delito.

“El Gobierno de Córdoba garantiza que no habrá impunidad, que las denuncias se investigan, que todos deberán dar cuenta de sus actos frente a la Justicia y es eso lo que está sucediendo para tener fuerzas de seguridad cada vez mejores y más comprometidas”. Y cerró su mensaje dedicándole unas líneas a Juez y a De Loredo diciéndoles que son ellos quienes no quieren más seguridad para los cordobeses. “Quieren hacer de la seguridad de los cordobeses un show que les dé réditos políticos. No toman en serio el tema. No aportan soluciones, porque en realidad no las tienen”.

Aparte de las chicanas, los ex socios hablan el mismo idioma. En casi veinte años de trabajo en equipo se conocen en profundidad y se adivinan los pasos a seguir. No es sorpresa para Quinteros que avancen en su contra ni para Juez en cómo avanzará el ministro de la gestión peronista. Hasta el momento los golpes vienen siendo en el marco de la institucionalidad, sin pasar al marco de lo personal ni de reflotar archivos viejos que puedan perjudicar a alguno de los integrantes del vínculo que se rompió.

Antecedentes

En lo que va del 2024 hubo varios avances de la oposición poniendo en el centro a Quinteros. Primero en el mes de mayo cuando los legisladores del Frente Cívico y Gregorio Hernández Maqueda denunciaron sobreprecios en la licitación para la compra de vehículos de la Guardia Urbana. En aquella denuncia Quinteros adelantó que ya había sido dada de baja.

Acto seguido, en el mes de agosto, el bloque del Frente Cívico en la Legislatura pidió al ministro de seguridad que explique el resarcimiento económico de 76 millones de pesos que recibió la familia del comisario Albareda. Caso que salió a la luz a partir del asesinato de la esposa del comisario.

La mecha que terminó de hacer volar todo por los aires fue el escándalo en la cúpula de la fuerza policial de la provincia de Córdoba, con la detención del subjefe de la Policía, Alejandro Mercado. Ante este conflicto, la oposición apuntó y responsabilizó a Quinteros pidiendo su renuncia, desde la Legislatura.